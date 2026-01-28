Intergénérationnel Quand la mode rend hommage aux grand-mères : Jacquemus choisit la sienne comme ambassadrice Par Régis Mayer | Publié le 28/01/2026 à 03:36 Dans un univers de la mode dominé par la jeunesse et le jeunisme, les tendances éphémères et les visages célèbres, une décision récente a ému bien au-delà des podiums. En effet, le créateur français Simon Porte Jacquemus, figure incontournable de la mode contemporaine, a choisi une ambassadrice pour le moins inattendue : sa grand-mère, Liline.

Une femme ordinaire devenue icône Liline Jacquemus n’est ni mannequin, ni actrice, ni influenceuse. Elle est une grand-mère du sud de la France, originaire du village d’Alleins, avec une vie marquée par le travail, la famille et la simplicité. Et c’est précisément ce qui a touché le public.



En la nommant ambassadrice officielle de sa marque, Jacquemus envoie un message fort : l’élégance ne dépend pas de l’âge, et la beauté réside dans l’authenticité, la mémoire et l’histoire personnelle.

Une histoire de transmission Depuis ses débuts, Simon Porte Jacquemus parle souvent de ses racines, de sa mère disparue trop tôt, de la Provence, du soleil, des femmes fortes qui l’ont entouré. A ce titre, sa grand-mère incarne cette transmission entre les générations, ce lien précieux entre passé et présent qui lui est cher.



Déjà apparue dans certaines campagnes depuis quelques années, Liline n’est pas là pour « jouer un rôle ». Elle est elle-même : naturelle, souriante, parfois émue. À l’opposé des codes habituels de la mode, elle rappelle que le style n’est pas une question d’âge mais d’attitude.



Un pied de nez aux clichés Dans une société où les seniors sont trop souvent invisibilisés, cette décision fait figure de manifeste. Jacquemus rappelle que les personnes âgées ont leur place dans la création, l’image et la modernité.



Avec humour, le créateur a même publié de fausses « règles » pour sa grand-mère ambassadrice : porter Jacquemus tous les jours ou ne jamais citer une autre marque… Un clin d’œil affectueux qui montre surtout la complicité entre un petit-fils et sa grand-mère.

Une inspiration pour toutes les générations Cette initiative a été saluée dans le monde entier. Elle touche particulièrement les seniors, qui se reconnaissent dans cette valorisation tardive mais puissante. Elle parle aussi aux plus jeunes, en rappelant l’importance de la famille, des racines et du respect des aînés.



En choisissant sa grand-mère comme ambassadrice, Jacquemus ne fait pas seulement de la mode. Il raconte une histoire universelle : celle de l’amour, de la transmission et de la dignité à tout âge.



Et si, finalement, la vraie modernité consistait à regarder nos aînés autrement ?





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