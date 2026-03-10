Arnaques

Nouveaux e-mails de l'Assurance maladie : ce que les retraités doivent vérifier avant de cliquer

À partir d'avril, l'Assurance maladie modifie l'apparence de ses courriels. Un changement qui pourrait déstabiliser les retraités habitués à l'ancien format — et faire le jeu des tentatives de phishing.



Ce qu'il faut retenir

À partir d'avril 2026, tous les e-mails de l'Assurance maladie changent de forme : logo, couleurs, structure — plus rien ne ressemblera à ce que vous receviez avant Pendant la phase de transition, les escrocs vont exploiter la confusion entre ancien et nouveau format pour multiplier les tentatives de phishing Quatre indices précis permettent de vérifier en quelques secondes si un e-mail est authentique ou frauduleux — on vous les détaille plus bas Si vous avez déjà cliqué sur un lien douteux, une démarche d'urgence existe pour limiter les dégâts

Logo, couleurs, structure : vos e-mails Ameli deviennent méconnaissables en avril 4 mars 2026 : à compter du mois d'avril, les courriels envoyés aux assurés adopteront progressivement un nouveau format visuel.



Jusqu'ici, le logo de l'Assurance maladie figurait au centre du message. Il passe désormais en haut à gauche. Des intertitres en bleu apparaissent dans le corps du texte pour structurer l'information. Un bloc bleu est ajouté en bas de chaque message pour faciliter l'accès aux démarches en ligne. Enfin, des icônes de téléchargement de l'application Compte ameli sont intégrées en pied de mail.



L'objectif affiché : rendre les messages plus lisibles et plus facilement identifiables comme officiels. L'Assurance maladie veut contrer la vague de faux e-mails qui imitent ses communications depuis des mois.

Avant avril 2026 Ancien format 📧 Logo Centré en haut du message 📝 Structure Texte brut sans intertitres 📱 Pied de mail Pas de bloc d'accès rapide À partir d'avril 2026 Nouveau format 📧 Logo En haut à gauche du message 📝 Structure Intertitres en bleu pour guider la lecture 📱 Pied de mail Bloc bleu + icônes téléchargement appli Compte ameli L'Assurance maladie a publié l'information sur son site officiel ameli.fr le: à compter du mois d', les courriels envoyés aux assurés adopteront progressivement un nouveau format visuel.Jusqu'ici, le logo de l'Assurance maladie figurait au centre du message. Il passe désormais. Desapparaissent dans le corps du texte pour structurer l'information. Unest ajouté en bas de chaque message pour faciliter l'accès aux démarches en ligne. Enfin, des icônes de téléchargement de l'applicationsont intégrées en pied de mail.L'objectif affiché : rendre les messages plus lisibles et plus facilement identifiables comme officiels. L'Assurance maladie veut contrer la vague de faux e-mails qui imitent ses communications depuis des mois.

Une fenêtre de confusion que les escrocs vont exploiter menace numéro 1 pour les particuliers en France. Selon le rapport 2024 de 34 % des demandes d'assistance des particuliers. L'Assurance maladie figure parmi les organismes les plus usurpés par les cybercriminels.



Les retraités sont particulièrement exposés. Depuis janvier 2026, des campagnes massives de faux e-mails promettent une « carte Vitale 2026 » à commander d'urgence. D'autres imitent les notifications de remboursement envoyées par Ameli depuis septembre 2025. Les messages frauduleux sont aujourd'hui visuellement indiscernables des originaux — seules les métadonnées techniques (adresse d'expédition, domaine) permettent encore de faire la différence.



Le changement de format annoncé par l'Assurance maladie crée un risque de confusion temporaire. Un retraité qui a pris l'habitude de reconnaître l'ancien format peut légitimement douter d'un e-mail au nouveau design. Et à l'inverse, un faux e-mail copiant le nouveau modèle paraîtra d'autant plus crédible que le destinataire s'attend à un changement.



Les escrocs disposent déjà de toutes les informations nécessaires — la page ameli.fr décrit précisément les modifications visuelles. Reproduire un logo en haut à gauche avec des intertitres bleus ne leur prendra que quelques heures. Le phishing reste lapour les particuliers en France. Selon le rapport 2024 de Cybermalveillance.gouv.fr , l'hameçonnage concentre près dedes demandes d'assistance des particuliers. L'Assurance maladie figure parmi les organismes les plus usurpés par les cybercriminels.Les retraités sont particulièrement exposés. Depuis janvier 2026, des campagnes massives de faux e-mails promettent une « carte Vitale 2026 » à commander d'urgence. D'autres imitent les notifications de remboursement envoyées par Ameli depuis septembre 2025. Les messages frauduleux sont aujourd'huides originaux — seules les métadonnées techniques (adresse d'expédition, domaine) permettent encore de faire la différence.Le changement de format annoncé par l'Assurance maladie crée un. Un retraité qui a pris l'habitude de reconnaître l'ancien format peut légitimement douter d'un e-mail au nouveau design. Et à l'inverse, un faux e-mail copiant le nouveau modèle paraîtra d'autant plus crédible que le destinataire s'attend à un changement.Les escrocs disposent déjà de toutes les informations nécessaires — la page ameli.fr décrit précisément les modifications visuelles. Reproduire un logo en haut à gauche avec des intertitres bleus ne leur prendra que quelques heures.

Quatre vérifications en 10 secondes pour démasquer un faux



1. L'adresse de l'expéditeur. Un e-mail authentique de l'Assurance maladie provient exclusivement de l'un de ces quatre domaines : @app.assurance-maladie.fr, @assurance-maladie.fr, @info.ameli.fr ou @ameli.fr. Toute autre terminaison — notamment « ameli.com » — est frauduleuse.



2. Le nom de l'expéditeur. Les messages officiels sont envoyés au nom de « Votre Assurance Maladie ». Un intitulé différent doit alerter immédiatement.



3. Le contenu de la demande. L'Assurance maladie ne demande jamais par e-mail vos identifiants de connexion, vos coordonnées bancaires, vos informations médicales, ni le paiement d'un service. La carte Vitale est gratuite et n'a pas de date d'expiration.



4. Le ton du message. Toute notion d'urgence (« sous 48h », « suspension de vos droits », « validez immédiatement ») est un signal d'arnaque. L'Assurance maladie n'impose jamais de délai sous peine de sanction.

✅ Adresses officielles 📧 Domaine 1 @app.assurance-maladie.fr 📧 Domaine 2 @assurance-maladie.fr 📧 Domaine 3 @info.ameli.fr 📧 Domaine 4 @ameli.fr ⚠️ Signaux d'arnaque 🔒 Demande d'identifiants JAMAIS demandé par l'Assurance maladie 💶 Coordonnées bancaires JAMAIS demandé par e-mail ⏱️ Urgence / menace JAMAIS utilisé dans un message officiel 💳 Paiement carte Vitale La carte Vitale est GRATUITE et sans expiration Quelle que soit l'apparence de l'e-mail reçu — ancien ou nouveau format — quatre vérifications suffisent à détecter une arnaque.Un e-mail authentique de l'Assurance maladie provient exclusivement de l'un de ces quatre domaines :ou. Toute autre terminaison — notamment « ameli.com » — est frauduleuse.Les messages officiels sont envoyés au nom de. Un intitulé différent doit alerter immédiatement.L'Assurance maladie ne demandepar e-mail vos identifiants de connexion, vos coordonnées bancaires, vos informations médicales, ni le paiement d'un service. La carte Vitale est gratuite et n'a pas de date d'expiration.Toute notion d'(« sous 48h », « suspension de vos droits », « validez immédiatement ») est un signal d'arnaque. L'Assurance maladie n'impose jamais de délai sous peine de sanction.

Vous avez cliqué sur un lien suspect : les gestes d'urgence En cas de doute sur un e-mail reçu, l'Assurance maladie recommande quatre gestes précis. Ne pas cliquer sur les liens du message. Se connecter directement sur



Si vous avez déjà cliqué sur un lien ou transmis des informations, la réaction doit être immédiate. Changez le mot de passe de votre compte Ameli sans attendre. Si vous avez communiqué vos coordonnées bancaires, contactez votre banque pour faire opposition. Déposez un signalement sur la plateforme PHAROS ou directement auprès de votre commissariat ou gendarmerie. Le numéro 3646 (prix d'un appel local) permet également de joindre votre CPAM pour vérifier toute communication reçue.



Dernier réflexe à garder en tête durant les semaines de transition : si un e-mail de l'Assurance maladie vous semble inhabituel, c'est peut-être simplement le nouveau format. Mais dans le doute, ne cliquez pas. Allez directement sur votre espace personnel ameli.fr. Toute information importante y sera accessible — sans passer par un lien dans un message. , l'Assurance maladie recommande quatre gestes précis. Ne pas cliquer sur les liens du message. Se connecter directement sur ameli.fr en tapant l'adresse dans son navigateur. Ne jamais communiquer ses identifiants ni ses codes confidentiels à un tiers. Signaler le message suspect sur internet-signalement.gouv.fr , la réaction doit être immédiate. Changez le mot de passe de votre compte Ameli sans attendre. Si vous avez communiqué vos coordonnées bancaires, contactez votre banque pour faire. Déposez un signalement sur la plateformeou directement auprès de votre commissariat ou gendarmerie. Le numéro(prix d'un appel local) permet également de joindre votre CPAM pour vérifier toute communication reçue.Dernier réflexe à garder en tête durant les semaines de transition : si un e-mail de l'Assurance maladie vous semble inhabituel, c'est peut-être simplement le nouveau format. Mais dans le doute,. Allez directement sur votre espace personnel ameli.fr. Toute information importante y sera accessible — sans passer par un lien dans un message.

Sources :

- Ameli.fr, « L'Assurance Maladie fait évoluer l'apparence de ses courriels », 4 mars 2026

- Cybermalveillance.gouv.fr, « L'hameçonnage aux couleurs d'Ameli / Carte Vitale », mis à jour le 26 février 2026

- Cybermalveillance.gouv.fr, Rapport d'activité 2024 (hameçonnage : 33,7 % des demandes d'assistance particuliers)

Pour aller plus loin :



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- Arnaques visant les seniors en 2026 : les 8 fraudes les plus dangereuses et comment s'en protéger