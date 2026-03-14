Pourquoi votre Livret A pourrait enfin rapporter un peu plus en août

Un taux de 1,6% paraît encourageant après des mois de baisse. Mais il faut le comparer à l'inflation réelle pour savoir si votre épargne gagne ou perd du terrain.



Si l'inflation se stabilise autour de 1,5% au second semestre, un Livret A à 1,6% offrirait un rendement réel de 0,1%. Votre épargne ne perdrait plus de valeur. Mais elle n'en gagnerait presque pas non plus. Et si l'inflation accélérait au-delà de 1,6% — hypothèse que certains économistes n'excluent pas, notamment à cause des tensions sur les prix de l'énergie — le rendement réel redeviendrait négatif.



Le Livret A n'a jamais été conçu pour enrichir. Il garantit la liquidité totale, le capital garanti par l'État, et une exonération fiscale complète. Ce sont ses vrais atouts. Pour ceux qui espèrent un rendement supérieur à l'inflation, c'est ailleurs qu'il faut regarder — assurance vie, fonds euros, ou placements à terme. Mais ces alternatives comportent des contraintes que le Livret A n'a pas.