OSO-AI : l'innovation bretonne qui révolutionne le soin à domicile s'exporte au Danemark

Le projet ACE , coordonné par l’Institut RISE en Suède, vise à accélérer l’innovation dans le domaine du soin à domicile face à deux défis majeurs : le vieillissement de la population européenne et la pénurie de personnel soignant.



Il rassemble 13 partenaires de six pays (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Suède) et mobilise, jusqu’en 2026, soignants, aidants, entreprises, chercheurs et collectivités pour imaginer le « homecare » de demain.



Parmi les actions stratégiques d’ACE figure la création d’une plateforme de mise en relation entre structures de soins et entreprises innovantes.



C’est grâce à cet outil, et à l’accompagnement de Biotech Santé Bretagne et du CoWork’HIT, qu’OSO-AI a pu collaborer avec la commune de Vesthimmerland pour tester sa technologie sur le terrain.



« ACE a pour but de stimuler le développement de services de qualité et le maintien d’une vie indépendante pour les utilisateurs de soins à domicile. Notre rôle est de faciliter la diffusion des innovations bretonnes à l’échelle européenne » explique Adeline Jacob, chargée de développement et projets européens, Biotech Santé Bretagne



Centre d’innovation technologique dédié aux filières santé et biotechnologies, Biotech Santé Bretagne structure et anime l’écosystème régional. Elle accompagne entreprises et laboratoires tout au long de leur parcours d’innovation ; de la stratégie à la mise en relation, en passant par l’ingénierie de projets, l’accompagnement européen et la valorisation.