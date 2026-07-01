Rajeunissement cellulaire : ces trois gènes conçus pour rajeunir nos cellules vieillissantes

Un premier patient, une première mondiale
Le 9 juin 2026, la biotech américaine Life Biosciences a annoncé qu'un premier patient venait de recevoir la thérapie ER-100. C'est la première fois qu'un traitement de reprogrammation épigénétique est administré à un être humain.
L'essai de phase 1, autorisé par la FDA le 15 janvier 2026, prévoit de traiter 18 participants : 12 atteints de glaucome à angle ouvert et 6 de neuropathie optique ischémique antérieure. Les premiers résultats de sécurité sont attendus fin 2026 ou début 2027.
L'essai de phase 1, autorisé par la FDA le 15 janvier 2026, prévoit de traiter 18 participants : 12 atteints de glaucome à angle ouvert et 6 de neuropathie optique ischémique antérieure. Les premiers résultats de sécurité sont attendus fin 2026 ou début 2027.
Ce qui vieillit vraiment dans vos cellules
Votre ADN ne se dégrade pas avec l'âge. Votre séquence génétique à 70 ans est, dans ses grandes lignes, la même qu'à 20 ans. Ce qui change, c'est la manière dont vos gènes sont lus et utilisés par la cellule.
Chaque cellule porte un ensemble de marqueurs chimiques, appelé « code épigénétique », qui fonctionne comme un tableau de bord : il décide quels gènes s'activent, à quel moment, et avec quelle intensité. Avec le temps, ce tableau de bord se dérègle. Des gènes qui devraient rester actifs s'éteignent, d'autres qui devraient rester silencieux se réveillent.
La cellule fonctionne de moins en moins bien, répare de moins en moins ses propres dégâts, et finit par accumuler les dysfonctionnements que nous appelons vieillissement. C'est ce dérèglement progressif qui rend les neurones de votre œil vulnérables au glaucome, vos articulations plus raides, votre peau plus fine.
Le biologiste David Sinclair, professeur de génétique à Harvard et cofondateur de Life Biosciences, porte depuis des années une hypothèse qui gagne du terrain : le vieillissement n'est pas un dommage irréversible de l'ADN, mais une perte d'informations épigénétiques. Si cette hypothèse est correcte, le processus est théoriquement réversible.
C'est exactement ce que tente la thérapie ER-100.
Chaque cellule porte un ensemble de marqueurs chimiques, appelé « code épigénétique », qui fonctionne comme un tableau de bord : il décide quels gènes s'activent, à quel moment, et avec quelle intensité. Avec le temps, ce tableau de bord se dérègle. Des gènes qui devraient rester actifs s'éteignent, d'autres qui devraient rester silencieux se réveillent.
La cellule fonctionne de moins en moins bien, répare de moins en moins ses propres dégâts, et finit par accumuler les dysfonctionnements que nous appelons vieillissement. C'est ce dérèglement progressif qui rend les neurones de votre œil vulnérables au glaucome, vos articulations plus raides, votre peau plus fine.
Le biologiste David Sinclair, professeur de génétique à Harvard et cofondateur de Life Biosciences, porte depuis des années une hypothèse qui gagne du terrain : le vieillissement n'est pas un dommage irréversible de l'ADN, mais une perte d'informations épigénétiques. Si cette hypothèse est correcte, le processus est théoriquement réversible.
C'est exactement ce que tente la thérapie ER-100.
Trois gènes pour remonter le temps cellulaire
La thérapie utilise trois facteurs de transcription, OCT4, SOX2 et KLF4, pour réinitialiser le code épigénétique de cellules vieillies. Ces trois gènes sont acheminés dans l'organisme par un vecteur viral (AAV2), un type de virus couramment utilisé en thérapie génique.
Le procédé s'appelle la « reprogrammation épigénétique partielle ». Partielle, parce que l'objectif n'est pas de ramener la cellule à un état de cellule souche, ce qui effacerait son identité et pourrait déclencher une prolifération incontrôlée.
L'objectif est de restaurer un profil d'expression génique plus jeune tout en conservant la fonction spécialisée de la cellule. En 2020, l'équipe de Sinclair a montré chez des souris que l'activation de ces trois gènes permettait de régénérer des neurones du nerf optique et d'inverser la perte de vision.
Ces résultats, publiés dans la revue Nature, ont constitué le socle scientifique de l'essai. Des données précliniques recueillies ensuite chez des primates non humains ont également montré une amélioration fonctionnelle, selon l'entreprise.
Le procédé s'appelle la « reprogrammation épigénétique partielle ». Partielle, parce que l'objectif n'est pas de ramener la cellule à un état de cellule souche, ce qui effacerait son identité et pourrait déclencher une prolifération incontrôlée.
L'objectif est de restaurer un profil d'expression génique plus jeune tout en conservant la fonction spécialisée de la cellule. En 2020, l'équipe de Sinclair a montré chez des souris que l'activation de ces trois gènes permettait de régénérer des neurones du nerf optique et d'inverser la perte de vision.
Ces résultats, publiés dans la revue Nature, ont constitué le socle scientifique de l'essai. Des données précliniques recueillies ensuite chez des primates non humains ont également montré une amélioration fonctionnelle, selon l'entreprise.
L'interrupteur qui rassure et qui inquiète
Le risque principal de toute reprogrammation cellulaire porte un nom : la cancérisation. Forcer une cellule à modifier l'expression de ses gènes peut la faire basculer vers une multiplication anarchique.
Les chercheurs de Life Biosciences ont intégré un système de sécurité. Les trois gènes ne s'activent que lorsque le patient prend la doxycycline, un antibiotique courant.
Dès qu'il arrête la prise, les gènes se désactivent automatiquement. Ce mécanisme permet de calibrer la durée de la reprogrammation au jour près et de l'interrompre en cas de signal d'alerte.
Certains chercheurs restent prudents. Le biologiste Paul Knoepfler, spécialiste des cellules souches à l'université de Californie, rappelle que les effets à long terme de cellules « rajeunies » restent une inconnue totale.
Les patients de l'essai seront suivis pendant cinq ans après l'injection.
Les chercheurs de Life Biosciences ont intégré un système de sécurité. Les trois gènes ne s'activent que lorsque le patient prend la doxycycline, un antibiotique courant.
Dès qu'il arrête la prise, les gènes se désactivent automatiquement. Ce mécanisme permet de calibrer la durée de la reprogrammation au jour près et de l'interrompre en cas de signal d'alerte.
Certains chercheurs restent prudents. Le biologiste Paul Knoepfler, spécialiste des cellules souches à l'université de Californie, rappelle que les effets à long terme de cellules « rajeunies » restent une inconnue totale.
Les patients de l'essai seront suivis pendant cinq ans après l'injection.
Pourquoi l'œil a été choisi en premier
Si l'essai cible l'œil, ce n'est pas un hasard. C'est un organe relativement isolé du reste de l'organisme, où les effets secondaires restent circonscrits et les mesures de suivi plus précises que sur un organe interne.
Les participants souffrent de glaucome à angle ouvert ou de neuropathie optique ischémique antérieure (NAION), deux pathologies qui détruisent les neurones du nerf optique sans possibilité de régénération. En France, le glaucome touche 10 % des plus de 70 ans et constitue la seconde cause de cécité, après la dégénérescence maculaire liée à l'âge, selon l'Assurance maladie.
La NAION est, quant à elle, la cause la plus fréquente de perte de vision soudaine liée au nerf optique chez les plus de 50 ans. Pour ces deux pathologies, les traitements actuels freinent la progression mais ne restaurent rien.
Les participants souffrent de glaucome à angle ouvert ou de neuropathie optique ischémique antérieure (NAION), deux pathologies qui détruisent les neurones du nerf optique sans possibilité de régénération. En France, le glaucome touche 10 % des plus de 70 ans et constitue la seconde cause de cécité, après la dégénérescence maculaire liée à l'âge, selon l'Assurance maladie.
La NAION est, quant à elle, la cause la plus fréquente de perte de vision soudaine liée au nerf optique chez les plus de 50 ans. Pour ces deux pathologies, les traitements actuels freinent la progression mais ne restaurent rien.
Ce que cela peut changer pour votre santé
La thérapie ER-100 n'est pas disponible et elle n'est pas testée en France. Elle n'a pas encore prouvé qu'elle fonctionnait chez l'humain.
Sauf que la question qu'elle pose dépasse le glaucome et l'œil. Si la reprogrammation épigénétique partielle fonctionne sur des neurones humains, Life Biosciences prévoit d'étendre sa plateforme à d'autres organes et d'autres maladies liées à l'âge.
La directrice scientifique de l'entreprise, Sharon Rosenzweig-Lipson, tempère les attentes : l'objectif n'est pas de rajeunir l'organisme entier, pas encore. Reste que pour la première fois, le vieillissement cellulaire est traité non plus comme une fatalité, mais comme un dysfonctionnement réparable.
Sauf que la question qu'elle pose dépasse le glaucome et l'œil. Si la reprogrammation épigénétique partielle fonctionne sur des neurones humains, Life Biosciences prévoit d'étendre sa plateforme à d'autres organes et d'autres maladies liées à l'âge.
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