Pourquoi votre Livret A pourrait enfin rapporter un peu plus en août

- Un indicateur clé vient de tripler en un mois — et c'est lui qui dicte le taux de votre Livret A
- 57 millions d'épargnants sont directement concernés par la révision d'août
- Mais une décision politique pourrait annuler l'effet de cette remontée — comme en février dernier
Un an de descente sans frein
En janvier 2025, le Livret A rapportait encore 3%. Douze mois plus tard, il n'en rapporte plus que 1,5%. Une division par deux. Du jamais-vu en si peu de temps.
Trois baisses successives ont laminé le rendement du placement préféré des Français. Février 2025 : passage à 2,4%. Août 2025 : descente à 1,7%. Février 2026 : atterrissage à 1,5%. À chaque révision semestrielle, le même scénario. Les épargnants ont vu fondre leurs intérêts, mois après mois, sans pouvoir rien y faire.
Résultat concret : un Livret A rempli au plafond de 22 950 euros rapportait 688 euros par an à 3%. Il n'en rapporte plus que 344 euros à 1,5%. La moitié a disparu. Et pour la première fois en dix ans, les Français ont retiré plus qu'ils n'ont déposé sur leur Livret A en 2025.
Trois baisses successives ont laminé le rendement du placement préféré des Français. Février 2025 : passage à 2,4%. Août 2025 : descente à 1,7%. Février 2026 : atterrissage à 1,5%. À chaque révision semestrielle, le même scénario. Les épargnants ont vu fondre leurs intérêts, mois après mois, sans pouvoir rien y faire.
Résultat concret : un Livret A rempli au plafond de 22 950 euros rapportait 688 euros par an à 3%. Il n'en rapporte plus que 344 euros à 1,5%. La moitié a disparu. Et pour la première fois en dix ans, les Français ont retiré plus qu'ils n'ont déposé sur leur Livret A en 2025.
Le mécanisme qui pourrait inverser la tendance
Tout repose sur une formule. Le taux du Livret A est calculé à partir de deux variables : la moyenne semestrielle de l'inflation hors tabac et le taux interbancaire €STR. Quand ces deux indicateurs baissent, le Livret A suit. Quand ils remontent, il peut remonter aussi.
Or l'inflation vient de repartir. L'Insee a publié le 13 mars les chiffres définitifs de février 2026 : +0,9% sur un an. Un triplement par rapport au point bas de janvier, où l'inflation n'atteignait que 0,3%.
Ce rebond change la donne. Si l'inflation continue de progresser au premier semestre — les économistes tablent sur une moyenne autour de 1,2% — la formule de calcul produira un résultat supérieur au taux actuel. L'autre variable, l'€STR, reste stable autour de 1,94% depuis décembre. C'est la remontée de l'inflation qui fait bouger les lignes.
Or l'inflation vient de repartir. L'Insee a publié le 13 mars les chiffres définitifs de février 2026 : +0,9% sur un an. Un triplement par rapport au point bas de janvier, où l'inflation n'atteignait que 0,3%.
Ce rebond change la donne. Si l'inflation continue de progresser au premier semestre — les économistes tablent sur une moyenne autour de 1,2% — la formule de calcul produira un résultat supérieur au taux actuel. L'autre variable, l'€STR, reste stable autour de 1,94% depuis décembre. C'est la remontée de l'inflation qui fait bouger les lignes.
57 millions de Français dans l'attente
Vous détenez un Livret A ? Vous êtes concerné. Et vous n'êtes pas seul : 57 millions de Français possèdent ce placement. C'est le produit d'épargne le plus répandu du pays.
Les détenteurs de LDDS — 26 millions de personnes — le sont aussi. Son taux est strictement indexé sur celui du Livret A. S'il remonte, le LDDS suit automatiquement.
Pour les 12 millions de détenteurs du LEP, la situation est différente. Le taux du LEP bénéficie d'un coup de pouce politique. En février 2026, la formule donnait 1,9%. Le gouvernement l'a fixé à 2,5%. Si le Livret A remonte en août, le LEP pourrait suivre — mais le montant dépendra d'une décision ministérielle, pas seulement d'un calcul.
Les détenteurs de LDDS — 26 millions de personnes — le sont aussi. Son taux est strictement indexé sur celui du Livret A. S'il remonte, le LDDS suit automatiquement.
Pour les 12 millions de détenteurs du LEP, la situation est différente. Le taux du LEP bénéficie d'un coup de pouce politique. En février 2026, la formule donnait 1,9%. Le gouvernement l'a fixé à 2,5%. Si le Livret A remonte en août, le LEP pourrait suivre — mais le montant dépendra d'une décision ministérielle, pas seulement d'un calcul.
Ce que ça changerait concrètement dans votre poche
Les projections actuelles tablent sur un taux de 1,6% au 1er août 2026. Un dixième de point. Peu en apparence, beaucoup en symbole.
La différence : 11,47 euros sur six mois pour un Livret A au plafond. Moins de 2 euros par mois. Pour un solde moyen de 7 500 euros, le gain supplémentaire serait de 3,75 euros sur le semestre. Des montants modestes. Mais ce n'est pas le chiffre qui compte. C'est le signal. Après un an de chute ininterrompue, ce serait la première hausse depuis février 2025.
Fév. 2026 Taux actuel
Taux du Livret A
1,5%
Intérêts sur 6 mois (plafond 22 950 €)
172,13 €
Intérêts sur 6 mois (solde moyen 7 500 €)
56,25 €
Août 2026 Projection
Taux projeté du Livret A
1,6%
Intérêts sur 6 mois (plafond 22 950 €)
183,60 €
Intérêts sur 6 mois (solde moyen 7 500 €)
60,00 €
La différence : 11,47 euros sur six mois pour un Livret A au plafond. Moins de 2 euros par mois. Pour un solde moyen de 7 500 euros, le gain supplémentaire serait de 3,75 euros sur le semestre. Des montants modestes. Mais ce n'est pas le chiffre qui compte. C'est le signal. Après un an de chute ininterrompue, ce serait la première hausse depuis février 2025.
La formule ne décide pas seule
La Banque de France calcule. Le gouvernement tranche. C'est le principe, et il a joué un rôle décisif en février dernier. La formule réglementaire donnait alors un taux de 1,4% pour le Livret A. Le gouverneur François Villeroy de Galhau a recommandé de modérer la baisse. Le ministre Roland Lescure a suivi. Résultat : 1,5% au lieu de 1,4%.
Ce même mécanisme jouera en août. Si la formule aboutit à 1,6%, le gouvernement pourrait décider d'arrondir à la hausse — ou de laisser le taux inchangé si le contexte économique l'exige. Rien n'est garanti avant l'annonce officielle, attendue fin juillet 2026.
En attendant, aucune démarche n'est nécessaire de votre part. Si le taux change, votre banque l'appliquera automatiquement à partir du 1er août. Vos intérêts seront recalculés sans que vous n'ayez à intervenir.
Ce même mécanisme jouera en août. Si la formule aboutit à 1,6%, le gouvernement pourrait décider d'arrondir à la hausse — ou de laisser le taux inchangé si le contexte économique l'exige. Rien n'est garanti avant l'annonce officielle, attendue fin juillet 2026.
En attendant, aucune démarche n'est nécessaire de votre part. Si le taux change, votre banque l'appliquera automatiquement à partir du 1er août. Vos intérêts seront recalculés sans que vous n'ayez à intervenir.
Le piège du chiffre rassurant
Un taux de 1,6% paraît encourageant après des mois de baisse. Mais il faut le comparer à l'inflation réelle pour savoir si votre épargne gagne ou perd du terrain.
Si l'inflation se stabilise autour de 1,5% au second semestre, un Livret A à 1,6% offrirait un rendement réel de 0,1%. Votre épargne ne perdrait plus de valeur. Mais elle n'en gagnerait presque pas non plus. Et si l'inflation accélérait au-delà de 1,6% — hypothèse que certains économistes n'excluent pas, notamment à cause des tensions sur les prix de l'énergie — le rendement réel redeviendrait négatif.
Le Livret A n'a jamais été conçu pour enrichir. Il garantit la liquidité totale, le capital garanti par l'État, et une exonération fiscale complète. Ce sont ses vrais atouts. Pour ceux qui espèrent un rendement supérieur à l'inflation, c'est ailleurs qu'il faut regarder — assurance vie, fonds euros, ou placements à terme. Mais ces alternatives comportent des contraintes que le Livret A n'a pas.
Si l'inflation se stabilise autour de 1,5% au second semestre, un Livret A à 1,6% offrirait un rendement réel de 0,1%. Votre épargne ne perdrait plus de valeur. Mais elle n'en gagnerait presque pas non plus. Et si l'inflation accélérait au-delà de 1,6% — hypothèse que certains économistes n'excluent pas, notamment à cause des tensions sur les prix de l'énergie — le rendement réel redeviendrait négatif.
Le Livret A n'a jamais été conçu pour enrichir. Il garantit la liquidité totale, le capital garanti par l'État, et une exonération fiscale complète. Ce sont ses vrais atouts. Pour ceux qui espèrent un rendement supérieur à l'inflation, c'est ailleurs qu'il faut regarder — assurance vie, fonds euros, ou placements à terme. Mais ces alternatives comportent des contraintes que le Livret A n'a pas.
Ce qu'il faut retenir
- Le taux du Livret A a été divisé par deux en un an : de 3% à 1,5%
- L'inflation est repartie à la hausse (+0,9% en février contre +0,3% en janvier), ce qui pourrait pousser le taux vers 1,6% en août
- Le gain supplémentaire resterait modeste : 11,47 euros sur 6 mois pour un Livret A au plafond
- Le gouvernement peut déroger à la formule — rien n'est définitif avant fin juillet
- Même à 1,6%, le rendement réel reste quasi nul si l'inflation se maintient autour de 1,5%
Sources :
- Insee, Indice des prix à la consommation – résultats définitifs, février 2026, publié le 13 mars 2026
- Service-public.gouv.fr, Livret A et LEP : baisse des taux de rémunération à compter du 1er février 2026, janvier 2026
- Ministère de l'Économie, Communiqué épargne réglementée, 15 janvier 2026
- Meilleurtaux Placement, Livret A : vers un taux autour de 1,60% en août 2026, mars 2026
- Arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux modalités de calcul du taux du Livret A
- Insee, Indice des prix à la consommation – résultats définitifs, février 2026, publié le 13 mars 2026
- Service-public.gouv.fr, Livret A et LEP : baisse des taux de rémunération à compter du 1er février 2026, janvier 2026
- Ministère de l'Économie, Communiqué épargne réglementée, 15 janvier 2026
- Meilleurtaux Placement, Livret A : vers un taux autour de 1,60% en août 2026, mars 2026
- Arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux modalités de calcul du taux du Livret A