Parlapapi : nouvelle appli pour favoriser les liens intergénérationnels

De plus en plus d’applications se lancent chaque jour sur le marché. Et parmi elles, nombreuses sont celles qui tentent de rapprocher les générations et de réduire ce fameux gap générationnel entre les anciens technophobes et des Millenials rivés à leur smartphone. Pour faire simple.



Naturellement, toutes ces applis (il y en a tellement) ne survivront pas. Seules celles qui sont vraiment utiles ou qui auront su communiquer comme il se doit, seront pérennes. Les autres, eh bien elles disparaitront corps et biens dans le grand cimetière des applis has been.



Parlapapi, le nom est amusant, est né cette année. Cette appli a été imaginé par deux jeunes étudiants d’HEC : Antoine Moulin et Pierre-Hugues Moreau. L’idée est maline. Il s’agit en fait de permettre aux familles d'envoyer des cartes postales, depuis leur smartphone, directement dans la boîte aux lettres des grands-parents. Bref, il s’agit de passer du numérique au physique.



D’un côté, les grands-parents reçoivent des nouvelles de leur famille dans un format qui leur plaît : le papier. Et de l’autre, les plus jeunes peuvent envoyer des photos et petits mots de manière extrêmement rapide et simple, en partageant quand ils le souhaitent leurs messages avec Parlapapi. Et tout ça, grâce aux applications de messagerie qu’ils utilisent déjà tous les jours pour discuter avec leurs amis.



Selon les fondateurs de l’appli, cette dernière compte actuellement une centaine de familles adeptes de ses services. Une centaine de papis et de mamies qui reçoivent donc chaque mois dans leur boîte aux lettres, des nouvelles de leurs proches au format papier, dans une belle enveloppe rouge.