Pension retraite : le calcul méconnu qui donne aux fonctionnaires jusqu'à 900 € de plus par mois que les salariés du privé

Tout se joue dans la formule de calcul de la pension. Et les deux régimes utilisent des règles radicalement différentes. Dans le privé
, la retraite de base est calculée sur la moyenne des salaires des 25 meilleures années
de carrière — ce que les spécialistes appellent le « salaire annuel moyen » ou SAM. Ce salaire est ensuite multiplié par un taux maximum de 50 %
, à condition d'avoir tous ses trimestres.
Concrètement, cela signifie que les années de début de carrière, les périodes de temps partiel, de chômage ou de salaires plus modestes viennent tirer la moyenne vers le bas
, même si la fin de carrière a été favorable. Dans la fonction publique
, la pension est calculée sur le dernier traitement indiciaire détenu depuis au moins 6 mois
— autrement dit, le dernier salaire de fonctionnaire hors primes. Le taux maximum est de 75 %
, soit 25 points de plus que dans le privé.
Ce mécanisme avantage fortement les fonctionnaires dont la carrière progresse régulièrement : les promotions et avancements obtenus en fin de parcours se retrouvent directement
dans le montant de la pension. À l'inverse, un salarié du privé qui a connu une belle fin de carrière voit cet avantage « dilué » dans la moyenne de ses 25 meilleures années. Point clé que les concurrents n'expliquent pas :
la pension de la fonction publique est un régime intégré
— elle inclut base ET complémentaire dans un seul montant. Les 2 440 € d'un fonctionnaire d'État, c'est toute sa retraite
. À l'inverse, les 1 530 € du régime général ne représentent qu'une partie de la pension du privé. Les salariés touchent en plus
une retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui représente en moyenne 527 € brut par mois
.
Pour bien comprendre, voici deux exemples comparés :
🧮
Salaires sur 25 meilleures années (moyenne)
1 750 €
💶
Pension de base CNAV
875 €
📈
+ Complémentaire Agirc-Arrco
~525 €
🧮
Dernier traitement indiciaire (6 derniers mois)
2 400 €
💶
Pension TOTALE (régime intégré)
1 800 €
Résultat : 400 € d'écart mensuel
, à carrière de durée équivalente. Et cet écart se creuse pour les fonctionnaires d'État de catégorie A, dont le dernier traitement est bien plus élevé.