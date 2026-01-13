Retraite 2026 : privé, fonctionnaire, indépendant… qui touche vraiment la pension maximale ?

Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, industriels) sont affiliés à la Sécurité sociale des indépendants (SSI), désormais intégrée au régime général. Les professions libérales relèvent de la CNAVPL et de 10 caisses sectorielles différentes.



Pour les indépendants SSI : même plafond que les salariés



Depuis 1973, les indépendants relevant de la SSI bénéficient d'une retraite de base alignée sur celle des salariés. Le maximum est donc identique : 2 002,50 € brut par mois en 2026. S'y ajoute une retraite complémentaire par points.



Le calcul de la pension de base suit la même formule que pour les salariés : SAM × 50 % × (trimestres validés / trimestres requis). Attention toutefois : les revenus des indépendants étant souvent plus variables, le SAM peut être significativement plus bas.



Pour les professions libérales : un système par points



La retraite de base des libéraux est gérée par la CNAVPL et fonctionne par points. En 2026, la valeur du point de retraite de base CNAVPL s'établit autour de 0,60 €. Un professionnel ayant accumulé 500 points par an pendant 40 ans toucherait environ 1 200 € mensuels de pension de base.



La retraite complémentaire, gérée par les caisses sectorielles (CARPIMKO pour les paramédicaux, CARMF pour les médecins, etc.), varie considérablement d'une profession à l'autre. Certaines caisses offrent des pensions complémentaires généreuses, d'autres beaucoup moins.