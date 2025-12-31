Culture

Mort d'Évelyne Leclercq : la voix de « Tournez manège » s'éteint à 74 ans, une génération en deuil

L'animatrice emblématique de TF1 est décédée ce mardi 30 décembre à Grasse, des suites d'une longue maladie. Pendant près de dix ans, elle a incarné le rendez-vous télévisé préféré de millions de Français à l'heure du déjeuner.



Une figure incontournable du PAF des années 80-90 Évelyne Leclercq s'est éteinte ce mardi 30 décembre 2025 à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, à l'âge de 74 ans. Sa fille, Céline Olive, a confirmé la nouvelle à l'AFP, précisant que l'animatrice était « entourée de sa famille, des suites d'une très longue maladie » et qu'elle avait « affronté l'épreuve avec un courage hors du commun, portée jusqu'au bout par l'amour des siens ».



Née le 11 juillet 1951 à Nointel dans l'Oise, Évelyne Leclercq avait grandi dans les Alpes-Maritimes avant de débuter sa carrière comme speakerine sur une chaîne régionale à Nice en 1969. Elle rejoint ensuite TF1 au milieu des années 1970, devenant rapidement l'un des visages familiers de la chaîne.

« Tournez manège » : le rendez-vous quotidien de toute une génération de personnes âgées C'est en 1985 que sa carrière prend un tournant décisif avec le lancement de « Tournez manège ! ». Diffusée sur TF1 chaque midi jusqu'en 1993, cette émission de rencontres est rapidement devenue un phénomène télévisuel, rassemblant des millions de téléspectateurs à l'heure du déjeuner.



Le concept était simple mais efficace : des célibataires, hommes et femmes, étaient installés dans un manège tournant, séparés par une cloison. Ils échangeaient sans se voir et ne se découvraient qu'à la fin de l'émission. Évelyne Leclercq orchestrait ces rencontres aux côtés de Fabienne Egal, chargée des célibataires, et Simone Garnier, qui suivait les couples formés. Le pianiste Charly Oleg, décédé en septembre 2025, complétait cette équipe devenue mythique.



« C'est une émission qui a plu parce qu'on était vraiment des amis », confiait-elle encore en septembre dernier au Parisien, évoquant la complicité qui unissait les animatrices à l'écran comme en coulisses.

Une proximité unique avec son public Au-delà de son rôle d'animatrice, Évelyne Leclercq avait tissé un lien particulier avec ses téléspectateurs. Jusqu'à ces dernières années, elle continuait de sillonner la France pour dédicacer des photos et participer à des événements, rencontrant ceux qui l'avaient suivie pendant des décennies.



« J'aime bien les gens. Rencontrer les gens dans toute la France, ça me touche. Je fais un peu partie de leur famille. On a vieilli ensemble », déclarait-elle à TF1, résumant avec simplicité ce qui avait fait sa force : une authenticité et une chaleur humaine qui transparaissaient à l'écran.



En 1994, fidèle à cette volonté de créer du lien, elle avait lancé « Le fil de l'amitié », un service de messagerie téléphonique destiné à lutter contre la solitude. Ce service a fonctionné pendant près de vingt ans, témoignant de son engagement envers les personnes isolées.

Un héritage télévisuel indélébile Pour des millions de Français retraités, le nom d'Évelyne Leclercq reste indissociable d'une époque : celle où la télévision rassemblait les familles, où le déjeuner s'accompagnait du générique de « Tournez manège », où l'on commentait ensemble les candidats et leurs réponses parfois cocasses.



L'animatrice laisse derrière elle une fille, Céline, née en 1972 de son premier mariage avec Jacques Olive, animateur radio. Elle s'était remariée en 1983 avec Richard Rocard.



Avec sa disparition, c'est une page de l'histoire de la télévision française qui se tourne. Une page que ses fidèles téléspectateurs n'oublieront pas.

Sources

- Communiqué de Céline Olive à l'AFP, 31 décembre 2025

- Dépêche AFP, 31 décembre 2025

- Le Parisien, interview d'Évelyne Leclercq, septembre 2025