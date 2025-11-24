OSO-AI : l'innovation bretonne qui révolutionne le soin à domicile s'exporte au Danemark

Une technologie de rupture au service du bien-être
Testée dans trois sites pilotes danois, la solution OSO-AI repose sur un dispositif unique de monitoring acoustique intelligent.
Grâce à l’IA, le système reconstitue l’environnement sonore d’une chambre et identifie jusqu’à 150 types de sons, parmi lesquels les chutes, appels à l’aide, signes d’agitation ou détresse respiratoire.
Chaque alerte, précise et contextualisée, est envoyée directement sur le smartphone des soignants, leur permettant d’intervenir rapidement et de manière adaptée.
Cette technologie, protégée par 11 brevets et pensée pour respecter totalement l’intimité des résidents, contribue à réduire les temps de réponse, à sécuriser les accompagnés et à améliorer la qualité de vie au travail des équipes soignantes.
Déjà déployée dans plus de 3.000 chambres, elle s’exporte aujourd’hui à l’international, notamment en Europe du Nord et au Japon.
« Avec ce premier déploiement au Danemark, nous franchissons une nouvelle étape de notre développement international. Le monitoring acoustique intelligent offre une surveillance bienveillante, précise et respectueuse, partout dans le monde. Notre modèle SaaS rend le service agile et opérationnel en un temps record » explique Philippe Roguedas, COO et cofondateur d’OSO-AI
Grâce à l’IA, le système reconstitue l’environnement sonore d’une chambre et identifie jusqu’à 150 types de sons, parmi lesquels les chutes, appels à l’aide, signes d’agitation ou détresse respiratoire.
Chaque alerte, précise et contextualisée, est envoyée directement sur le smartphone des soignants, leur permettant d’intervenir rapidement et de manière adaptée.
Cette technologie, protégée par 11 brevets et pensée pour respecter totalement l’intimité des résidents, contribue à réduire les temps de réponse, à sécuriser les accompagnés et à améliorer la qualité de vie au travail des équipes soignantes.
Déjà déployée dans plus de 3.000 chambres, elle s’exporte aujourd’hui à l’international, notamment en Europe du Nord et au Japon.
« Avec ce premier déploiement au Danemark, nous franchissons une nouvelle étape de notre développement international. Le monitoring acoustique intelligent offre une surveillance bienveillante, précise et respectueuse, partout dans le monde. Notre modèle SaaS rend le service agile et opérationnel en un temps record » explique Philippe Roguedas, COO et cofondateur d’OSO-AI
ACE : un projet européen pour répondre au vieillissement de la population
Le projet ACE, coordonné par l’Institut RISE en Suède, vise à accélérer l’innovation dans le domaine du soin à domicile face à deux défis majeurs : le vieillissement de la population européenne et la pénurie de personnel soignant.
Il rassemble 13 partenaires de six pays (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Suède) et mobilise, jusqu’en 2026, soignants, aidants, entreprises, chercheurs et collectivités pour imaginer le « homecare » de demain.
Parmi les actions stratégiques d’ACE figure la création d’une plateforme de mise en relation entre structures de soins et entreprises innovantes.
C’est grâce à cet outil, et à l’accompagnement de Biotech Santé Bretagne et du CoWork’HIT, qu’OSO-AI a pu collaborer avec la commune de Vesthimmerland pour tester sa technologie sur le terrain.
« ACE a pour but de stimuler le développement de services de qualité et le maintien d’une vie indépendante pour les utilisateurs de soins à domicile. Notre rôle est de faciliter la diffusion des innovations bretonnes à l’échelle européenne » explique Adeline Jacob, chargée de développement et projets européens, Biotech Santé Bretagne
Centre d’innovation technologique dédié aux filières santé et biotechnologies, Biotech Santé Bretagne structure et anime l’écosystème régional. Elle accompagne entreprises et laboratoires tout au long de leur parcours d’innovation ; de la stratégie à la mise en relation, en passant par l’ingénierie de projets, l’accompagnement européen et la valorisation.
Il rassemble 13 partenaires de six pays (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Suède) et mobilise, jusqu’en 2026, soignants, aidants, entreprises, chercheurs et collectivités pour imaginer le « homecare » de demain.
Parmi les actions stratégiques d’ACE figure la création d’une plateforme de mise en relation entre structures de soins et entreprises innovantes.
C’est grâce à cet outil, et à l’accompagnement de Biotech Santé Bretagne et du CoWork’HIT, qu’OSO-AI a pu collaborer avec la commune de Vesthimmerland pour tester sa technologie sur le terrain.
« ACE a pour but de stimuler le développement de services de qualité et le maintien d’une vie indépendante pour les utilisateurs de soins à domicile. Notre rôle est de faciliter la diffusion des innovations bretonnes à l’échelle européenne » explique Adeline Jacob, chargée de développement et projets européens, Biotech Santé Bretagne
Centre d’innovation technologique dédié aux filières santé et biotechnologies, Biotech Santé Bretagne structure et anime l’écosystème régional. Elle accompagne entreprises et laboratoires tout au long de leur parcours d’innovation ; de la stratégie à la mise en relation, en passant par l’ingénierie de projets, l’accompagnement européen et la valorisation.