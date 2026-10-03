Nouveau bail type au 1er octobre : signé avant le 29 juillet 2023, votre contrat de location garde deux mois en cas d'impayé, selon la Cour de cassation

Le vrai sujet, pour un locataire installé de longue date, est ailleurs. Avant 2023, la loi laissait deux mois après un commandement de payer pour régler sa dette, et les modèles de bail recopiaient ce délai. La loi du 27 juillet 2023 l'a ramené à six semaines. Mais que devient la clause écrite dans un bail plus ancien, qui annonce toujours deux mois ?



La Cour de cassation a répondu le 13 juin 2024, dans un avis de sa troisième chambre civile. Selon cet avis, la loi de 2023 n'a pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses des baux en cours au jour de son entrée en vigueur. Concrètement, si votre contrat a été signé avant le 29 juillet 2023 et que sa clause prévoit deux mois, ce sont bien deux mois qui s'appliquent, nouveau modèle ou pas.



Prenons un commandement délivré le 5 novembre 2026. Avec un bail récent, le délai de six semaines court jusqu'au 17 décembre. Avec une clause de deux mois, il court jusqu'au 5 janvier 2027. Le calcul est le nôtre : dix-neuf jours de plus pour réunir la somme, et une échéance repoussée au-delà des fêtes. Ce n'est pas rien quand on vit d'une pension versée une fois par mois.



Le geste que je ferais à votre place tient en deux lectures : la date de signature, en dernière page, et le délai écrit dans la clause résolutoire. Un point reste ouvert, et nous préférons vous le dire : l'avis de 2024 ne tranche pas le cas d'un bail ancien tacitement reconduit après juillet 2023. Les praticiens ne le lisent pas tous de la même façon, et seul un juge pourra trancher au cas par cas.

