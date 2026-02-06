Retraite Pension fonctionnaires : pourquoi la plupart ne toucheront jamais 1 366 € Par Fabrice Crozier | Publié le 06/02/2026 à 09:18 Le minimum garanti des fonctionnaires atteint 1 366 € en 2026, mais seuls ceux ayant 40 ans de service y ont droit. Un calcul au prorata méconnu qui laisse des centaines de milliers d'anciens agents avec une pension inférieure.

Ce qu'il faut retenir

Le minimum garanti des fonctionnaires atteint 1 366,35 € brut par mois en 2026, mais ce montant ne concerne que les agents ayant 40 ans de service ou plus Pour les carrières plus courtes, la pension est calculée au prorata : avec 28 ans de service, le minimum garanti tombe à 1 229 € ; avec 35 ans, à 1 332 € Seuls les fonctionnaires titulaires ayant obtenu tous leurs trimestres ou atteint l'âge d'annulation de la décote (67 ans pour les sédentaires, 62 ans pour les catégories actives) y ont droit Les contractuels de la fonction publique ne sont pas concernés par le minimum garanti : ils relèvent du minimum contributif du régime général L'attribution est automatique : c'est la caisse (CNRACL ou SRE) qui compare la pension calculée au minimum garanti et verse le montant le plus favorable

Françoise, 67 ans, ancienne aide-soignante au centre hospitalier de Blois, a pris sa retraite en 2024 après 28 ans de service dans la fonction publique hospitalière. Ce matin de janvier 2026, son relevé de pension est posé sur la table de la cuisine, entre la cafetière et le calendrier de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers).



Le chiffre qu'elle lit ne correspond pas à celui qu'elle avait retenu. « Dans le journal, ils parlaient de 1 366 euros de minimum garanti pour les fonctionnaires. Moi, je touche 1 229 euros. Au début, j'ai cru à une erreur », raconte-t-elle.



Ce n'est pas une erreur. Le minimum garanti — cette pension plancher censée protéger les fonctionnaires ayant eu de faibles rémunérations — atteint bien 1 366,35 € brut par mois depuis le 1er janvier 2026, après la revalorisation de 0,9 %. Mais ce montant maximum ne concerne qu'une minorité d'anciens agents : ceux qui totalisent au moins 40 ans de service. Pour tous les autres, le calcul est proportionnel. Et la différence peut atteindre plusieurs centaines d'euros.

Un calcul au prorata que peu d'agents connaissent



Le mécanisme est peu connu, même des principaux concernés. Pour les 15 premières années, le taux de départ est fixé à 57,5 % du montant de référence. Ensuite, chaque année supplémentaire entre 15 et 30 ans ajoute 2,5 points. Au-delà de 30 ans, ce n'est plus que 0,5 point par an. Le plafond de 100 % n'est atteint qu'à 40 ans de service.



Comme Françoise, des centaines de milliers de fonctionnaires territoriaux et hospitaliers découvrent que la pension plancher ne protège pas autant qu'ils l'imaginaient. Voici ce que donne concrètement ce calcul en 2026 :

25 ans Carrière courte 📊 Taux appliqué 82,5 % 💶 Minimum garanti mensuel brut 1 127 € 📉 Écart avec le maximum – 239 € / mois 28 ans Cas de Françoise 📊 Taux appliqué 90 % 💶 Minimum garanti mensuel brut 1 229 € 📉 Écart avec le maximum – 137 € / mois 35 ans Carrière longue 📊 Taux appliqué 97,5 % 💶 Minimum garanti mensuel brut 1 332 € 📉 Écart avec le maximum – 34 € / mois 40 ans+ Maximum 📊 Taux appliqué 100 % 💶 Minimum garanti mensuel brut 1 366 € ✅ Montant maximum atteint Aucune réduction

Pour les fonctionnaires ayant moins de 15 ans de service, la formule est encore plus sévère : le montant de référence est divisé proportionnellement au nombre de trimestres validés par rapport aux trimestres requis pour le taux plein. Avec 10 ans de service et 170 trimestres requis (génération 1964), la pension plancher descend à environ 321 € par mois. Françoise a travaillé 28 ans dans la fonction publique hospitalière. Elle a commencé à 25 ans, après un premier emploi en maison de retraite privée. Un congé parental de trois ans et deux périodes à temps partiel ont réduit sa durée de services effectifs. Résultat : au moment du calcul de sa retraite, la CNRACL a appliqué la formule du minimum garanti — ce que les spécialistes appellent le « MIGA » — au prorata de ses années de service.Le mécanisme est peu connu, même des principaux concernés. Pour les, le taux de départ est fixé àdu montant de référence. Ensuite, chaque année supplémentaire entre 15 et 30 ans ajoute. Au-delà de 30 ans, ce n'est plus que. Le plafond de 100 % n'est atteint qu'àComme Françoise, des centaines de milliers de fonctionnaires territoriaux et hospitaliers découvrent que la pension plancher ne protège pas autant qu'ils l'imaginaient. Voici ce que donne concrètement ce calcul en 2026 :Pour les fonctionnaires ayant moins de 15 ans de service, la formule est encore plus sévère : le montant de référence est divisé proportionnellement au nombre de trimestres validés par rapport aux trimestres requis pour le taux plein. Avec 10 ans de service et 170 trimestres requis (génération 1964), la pension plancher descend à environpar mois.

137 € de moins chaque mois, sans recours possible 137 € de moins chaque mois par rapport au chiffre annoncé dans la presse. Sur une année, cela fait 1 644 € de manque. « Ce n'est pas rien. C'est mon budget courses de deux mois », souffle-t-elle.



Le piège est double. D'abord, le chiffre de 1 366 € est celui qui circule dans tous les médias, sans précision sur les conditions pour l'obtenir réellement. Ensuite, le minimum garanti n'est accessible qu'aux fonctionnaires titulaires ayant atteint le taux plein — c'est-à-dire la retraite complète, sans réduction. Les agents contractuels de la fonction publique, eux, relèvent d'un autre dispositif : le minimum contributif du régime général, plafonné à 903,93 € brut dans sa version majorée.



Autre point que Françoise ignorait : le minimum garanti ne se cumule pas avec d'autres avantages. C'est en se connectant à « Au moins, je n'avais pas de démarche à faire. Mais j'aurais aimé le savoir avant », reconnaît-elle.



Les fonctionnaires de l'État sont dans la même situation. Le Service des Retraites de l'État (SRE) applique exactement la même formule de calcul au prorata. Et depuis la revalorisation de 0,9 % au 1er janvier 2026, confirmée par l'instruction interministérielle du 15 décembre 2025, tous les montants ont été légèrement relevés — y compris ceux des pensions au minimum garanti. Pour Françoise, l'écart représentepar rapport au chiffre annoncé dans la presse. Sur une année, cela fait, souffle-t-elle.Le piège est double. D'abord, le chiffre deest celui qui circule dans tous les médias, sans précision sur les conditions pour l'obtenir réellement. Ensuite, le minimum garanti n'est accessible qu'aux fonctionnairesayant atteint le taux plein — c'est-à-dire la retraite complète, sans réduction. Les agents contractuels de la fonction publique, eux, relèvent d'un autre dispositif : le minimum contributif du régime général, plafonné àdans sa version majorée.Autre point que Françoise ignorait : le minimum garanti ne se cumule pas avec d'autres avantages. C'est en se connectant à la page dédiée sur le site de la CNRACL qu'elle a compris le mécanisme. La caisse compare automatiquement le montant normal de la pension au minimum garanti et verse le plus favorable des deux., reconnaît-elle.Les fonctionnaires de l'État sont dans la même situation. Le Service des Retraites de l'État (SRE) applique exactement la même formule de calcul au prorata. Et depuis la revalorisation deau 1er janvier 2026, confirmée par l'instruction interministérielle du 15 décembre 2025, tous les montants ont été légèrement relevés — y compris ceux des pensions au minimum garanti.

Comment vérifier votre montant et éviter les mauvaises surprises



Si vous êtes dans la même situation, voici ce qu'il faut savoir. Le minimum garanti s'applique automatiquement lors de la liquidation de votre retraite : vous n'avez aucune démarche à effectuer. Votre caisse — la CNRACL si vous étiez fonctionnaire territorial ou hospitalier, le SRE si vous étiez fonctionnaire d'État — compare votre pension calculée au minimum garanti et retient le montant le plus élevé.



Pour vérifier votre situation, connectez-vous à votre espace personnel sur le site maretraitepublique.caissedesdepots.fr (pour les affiliés CNRACL) ou sur ensap.gouv.fr (pour les fonctionnaires d'État). Votre décompte de pension détaille le calcul appliqué.



Si vous constatez un écart inexpliqué, contactez votre caisse de retraite ou rapprochez-vous de votre ancien employeur. Comme le rappelle la CNRACL sur son site officiel : « Votre employeur demeure votre interlocuteur privilégié » pour toute question sur le calcul de vos droits.



Dernier point à retenir : les congés parentaux et les périodes de temps partiel comptent dans le calcul de la durée d'assurance, mais pas toujours comme des années de service effectives pour le minimum garanti. C'est précisément cette nuance qui a réduit la pension de Françoise — et qui peut concerner beaucoup d'anciens agents de la fonction publique. Françoise a finalement compris la logique du calcul. Elle a reconstitué ses années de service à l'aide de son relevé de carrière sur le site de la CNRACL et vérifié que le montant versé correspondait bien à ses 28 années effectives.Si vous êtes dans la même situation, voici ce qu'il faut savoir. Le minimum garanti s'applique automatiquement lors de la liquidation de votre retraite : vous n'avez aucune démarche à effectuer. Votre caisse — la CNRACL si vous étiez fonctionnaire territorial ou hospitalier, le SRE si vous étiez fonctionnaire d'État — compare votre pension calculée au minimum garanti et retient le montant le plus élevé.Pour vérifier votre situation, connectez-vous à votre espace personnel sur le site(pour les affiliés CNRACL) ou sur(pour les fonctionnaires d'État). Votre décompte de pension détaille le calcul appliqué.Si vous constatez un écart inexpliqué, contactez votre caisse de retraite ou rapprochez-vous de votre ancien employeur. Comme le rappelle la CNRACL sur son site officiel :pour toute question sur le calcul de vos droits.Dernier point à retenir : les congés parentaux et les périodes de temps partiel comptent dans le calcul de la durée d'assurance, mais pas toujours comme des années de service effectives pour le minimum garanti. C'est précisément cette nuance qui a réduit la pension de Françoise — et qui peut concerner beaucoup d'anciens agents de la fonction publique.

Sources :

- CNRACL, page « Minimum garanti », mise à jour 8 janvier 2026

- Service des Retraites de l'État, page « Le minimum garanti », 2026

- Service-public.fr, « Montant de la retraite de l'agent public », vérifié 1er janvier 2026

- Instruction interministérielle n° DSS/3A/DB/6BRS/2025/174 du 15 décembre 2025

Pour aller plus loin :



- Minimum contributif 2026 : jusqu'à 903 € par mois, êtes-vous concerné ?

- CNRACL 2026 : le calendrier qui alerte 1,6 million de retraités





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