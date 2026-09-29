On pensait la taxe foncière à payer quoi qu'il arrive : après le décès d'un conjoint, le fisc peut effacer tout ou partie de votre avis 2026

Que regarde exactement le fisc ? D'abord votre patrimoine et les ressources de toutes les personnes qui vivent avec vous, imposables ou non : pensions, allocations, aides. Ensuite vos dépenses indispensables, c'est-à-dire l'alimentation, la santé, les assurances, le chauffage, l'électricité ou un prêt en cours. Il vérifie enfin que ces dépenses restent cohérentes avec vos ressources, un train de vie jugé choisi n'ouvrant pas droit à remise.



Or c'est souvent là que le dossier d'un propriétaire se complique. Le logement fait lui-même partie de votre patrimoine, et l'épargne disponible entre dans le calcul de votre capacité à payer. Nous avons tous tendance à garder un livret intact « pour les coups durs » : aux yeux de l'administration, cette épargne compte parmi vos moyens de payer l'avis. La demande n'a donc de sens que si la somme dépasse réellement ce que vous pouvez sortir.



L'administration vérifie aussi que le simple étalement du paiement ne suffit pas à régler la dette. Cette étape pèse lourd, car Service-Public le formule sans détour : face à des difficultés, on peut demander un délai de paiement, et seulement dans des cas très exceptionnels une remise gracieuse. Si votre gêne est passagère, par exemple le temps que la pension de réversion soit versée, c'est l'échéancier qui correspond à votre situation, et il se demande au même endroit.

