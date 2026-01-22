Retraite CNRACL 2026 : le calendrier qui alerte 1,6 million de retraités Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers retraités attendaient le calendrier officiel de versement de leur pension pour 2026. Un planning décalé par rapport aux habitudes, qui oblige à anticiper.

Un calendrier spécifique pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers Si vous avez travaillé dans une mairie, un conseil départemental, un hôpital public ou un EHPAD public, vous êtes probablement affilié à la CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales). Ce régime concerne 1,6 million de pensionnés en France, répartis entre la fonction publique territoriale (57%) et la fonction publique hospitalière (43%).



Contrairement aux retraités du régime général (Cnav, Carsat) qui reçoivent leur pension le 9 du mois suivant, les retraités CNRACL sont payés en fin de mois, quelques jours avant le premier du mois suivant. Cette particularité peut surprendre les nouveaux retraités, mais elle présente un avantage : vous recevez votre pension avant la plupart de vos prélèvements mensuels.

Les 12 dates officielles de versement en 2026 trois jours ouvrés avant le premier du mois suivant, en excluant les week-ends et les jours fériés.



Voici les dates prévisionnelles de mise en paiement :

Janvier 2026 : mercredi 28 janvier Février 2026 : mercredi 25 février Mars 2026 : vendredi 27 mars Avril 2026 : mardi 28 avril Mai 2026 : mercredi 27 mai Juin 2026 : vendredi 26 juin Juillet 2026 : mercredi 29 juillet Août 2026 : jeudi 27 août Septembre 2026 : lundi 28 septembre Octobre 2026 : mercredi 28 octobre Novembre 2026 : jeudi 26 novembre Décembre 2026 : jeudi 24 décembre



Ces dates correspondent à la mise en paiement par la CNRACL. Le délai effectif de virement sur votre compte dépend ensuite de votre établissement bancaire, généralement entre un et quatre jours ouvrés. La CNRACL a officiellement communiqué son calendrier pour l'année 2026. La règle est simple : le virement est effectué, en excluant les week-ends et les jours fériés.Voici les dates prévisionnelles de mise en paiement :Ces dates correspondent à la mise en paiement par la CNRACL. Le délai effectif de virement sur votre compte dépend ensuite de votre établissement bancaire, généralement entre un et quatre jours ouvrés.

Décembre 2026 : un versement anticipé avant Noël Bonne nouvelle pour les fêtes : comme chaque année, la pension de décembre sera versée avant Noël. En 2026, le virement est prévu le jeudi 24 décembre, ce qui vous permettra de disposer de votre pension pour préparer les réveillons sereinement.



Cette anticipation est une spécificité de la fonction publique que l'on retrouve également pour les fonctionnaires d'État (versés le 23 décembre par le SRE) et pour les contractuels (Ircantec). Les retraités du régime général, eux, devront attendre le 9 janvier 2027 pour recevoir leur pension de décembre 2026.

Comment suivre vos paiements et contacter la CNRACL



En cas de retard ou de question sur votre pension, vous pouvez contacter la CNRACL au 05 56 11 40 40. Ce numéro est accessible du lundi au vendredi. Un robot conversationnel est également disponible sur le site officiel pour les questions les plus courantes.



Si vous constatez un retard de plusieurs jours après la date prévue, vérifiez d'abord auprès de votre banque que le virement n'est pas en cours de traitement. Les délais bancaires peuvent varier de un à quatre jours selon les établissements. Pour consulter le montant de vos pensions et éditer vos attestations de paiement, connectez-vous à votre espace personnel sur le site Ma retraite publique , dans la rubrique « Mes paiements ».En cas de retard ou de question sur votre pension, vous pouvez contacter la CNRACL au. Ce numéro est accessible du lundi au vendredi. Un robot conversationnel est également disponible sur le site officiel pour les questions les plus courantes.Si vous constatez un retard de plusieurs jours après la date prévue, vérifiez d'abord auprès de votre banque que le virement n'est pas en cours de traitement. Les délais bancaires peuvent varier de un à quatre jours selon les établissements.

Ce qu'il faut retenir pour 2026 Les retraités CNRACL bénéficient d'un calendrier de versement avantageux, avec des pensions payées en fin de mois plutôt qu'en début de mois suivant. En 2026, les versements s'échelonneront du 25 février (le plus tôt) au 29 juillet (le plus tard), selon les contraintes du calendrier.



Pensez également à noter que vos pensions ont été revalorisées de +0,9% au 1er janvier 2026, comme toutes les retraites de base. Cette hausse apparaîtra sur votre premier versement de l'année, celui du 28 janvier 2026.



Pour les polypensionnés qui touchent également une retraite complémentaire (Ircantec) ou une pension du régime général, attention aux décalages : chaque caisse a son propre calendrier. L'Ircantec verse également en fin de mois, mais les dates peuvent différer légèrement de celles de la CNRACL.

Point d'attention : Il existe des divergences de 24 heures ouvrés entre la délibération officielle CNRACL et certains sites syndicaux sur les dates exactes. La délibération officielle (document PDF de la CNRACL) fait référence et correspond aux dates mentionnées dans notre article.

Sources :

- CNRACL, calendrier officiel des versements 2026, mis à jour le 15 janvier 2026

- CNRACL, chiffres clés 2023

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 22/01/2026 à 08:17 | mis à jour le 02/02/2026 à 18:19



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