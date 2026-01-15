Retraite Minimum contributif 2026 : jusqu'à 903 € par mois, êtes-vous concerné ? Le minimum contributif garantit une pension minimale aux retraités ayant cotisé sur de faibles salaires. En 2026, il atteint 903,93 € par mois dans sa version majorée, après une revalorisation de 1,18 %. Conditions, montants et démarches : voici tout ce qu'il faut savoir pour en bénéficier.

Qu'est-ce que le minimum contributif ? Le minimum contributif est un dispositif de solidarité du régime général de la Sécurité sociale qui garantit un montant minimal de retraite de base aux assurés qui ont cotisé sur de faibles salaires tout au long de leur carrière.



Ce mécanisme s'applique automatiquement lors du calcul de votre pension. Si le montant calculé selon vos droits est inférieur au minimum contributif, votre pension est relevée jusqu'à ce seuil. Il s'agit donc d'un complément versé pour atteindre un montant minimal garanti.



Le minimum contributif concerne uniquement la retraite de base versée par l'Assurance retraite (Cnav ou Carsat selon votre région). Il ne s'applique pas à la retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui reste calculée uniquement en fonction de vos points acquis.



Ce dispositif bénéficie chaque année à des centaines de milliers de retraités ayant eu des carrières modestes mais complètes. Il constitue un filet de sécurité essentiel pour éviter des pensions trop faibles malgré une vie de travail.

Qui peut bénéficier du minimum contributif en 2026 ?

Avoir liquidé votre retraite à taux plein : cela signifie avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite ET avoir validé le nombre de trimestres requis pour votre génération. Vous pouvez également obtenir le taux plein si vous partez à 67 ans (âge d'annulation de la décote) ou si vous êtes reconnu inapte au travail.

: cela signifie avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite ET avoir validé le nombre de trimestres requis pour votre génération. Vous pouvez également obtenir le taux plein si vous partez à 67 ans (âge d'annulation de la décote) ou si vous êtes reconnu inapte au travail. Percevoir une pension de retraite modeste : le total de vos retraites (base + complémentaires) ne doit pas dépasser 1 410,89 € par mois en 2026. Au-delà de ce plafond, le minimum contributif est réduit ou supprimé.



Il est important de noter que cette condition de plafond prend en compte l'ensemble de vos pensions personnelles de retraite, y compris celles des régimes spéciaux si vous en relevez. En revanche, vos autres ressources (épargne, revenus fonciers, etc.) ne sont pas prises en compte, contrairement à l'ASPA (minimum vieillesse).



Le minimum contributif s'applique uniquement aux retraités du régime général. Les fonctionnaires titulaires bénéficient quant à eux d'un dispositif équivalent appelé "minimum garanti", qui fonctionne selon des règles spécifiques à la fonction publique. Pour bénéficier du minimum contributif, vous devez remplir deux conditions principales :Il est important de noter que cette condition de plafond prend en compte l'ensemble de vos pensions personnelles de retraite, y compris celles des régimes spéciaux si vous en relevez. En revanche, vos autres ressources (épargne, revenus fonciers, etc.) ne sont pas prises en compte, contrairement à l'ASPA (minimum vieillesse).Le minimum contributif s'applique uniquement aux retraités du régime général. Les fonctionnaires titulaires bénéficient quant à eux d'un dispositif équivalent appelé "minimum garanti", qui fonctionne selon des règles spécifiques à la fonction publique.

Quel montant pouvez-vous percevoir en 2026 ? Le montant du minimum contributif dépend de votre durée d'assurance et du nombre de trimestres cotisés au régime général. Il existe deux niveaux :



Minimum contributif de base : Si vous avez validé tous vos trimestres pour le taux plein mais que vous justifiez de moins de 120 trimestres cotisés au régime général, vous pouvez percevoir jusqu'à 756,29 € brut par mois en 2026.



Minimum contributif majoré : Si vous justifiez d'au moins 120 trimestres cotisés (soit 30 ans de cotisations effectives au régime général), le montant majoré peut atteindre 903,93 € brut par mois en 2026.



Attention : ces montants correspondent au maximum que vous pouvez percevoir. En pratique, le montant réel dépend de votre durée d'assurance validée au régime général. Si vous n'avez pas cotisé la totalité de votre carrière au régime général (par exemple, si vous avez également travaillé en tant que fonctionnaire ou indépendant), le minimum contributif sera calculé au prorata de vos trimestres au régime général.



Par ailleurs, si le total de vos pensions (minimum contributif compris) dépasse le plafond de 1 410,89 €, le montant du minimum contributif sera réduit pour que vous ne dépassiez pas ce seuil.

Comment faire la demande ?



Lorsque vous déposez votre demande de retraite, la Cnav ou votre Carsat calcule d'abord le montant de votre pension selon vos droits (salaires, trimestres cotisés). Si ce montant est inférieur au minimum contributif auquel vous avez droit, le complément est appliqué automatiquement sans que vous ayez à le demander.



Pour préparer votre départ à la retraite et vérifier vos droits potentiels, vous pouvez :

Consulter votre relevé de carrière sur le site de l'Assurance retraite en créant votre espace personnel.

Utiliser le simulateur de l'Assurance retraite pour estimer le montant de votre future pension.

Demander un entretien conseil auprès de votre caisse de retraite pour faire le point sur votre situation personnelle.



Votre notification de retraite précisera si vous bénéficiez du minimum contributif et quel est le montant exact qui vous est versé. Ce complément apparaîtra de manière distincte sur votre relevé de pension. Bonne nouvelle : vous n'avez aucune démarche spécifique à effectuer pour bénéficier du minimum contributif. L'attribution est automatique lors du calcul de votre pension de retraite par l'Assurance retraite.Lorsque vous déposez votre demande de retraite, la Cnav ou votre Carsat calcule d'abord le montant de votre pension selon vos droits (salaires, trimestres cotisés). Si ce montant est inférieur au minimum contributif auquel vous avez droit, le complément est appliqué automatiquement sans que vous ayez à le demander.Pour préparer votre départ à la retraite et vérifier vos droits potentiels, vous pouvez :Votre notification de retraite précisera si vous bénéficiez du minimum contributif et quel est le montant exact qui vous est versé. Ce complément apparaîtra de manière distincte sur votre relevé de pension.

Les points de vigilance à connaître La revalorisation suit désormais le SMIC

Depuis la réforme de 2023, le minimum contributif évolue chaque année en fonction de l'augmentation du SMIC, et non plus seulement de l'inflation. C'est pourquoi la hausse est de +1,18 % en 2026, alignée sur la revalorisation du SMIC intervenue au 1er janvier.



Seuls les départs en 2026 bénéficient des nouveaux montants

Si vous avez pris votre retraite en 2025 ou avant, vous ne bénéficiez pas du recalcul sur les nouveaux seuils de 2026. Votre pension de base a seulement été revalorisée de 0,9 % (inflation constatée) au 1er janvier 2026, sans réajustement du minimum contributif.



Ne confondez pas avec l'ASPA (minimum vieillesse)

Le minimum contributif et l'ASPA sont deux dispositifs différents. Le minimum contributif s'adresse aux personnes ayant cotisé toute leur carrière mais sur de faibles salaires. L'ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées) est une allocation sociale sous condition de ressources globales du foyer, destinée aux personnes de 65 ans et plus disposant de très faibles revenus. En 2026, l'ASPA peut atteindre 1 043,59 € par mois pour une personne seule.



Les pluripensionnés

Si vous avez cotisé à plusieurs régimes de retraite (salarié du privé, fonctionnaire, indépendant), le minimum contributif ne s'applique qu'au prorata de vos trimestres cotisés au régime général. Le calcul peut donc être complexe et nécessiter l'examen attentif de votre notification de retraite.



Pour toute question sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à contacter votre caisse de retraite ou à consulter Depuis la réforme de 2023, le minimum contributif évolue chaque année en fonction de l'augmentation du SMIC, et non plus seulement de l'inflation. C'est pourquoi la hausse est deen 2026, alignée sur la revalorisation du SMIC intervenue au 1er janvier.Si vous avez pris votre retraite en 2025 ou avant, vous ne bénéficiez pas du recalcul sur les nouveaux seuils de 2026. Votre pension de base a seulement été revalorisée de 0,9 % (inflation constatée) au 1er janvier 2026, sans réajustement du minimum contributif.Le minimum contributif et l'ASPA sont deux dispositifs différents. Le minimum contributif s'adresse aux personnes ayant cotisé toute leur carrière mais sur de faibles salaires. L'ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées) est une allocation sociale sous condition de ressources globales du foyer, destinée aux personnes de 65 ans et plus disposant de très faibles revenus. En 2026, l'ASPA peut atteindrepar mois pour une personne seule.Si vous avez cotisé à plusieurs régimes de retraite (salarié du privé, fonctionnaire, indépendant), le minimum contributif ne s'applique qu'au prorata de vos trimestres cotisés au régime général. Le calcul peut donc être complexe et nécessiter l'examen attentif de votre notification de retraite.Pour toute question sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à contacter votre caisse de retraite ou à consulter Service-public.fr pour des informations complémentaires.

À ne pas confondre avec le minimum vieillesse (ASPA) Le minimum contributif relève votre pension de base si vous avez cotisé toute votre vie sur de faibles salaires. Mais il existe un autre dispositif, l'ASPA (anciennement « minimum vieillesse »), qui fonctionne sur une logique totalement différente : une aide sociale accessible même sans avoir jamais travaillé, sous conditions de ressources, et récupérable sur succession. Beaucoup de retraités confondent les deux, et cette confusion peut coûter cher. Pour savoir lequel vous concerne vraiment, et comprendre pourquoi le montant minimum varie de 756 € à plus de 1 300 € selon votre parcours, consultez notre comparatif complet des minimums retraite 2026

Sources :

- Circulaire Cnav 2025-33, 23 décembre 2025

- Ministère du Travail et des Solidarités, janvier 2026

- Service-public.fr, janvier 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 15/01/2026 à 18:24 | mis à jour le 11/02/2026 à 09:25



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