On pensait la taxe foncière à payer quoi qu'il arrive : après le décès d'un conjoint, le fisc peut effacer tout ou partie de votre avis 2026

Le même avis, avec une seule pension
La taxe foncière est due par celui qui possède le logement au 1er janvier, et son montant dépend de la valeur locative du bien, pas de vos ressources. Le décès d'un conjoint ne change donc rien à l'avis : la maison est la même, la somme aussi, alors que le foyer vit avec une seule pension, parfois complétée par une réversion qui tarde à être versée.
Les allègements liés à l'âge ne rattrapent pas toujours cette situation. Le Bulletin officiel des finances publiques précise qu'en pratique, le fisc apprécie la condition de revenu sur la déclaration de l'avant-dernière année. Pour l'avis 2026, ce sont donc vos revenus de 2024 qui comptent, à une époque où le couple déclarait encore deux pensions. Si vos revenus de 2025 sont repassés sous le plafond de 12 793 € pour une part en métropole, le dégrèvement de 100 € réservé aux 65-75 ans, qui n'a pas pu être accordé d'office, s'obtient sur réclamation.
Les allègements liés à l'âge ne rattrapent pas toujours cette situation. Le Bulletin officiel des finances publiques précise qu'en pratique, le fisc apprécie la condition de revenu sur la déclaration de l'avant-dernière année. Pour l'avis 2026, ce sont donc vos revenus de 2024 qui comptent, à une époque où le couple déclarait encore deux pensions. Si vos revenus de 2025 sont repassés sous le plafond de 12 793 € pour une part en métropole, le dégrèvement de 100 € réservé aux 65-75 ans, qui n'a pas pu être accordé d'office, s'obtient sur réclamation.
Sur le même sujet :Mais pour beaucoup d'entre nous, ces 100 € ne font pas le compte face à un avis de plusieurs centaines d'euros. Un autre recours existe, que l'administration décrit elle-même et que l'on n'imagine guère s'appliquer à un impôt local.
On pensait le dégrèvement de taxe foncière accordé d'office : sauf que le fisc calcule votre avis d'août 2026 sur vos revenus de 2024, pas de 2025
On pensait le dégrèvement de taxe foncière accordé d'office : sauf que le fisc calcule votre avis d'août 2026 sur vos revenus de 2024, pas de 2025
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Le décès du conjoint figure sur la liste du fisc
Ce recours s'appelle la « remise gracieuse ». C'est une réduction que l'administration accorde à une personne qui ne peut pas régler son impôt, même avec un délai. Elle porte sur tout ou partie de la somme, ou seulement sur les pénalités de retard, et vaut pour les impôts directs, dont la taxe foncière. Son principe figure à l'article L247 du livre des procédures fiscales.
J'ai relu la liste des situations que l'administration fiscale détaille sur impots.gouv.fr : le décès du conjoint y figure en toutes lettres, parmi les « circonstances exceptionnelles », à côté de la séparation, de l'invalidité et de la maladie qui entraîne des dépenses très élevées. S'y ajoutent la perte de revenus imprévisible et la disproportion entre la dette fiscale et vos revenus. Un veuvage qui ampute les ressources du foyer entre donc exactement dans les cas que le fisc examine.
Examiner ne veut pas dire accorder. La remise n'est pas un droit : chaque dossier est étudié à part, et impots.gouv.fr rappelle qu'elle intervient dans des cas exceptionnels, sans vocation à être renouvelée. L'administration n'est pas non plus tenue de motiver sa décision.
J'ai relu la liste des situations que l'administration fiscale détaille sur impots.gouv.fr : le décès du conjoint y figure en toutes lettres, parmi les « circonstances exceptionnelles », à côté de la séparation, de l'invalidité et de la maladie qui entraîne des dépenses très élevées. S'y ajoutent la perte de revenus imprévisible et la disproportion entre la dette fiscale et vos revenus. Un veuvage qui ampute les ressources du foyer entre donc exactement dans les cas que le fisc examine.
Examiner ne veut pas dire accorder. La remise n'est pas un droit : chaque dossier est étudié à part, et impots.gouv.fr rappelle qu'elle intervient dans des cas exceptionnels, sans vocation à être renouvelée. L'administration n'est pas non plus tenue de motiver sa décision.
Votre maison et votre épargne entrent dans le calcul
Que regarde exactement le fisc ? D'abord votre patrimoine et les ressources de toutes les personnes qui vivent avec vous, imposables ou non : pensions, allocations, aides. Ensuite vos dépenses indispensables, c'est-à-dire l'alimentation, la santé, les assurances, le chauffage, l'électricité ou un prêt en cours. Il vérifie enfin que ces dépenses restent cohérentes avec vos ressources, un train de vie jugé choisi n'ouvrant pas droit à remise.
Or c'est souvent là que le dossier d'un propriétaire se complique. Le logement fait lui-même partie de votre patrimoine, et l'épargne disponible entre dans le calcul de votre capacité à payer. Nous avons tous tendance à garder un livret intact « pour les coups durs » : aux yeux de l'administration, cette épargne compte parmi vos moyens de payer l'avis. La demande n'a donc de sens que si la somme dépasse réellement ce que vous pouvez sortir.
L'administration vérifie aussi que le simple étalement du paiement ne suffit pas à régler la dette. Cette étape pèse lourd, car Service-Public le formule sans détour : face à des difficultés, on peut demander un délai de paiement, et seulement dans des cas très exceptionnels une remise gracieuse. Si votre gêne est passagère, par exemple le temps que la pension de réversion soit versée, c'est l'échéancier qui correspond à votre situation, et il se demande au même endroit.
Or c'est souvent là que le dossier d'un propriétaire se complique. Le logement fait lui-même partie de votre patrimoine, et l'épargne disponible entre dans le calcul de votre capacité à payer. Nous avons tous tendance à garder un livret intact « pour les coups durs » : aux yeux de l'administration, cette épargne compte parmi vos moyens de payer l'avis. La demande n'a donc de sens que si la somme dépasse réellement ce que vous pouvez sortir.
L'administration vérifie aussi que le simple étalement du paiement ne suffit pas à régler la dette. Cette étape pèse lourd, car Service-Public le formule sans détour : face à des difficultés, on peut demander un délai de paiement, et seulement dans des cas très exceptionnels une remise gracieuse. Si votre gêne est passagère, par exemple le temps que la pension de réversion soit versée, c'est l'échéancier qui correspond à votre situation, et il se demande au même endroit.
Un message depuis votre espace en ligne suffit
Aucun format n'est imposé pour la démarche. Depuis la messagerie sécurisée de votre espace Finances publiques, le chemin passe par « Écrire », puis « Paiement », puis « Difficulté de paiement ». Ce canal accélère le traitement, indique l'administration, qui recommande aussi de remplir le formulaire 4805-AP-SD, où figurent vos ressources et vos charges. Un courrier au centre des Finances publiques inscrit sur votre avis, ou un passage au guichet avec vos justificatifs, fonctionne également.
Le message gagne à dire les choses simplement : le montant de l'avis, la date du décès, la pension qui a disparu, ce qu'il reste une fois les charges payées. Vos justificatifs de revenus et de charges l'accompagnent. Le fisc tient compte, dans son examen, des démarches déjà engagées pour réduire la dette, si bien qu'un versement partiel proposé d'emblée peut plaider en votre faveur.
Le calendrier, lui, n'attend pas. Dans son communiqué du 22 septembre, la direction générale des Finances publiques fixe la date limite au 15 octobre pour les chèques, virements et espèces, un mode réservé aux avis de 300 € au plus, et au 20 octobre pour le paiement en ligne. L'adhésion au prélèvement à l'échéance ferme le 30 septembre, pour un débit le 26 octobre.
Le message gagne à dire les choses simplement : le montant de l'avis, la date du décès, la pension qui a disparu, ce qu'il reste une fois les charges payées. Vos justificatifs de revenus et de charges l'accompagnent. Le fisc tient compte, dans son examen, des démarches déjà engagées pour réduire la dette, si bien qu'un versement partiel proposé d'emblée peut plaider en votre faveur.
Le calendrier, lui, n'attend pas. Dans son communiqué du 22 septembre, la direction générale des Finances publiques fixe la date limite au 15 octobre pour les chèques, virements et espèces, un mode réservé aux avis de 300 € au plus, et au 20 octobre pour le paiement en ligne. L'adhésion au prélèvement à l'échéance ferme le 30 septembre, pour un débit le 26 octobre.
Pourquoi le 15 octobre compte quand même
Sauf que la demande ne suspend rien. Impots.gouv.fr prévient qu'elle ne vous dispense pas de payer et que l'administration peut engager des poursuites. Passé la date limite, une majoration de 10 % s'ajoute automatiquement, en vertu de l'article 1730 du code général des impôts. Le comptable public peut en revanche accorder un délai de paiement assorti d'une remise de cette majoration, à condition que le délai soit respecté.
Et si le fisc vous dit non ?
L'administration répond en principe sous deux mois, quatre pour un dossier complexe, et son silence vaut refus. Un rejet ouvre un recours amiable auprès du conciliateur fiscal de votre département, puis du médiateur des ministères économiques et financiers. Aucun des deux ne suspend le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif, qui court dès la notification du refus, sans avocat obligatoire.
La maison que vous avez payée à deux n'a pas à devenir, la première année de veuvage, une dette portée par une seule pension : le fisc a prévu ce cas, encore faut-il le lui écrire avant que la majoration ne s'en mêle.
La maison que vous avez payée à deux n'a pas à devenir, la première année de veuvage, une dette portée par une seule pension : le fisc a prévu ce cas, encore faut-il le lui écrire avant que la majoration ne s'en mêle.