Retraite 2026 : privé, fonctionnaire, indépendant… qui touche vraiment la pension maximale ?

Trois seniors de profils professionnels différents comparent leurs documents de retraite © SeniorActu
Salariés du privé : un plafond fixe de 2 002 € brut
Si vous avez travaillé dans le secteur privé, votre pension de base est versée par l'Assurance retraite (Cnav ou Carsat). Elle est soumise à un plafond strict, indexé sur le plafond de la Sécurité sociale (PASS).
En 2026, le maximum s'établit à 2 002,50 € brut par mois, soit 50 % du PASS mensuel fixé à 4 005 €. Ce plafond a augmenté de 2 % par rapport à 2025 (1 962,50 €).
Comment est calculée votre pension de base ?
La formule est la suivante : Salaire annuel moyen (SAM) × Taux × (Nombre de trimestres validés / Nombre de trimestres requis).
Peut-on dépasser ce plafond ?
Oui, dans deux cas :
Un retraité avec 3 enfants et 8 trimestres de surcote peut ainsi atteindre environ 2 400 € brut sur sa seule pension de base. À cela s'ajoute la retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui n'est pas plafonnée.
En 2026, le maximum s'établit à 2 002,50 € brut par mois, soit 50 % du PASS mensuel fixé à 4 005 €. Ce plafond a augmenté de 2 % par rapport à 2025 (1 962,50 €).
Comment est calculée votre pension de base ?
La formule est la suivante : Salaire annuel moyen (SAM) × Taux × (Nombre de trimestres validés / Nombre de trimestres requis).
- Le SAM correspond à la moyenne de vos 25 meilleures années de revenus, plafonnée chaque année au PASS
- Le taux est de 50 % si vous partez à taux plein (réduit en cas de décote)
- Les trimestres requis varient de 167 à 172 selon votre année de naissance
Oui, dans deux cas :
- La majoration pour enfants : +10 % si vous avez élevé au moins 3 enfants
- La surcote : +1,25 % par trimestre travaillé au-delà du taux plein
Fonctionnaires : un taux de 75 % du dernier traitement
Les fonctionnaires d'État relèvent du SRE (Service des Retraites de l'État), tandis que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers dépendent de la CNRACL. Contrairement au privé, il n'existe pas de plafond en euros mais un taux maximum.
La règle : 75 % du dernier traitement indiciaire brut
La pension de base est calculée ainsi : Traitement indiciaire brut × 75 % × (Trimestres liquidables / Trimestres requis).
Le traitement pris en compte est celui détenu pendant les 6 derniers mois avant le départ à la retraite. C'est une différence majeure avec le privé, où c'est la moyenne des 25 meilleures années qui compte.
Exemples de pension maximale pour un fonctionnaire :
Peut-on dépasser 75 % ?
Oui, le taux peut atteindre 80 % grâce aux bonifications (services militaires, services actifs, bonification pour enfants). Avec la majoration de 10 % pour 3 enfants, le total peut même dépasser 100 % du dernier traitement dans certains cas.
La règle : 75 % du dernier traitement indiciaire brut
La pension de base est calculée ainsi : Traitement indiciaire brut × 75 % × (Trimestres liquidables / Trimestres requis).
Le traitement pris en compte est celui détenu pendant les 6 derniers mois avant le départ à la retraite. C'est une différence majeure avec le privé, où c'est la moyenne des 25 meilleures années qui compte.
Exemples de pension maximale pour un fonctionnaire :
- Un agent au dernier échelon de la catégorie A (indice 821) perçoit un traitement de 3 900 € brut. Sa pension maximale : 2 925 €
- Un agent de catégorie B (indice 550) avec un traitement de 2 615 € : pension maximale de 1 961 €
- Un agent de catégorie C (indice 400) avec un traitement de 1 901 € : pension maximale de 1 425 €
Oui, le taux peut atteindre 80 % grâce aux bonifications (services militaires, services actifs, bonification pour enfants). Avec la majoration de 10 % pour 3 enfants, le total peut même dépasser 100 % du dernier traitement dans certains cas.
Indépendants et libéraux : un système mixte plus complexe
Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, industriels) sont affiliés à la Sécurité sociale des indépendants (SSI), désormais intégrée au régime général. Les professions libérales relèvent de la CNAVPL et de 10 caisses sectorielles différentes.
Pour les indépendants SSI : même plafond que les salariés
Depuis 1973, les indépendants relevant de la SSI bénéficient d'une retraite de base alignée sur celle des salariés. Le maximum est donc identique : 2 002,50 € brut par mois en 2026. S'y ajoute une retraite complémentaire par points.
Le calcul de la pension de base suit la même formule que pour les salariés : SAM × 50 % × (trimestres validés / trimestres requis). Attention toutefois : les revenus des indépendants étant souvent plus variables, le SAM peut être significativement plus bas.
Pour les professions libérales : un système par points
La retraite de base des libéraux est gérée par la CNAVPL et fonctionne par points. En 2026, la valeur du point de retraite de base CNAVPL s'établit autour de 0,60 €. Un professionnel ayant accumulé 500 points par an pendant 40 ans toucherait environ 1 200 € mensuels de pension de base.
La retraite complémentaire, gérée par les caisses sectorielles (CARPIMKO pour les paramédicaux, CARMF pour les médecins, etc.), varie considérablement d'une profession à l'autre. Certaines caisses offrent des pensions complémentaires généreuses, d'autres beaucoup moins.
Pour les indépendants SSI : même plafond que les salariés
Depuis 1973, les indépendants relevant de la SSI bénéficient d'une retraite de base alignée sur celle des salariés. Le maximum est donc identique : 2 002,50 € brut par mois en 2026. S'y ajoute une retraite complémentaire par points.
Le calcul de la pension de base suit la même formule que pour les salariés : SAM × 50 % × (trimestres validés / trimestres requis). Attention toutefois : les revenus des indépendants étant souvent plus variables, le SAM peut être significativement plus bas.
Pour les professions libérales : un système par points
La retraite de base des libéraux est gérée par la CNAVPL et fonctionne par points. En 2026, la valeur du point de retraite de base CNAVPL s'établit autour de 0,60 €. Un professionnel ayant accumulé 500 points par an pendant 40 ans toucherait environ 1 200 € mensuels de pension de base.
La retraite complémentaire, gérée par les caisses sectorielles (CARPIMKO pour les paramédicaux, CARMF pour les médecins, etc.), varie considérablement d'une profession à l'autre. Certaines caisses offrent des pensions complémentaires généreuses, d'autres beaucoup moins.
Le tableau comparatif des pensions maximales 2026
Voici un récapitulatif des plafonds de pension de base selon les régimes :
Le saviez-vous ? Les fonctionnaires n'ont pas de retraite complémentaire au sens classique, mais bénéficient de la RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique), un régime par points créé en 2005 qui complète modestement la pension de base.
|Régime
|Pension maximale 2026
|Salariés du privé / Indépendants SSI
|2 002,50 € brut/mois (50 % du PASS)
|Fonctionnaires (SRE, CNRACL)
|75 % du dernier traitement (jusqu'à 80 %)
|Professions libérales (CNAVPL)
|Variable selon points acquis
Le saviez-vous ? Les fonctionnaires n'ont pas de retraite complémentaire au sens classique, mais bénéficient de la RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique), un régime par points créé en 2005 qui complète modestement la pension de base.
Comment vérifier votre propre plafond
Quel que soit votre régime, vous pouvez obtenir une estimation personnalisée de votre future pension. Le service Mon estimation retraite sur info-retraite.fr agrège les données de tous vos régimes et simule votre pension selon différents âges de départ.
Quelques conseils pour optimiser votre pension :
Point d'attention : à partir du 1er janvier 2027, les indépendants bénéficieront d'un nouveau complément différentiel garantissant une pension minimale équivalente à 85 % du SMIC net pour ceux ayant une carrière complète. Une mesure qui concerne particulièrement les artisans et commerçants aux revenus modestes.
Pour toute question sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller retraite de votre caisse. Ce service est gratuit et permet d'anticiper les éventuelles démarches de régularisation ou de rachat de trimestres.
Quelques conseils pour optimiser votre pension :
- Si vous avez cotisé à plusieurs régimes (poly-pensionné), vérifiez que tous vos trimestres sont bien comptabilisés
- Les trimestres validés dans un régime comptent pour éviter la décote dans tous les autres
- Les carrières mixtes public/privé peuvent être pénalisantes si les durées dans chaque régime sont courtes
Pour toute question sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller retraite de votre caisse. Ce service est gratuit et permet d'anticiper les éventuelles démarches de régularisation ou de rachat de trimestres.
Sources :
- Service-public.fr, Montant de la retraite du salarié du secteur privé, janvier 2026
- Service-public.fr, Montant de la retraite de l'agent public, janvier 2026
- CNRACL, Détermination du montant de la pension, janvier 2026
- Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au complément différentiel des indépendants
- Service-public.fr, Montant de la retraite du salarié du secteur privé, janvier 2026
- Service-public.fr, Montant de la retraite de l'agent public, janvier 2026
- CNRACL, Détermination du montant de la pension, janvier 2026
- Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au complément différentiel des indépendants