Intergénérationnel Et si votre prénom racontait votre époque ? Avez-vous déjà remarqué que certains prénoms semblaient immédiatement évoquer une génération ? Un Jean, une Martine ou une Jacqueline ne sont pas nés à la même époque qu’un Enzo, une Emma ou une Léa. Ce n’est pas un hasard. Les prénoms suivent les modes… et racontent notre histoire collective.

Selon Tony Neulat, expert chez Geneanet, les prénoms sont de véritables marqueurs du temps.



Grâce à une base de données exceptionnelle de 9 milliards d’individus, le site de généalogie est aujourd’hui capable d’analyser l’évolution des prénoms sur plus d’un siècle, au point d’estimer la décennie de naissance d’une personne, à dix ans près, à partir de son prénom.

Les prénoms, miroirs de leur époque Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les parents n’ont jamais totalement choisi les prénoms au hasard.



Influencés par la société, la culture, la religion ou les personnalités connues, ils ont toujours puisé dans un réservoir de prénoms « dans l’air du temps ».



Ainsi, au début du XXe siècle, les Jean, Pierre, Marcel, Henri, ou les Marie, Jeanne, Yvonne, Marthe dominaient largement les registres d’état civil. Ces prénoms, courts et solides, correspondaient aux valeurs et aux traditions de leur époque.



Les modes ne sont pas nouvelles… mais elles vont plus vite Les effets de mode existent depuis longtemps. Ce qui change, en revanche, c’est leur rythme. Autrefois, un prénom restait populaire pendant plusieurs décennies. Aujourd’hui, il peut devenir très courant, puis presque disparaître en dix ans.



Avant la Seconde Guerre mondiale, le top 20 des prénoms évoluait très lentement. Depuis, le phénomène s’est accéléré : un prénom sur deux quitte le classement en l’espace d’une décennie. Résultat : les générations se distinguent plus nettement qu’autrefois.

Les terminaisons qui trahissent une génération Chez les femmes, les terminaisons des prénoms sont particulièrement révélatrices :



Les prénoms en « ette » (Paulette, Georgette, Yvette, Ginette) évoquent fortement les années 1920 et 1930.



Les Simone et Yvonne rappellent les années 1900-1920.



Les Jeanne, Suzanne, Liliane sont associées à la première moitié du XXe siècle.



Les prénoms en « ie » ont traversé les générations, de Marie à Annie, puis ont marqué les années 1970-1980 avec Stéphanie, Sylvie, Valérie ou Sophie.



Plus récemment, les prénoms se terminant par le son « a » (Emma, Léa, Lina, Mia) se sont imposés chez les plus jeunes, sous l’influence de la culture internationale.



Certaines terminaisons, comme « ine », ont su se renouveler sans disparaître : Martine, Catherine, Sandrine, Pauline ou Joséphine en sont de bons exemples.

Peut-on deviner l’âge d’une personne grâce à son prénom ? Dans bien des cas, oui. Sans être une science exacte, l’analyse des prénoms permet souvent de situer une personne dans une tranche d’âge ou une décennie.



Une Martine évoque généralement les années 1950, une Sandrine les années 1970, une Pauline les années 1990.



Un jeu amusant, mais aussi une manière de replonger dans ses souvenirs, de comprendre son époque et de mesurer à quel point les prénoms racontent l’évolution de la société française.

Un patrimoine immatériel à transmettre Les prénoms font partie de notre héritage culturel et familial. Ils racontent l’histoire des générations, les influences du moment et les valeurs transmises.



À travers eux, c’est un pan de notre mémoire collective qui continue de vivre.



Et si, finalement, notre prénom était bien plus qu’un simple prénom ?

Par Par Régis Mayer | Publié le 26/01/2026 à 10:25



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