Autres Actualités Panne La Poste ce 22 décembre : 3 services vitaux bloqués, vos recours pour sauver Noël Par Régis Mayer | Publié le 22/12/2025 à 14:36 C'est le scénario catastrophe que redoutaient des millions de Français à seulement 72 heures du réveillon de Noël. Une panne informatique d'ampleur nationale paralyse actuellement une grande partie des services du groupe La Poste. Guichets inaccessibles, impossibilité de retirer des espèces pour les clients de La Banque Postale, colis bloqués dans les centres de tri : la situation est critique. Alors que de nombreux seniors s'apprêtaient à expédier leurs derniers cadeaux ou à récupérer leur pension, SeniorActu fait le point sur cette crise majeure, les délais de rétablissement annoncés et vos droits en cas de retard de livraison. Partager : W f X in @

Situation de crise dans les bureaux de poste Depuis ce matin, de nombreux usagers se sont cassés le nez sur les portes des bureaux de poste ou face à des guichetiers impuissants. Une panne informatique géante touche actuellement le réseau national du groupe La Poste, rendant impossible la quasi-totalité des opérations courantes. Ce dysfonctionnement technique, qualifié de "majeur" par les syndicats, intervient au pire moment de l'année, en pleine "peak period" (période de pointe) des fêtes de fin d'année.



Concrètement, les agents au guichet ne peuvent plus accéder à leur logiciel commercial. Cela signifie qu'il est actuellement impossible d'affranchir du courrier, d'envoyer des colis ou des recommandés directement au guichet. Les automates d'affranchissement, présents dans les halls, sont également touchés par cette avarie réseau dans de nombreux départements. Pour les seniors, souvent moins à l'aise avec les outils numériques et privilégiant le contact humain en bureau, cette situation crée une véritable panique, d'autant que la communication sur le terrain reste pour l'instant parcellaire.



La direction du groupe a confirmé un "incident technique" en cours de résolution, sans toutefois donner de délai précis pour un retour à la normale. En attendant, les files d'attente s'allongent devant les agences encore ouvertes, créant des tensions palpables. Il est donc vivement recommandé, si votre déplacement n'est pas une urgence absolue, de reporter votre visite au bureau de poste pour éviter une attente inutile et souvent infructueuse.

Situation de crise dans les bureaux de poste C'est sans doute le point le plus anxiogène pour notre lectorat. La panne ne se limite pas à l'envoi de lettres ou de paquets : elle impacte également les services financiers de La Banque Postale. En effet, le réseau informatique étant mutualisé, les opérations au guichet financier sont, elles aussi, lourdement perturbées.



Plusieurs témoignages nous remontent faisant état de l'impossibilité d'effectuer des retraits d'espèces au guichet ou de déposer des chèques. Pour les retraités qui ont l'habitude de retirer leur argent de la semaine le lundi, ou qui avaient prévu de retirer des liquidités pour les étrennes des petits-enfants, la situation est bloquée.



Toutefois, une nuance importante est à apporter pour ne pas céder à la panique : le réseau des Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) semble, pour l'heure, épargné dans la majorité des cas. Si vous possédez une carte de retrait, vous devriez pouvoir accéder à vos fonds via les automates extérieurs. En revanche, pour les opérations nécessitant l'intervention d'un conseiller (virements urgents, retraits supérieurs au plafond carte), il faudra impérativement patienter le rétablissement du réseau interne. L'accès aux comptes via l'application mobile et le site internet de La Banque Postale connaît également des lenteurs, mais reste fonctionnel par intermittence.

Colis de Noël : quels sont les risques de retard ? À trois jours du 25 décembre, cette panne tombe au plus mal pour les retardataires. La question que tout le monde se pose est simple : mes cadeaux arriveront-ils à temps ? Il faut distinguer deux situations.



Premièrement, pour les colis déjà pris en charge par le réseau (déposés la semaine dernière ou ce week-end) : rassurez-vous, l'acheminement physique des paquets (camions, centres de tri mécanisés) continue de fonctionner en grande partie, car ces systèmes sont souvent décorrélés du réseau commercial des guichets. Cependant, le suivi en ligne (tracking) peut être indisponible. Vous ne saurez pas où est le colis, mais il avance probablement.



Deuxièmement, pour les colis que vous comptiez déposer aujourd'hui : c'est là que le bât blesse. L'impossibilité d'affranchir ou de scanner les codes-barres à l'entrée du réseau bloque tout dépôt. Si la panne perdure plus de 24 heures, il deviendra mathématiquement impossible d'assurer une livraison avant le réveillon pour un Colissimo standard (48h).



Pour les envois urgents de dernière minute, Chronopost (filiale du groupe) semble moins impacté, mais la saturation du réseau risque de créer des effets en cascade. Notre conseil : si vous devez absolument envoyer un cadeau aujourd'hui, vérifiez si l'affranchissement en ligne (depuis votre domicile) fonctionne et si vous pouvez déposer le colis directement en boîte aux lettres normalisée, contournant ainsi le guichet physique.

Attention aux arnaques qui profitent de la panne ! C'est une triste réalité, mais les cybercriminels sont extrêmement réactifs à l'actualité. Dès l'annonce d'une panne de service public, on observe une recrudescence des campagnes de phishing (hameçonnage).



Soyez extrêmement vigilants dans les heures qui viennent. Vous risquez de recevoir des SMS ou des e-mails frauduleux prétendant provenir de La Poste ou de La Banque Postale, avec des messages du type : "Suite à la panne technique, votre colis est bloqué, cliquez ici pour reprogrammer la livraison" ou "Veuillez confirmer vos coordonnées bancaires pour rétablir l'accès à vos comptes".



Ne cliquez jamais sur ces liens . La Poste ne vous demandera jamais de payer pour débloquer un colis suite à une panne interne, ni de communiquer vos codes confidentiels. Ces messages visent à voler vos données personnelles et bancaires en jouant sur votre peur que les cadeaux n'arrivent pas. En cas de doute, ne faites rien et attendez que l'information officielle soit publiée sur le site institutionnel du groupe.

Vos droits et recours en cas de préjudice Si cette panne entraîne un retard de livraison conséquent pour vos envois, sachez que vous avez des droits, encadrés par le Code de la consommation et les conditions générales de vente (CGV) de La Poste.



Pour un envoi en Colissimo, La Poste s'engage sur un délai (généralement 48h jours ouvrables). Si ce délai n'est pas respecté, vous pouvez solliciter une indemnisation. Habituellement, cela prend la forme d'un bon pour un nouvel envoi gratuit, mais en cas de perte ou d'avarie liée au chaos logistique, des indemnisations forfaitaires au poids (ou selon l'assurance souscrite) s'appliquent.



Pour les envois Chronopost, l'engagement est encore plus strict. En cas de retard, même d'une journée, le remboursement de l'envoi peut être demandé. Attention, la notion de "force majeure" pourrait être invoquée par l'opérateur si la panne est due à une cause extérieure imprévisible et irrésistible, ce qui l'exonérerait de sa responsabilité. Toutefois, une panne informatique interne est rarement qualifiée de force majeure par les tribunaux.



Gardez précieusement vos preuves de dépôt (si vous avez réussi à en avoir une) et vos factures d'achat du contenu des colis. Les réclamations devront se faire via le service client ( 3631 ) ou le site internet une fois le service rétabli.

Sources

- Communiqués officiels Groupe La Poste (Espace Presse)

- Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)

- Code de la consommation (Articles L216-1 et suivants sur la délivrance du bien)

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