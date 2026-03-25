Argent et patrimoine

Livret A : la guerre au Moyen-Orient pourrait faire remonter votre taux dès le 1er août

Le taux du Livret A a été divisé par deux en un an. Les épargnants retirent leur argent mois après mois. Pourtant, un retournement se prépare en silence. Et c'est précisément ce qui plombe votre pouvoir d'achat qui pourrait redonner des couleurs à votre épargne.



L'Insee vient de réviser à la hausse ses prévisions d'inflation — et la formule de calcul du Livret A pourrait basculer en faveur des épargnants Deux scénarios circulent pour le 1er août : 1,70 % selon l'Insee, 1,80 % selon un économiste de référence — avec un LEP qui pourrait atteindre 2,80 % Mais le gouvernement garde le dernier mot, et il pourrait choisir de ne pas appliquer la formule

2,61 milliards d'euros retirés en deux mois De 3 % début 2025 à 1,5 % au 1er février 2026. En douze mois, le rendement du Livret A a fondu de moitié. La conséquence est immédiate : en février, les Français ont retiré 740 millions d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leur Livret A. C'est le cinquième mois consécutif de décollecte, un mouvement que la Caisse des dépôts qualifie elle-même de « à rebours de la tendance habituelle ».



Février est d'ordinaire un mois collecteur. Cette année, c'est l'inverse. Depuis janvier, 2,61 milliards d'euros ont quitté les Livrets A. L'encours total reste colossal — 447 milliards d'euros — mais la dynamique s'est inversée. L'assurance-vie, avec des rendements autour de 2,7 % en 2025, capte une bonne partie de ces flux. En janvier, les cotisations d'assurance-vie ont atteint 19,2 milliards d'euros, un record historique. Le signal est sans ambiguïté : à 1,5 %, le Livret A ne retient plus les épargnants.

La formule qui pourrait tout changer cet été formule réglementaire qui combine deux variables : la moyenne semestrielle de l'inflation hors tabac et le taux interbancaire €STR. Or ces deux indicateurs évoluent désormais dans un sens favorable aux épargnants.



L'inflation, tombée à un plancher de 0,3 % en janvier, est remontée à 0,9 % en février. Et la note de conjoncture publiée par l'Insee le 24 mars bouleverse les projections antérieures : l'inflation semestrielle hors tabac est désormais attendue à 1,42 %, contre 1,17 % estimé en décembre dernier. C'est une révision à la hausse de 0,25 point en trois mois seulement.



L'€STR, lui, reste stable autour de 1,93 %, soutenu par le Mais un mécanisme discret est en train de changer la donne. Le taux du Livret A est recalculé chaque semestre selon unequi combine deux variables : laet le. Or ces deux indicateurs évoluent désormais dans un sens favorable aux épargnants.L'inflation, tombée à un plancher deen janvier, est remontée àen février. Et la note de conjoncture publiée par l'Insee le 24 mars bouleverse les projections antérieures : l'inflation semestrielle hors tabac est désormais attendue à, contreestimé en décembre dernier. C'est une révision à la hausse deen trois mois seulement.L'€STR, lui, reste stable autour de, soutenu par le taux de dépôt de la BCE maintenu à 2,00 % en mars.

Le paradoxe : ce qui plombe votre budget fait remonter votre épargne C'est là que le paradoxe devient saisissant. Cette remontée de l'inflation n'a rien de naturel. Elle est provoquée par la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. L'Insee prévoit une hausse de 25 % des prix des produits pétroliers en mai. L'inflation globale pourrait franchir les 2 % au printemps, selon la même note de conjoncture intitulée « Inflation ravivée, croissance fragilisée ».



Le ministre de l'Économie Roland Lescure a qualifié la situation de « nouveau choc pétrolier ». Le même choc qui fait grimper la facture de carburant et de gaz des retraités est aussi celui qui pousse mécaniquement la formule du Livret A vers le haut. Ce que vous perdez à la pompe, vous pourriez le récupérer en partie sur votre livret. L'équation est brutale, mais elle est mathématique.

Jusqu'à 1,80 % pour le Livret A, 2,80 % pour le LEP 1,5 % à 1,70 % au 1er août. Le macroéconomiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne et spécialiste reconnu du sujet, anticipe même 1,80 % dans une note récente. Pour le LEP, le livret réservé aux revenus modestes, le taux pourrait grimper de 2,5 % à 2,70 %, voire 2,80 %, si le gouvernement maintient le coup de pouce d'un point qu'il a accordé en février dernier.

Taux actuels Depuis fév. 2026 💶 Livret A / LDDS 1,50 % ⭐ LEP (revenus modestes) 2,50 % Prévisions août Scénario Insee/Crevel 📈 Livret A / LDDS 1,70 % à 1,80 % 📈 LEP (revenus modestes) 2,70 % à 2,80 %



Sur un Livret A au plafond de 22 950 euros, la différence entre 1,5 % et 1,7 % représente environ 46 euros d'intérêts supplémentaires par an. Ce n'est pas spectaculaire. Mais sur un LEP au plafond de 10 000 euros, le passage de 2,5 % à 2,8 % rapporte 30 euros de plus par an, nets d'impôts et de prélèvements sociaux. Pour les petites retraites, chaque euro compte. Et surtout, c'est un signal de retournement après un an de baisses continues.

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Ce placement à 2,5% que la plupart des retraités oublient de demander Concrètement, dans le scénario retenu par l'Insee, le taux du Livret A passerait deau 1er août. Le macroéconomiste, directeur du Cercle de l'Épargne et spécialiste reconnu du sujet, anticipe mêmedans une note récente. Pour le, le livret réservé aux revenus modestes, le taux pourrait grimper de, voire, si le gouvernement maintient le coup de pouce d'un point qu'il a accordé en février dernier.Sur un Livret A au plafond de, la différence entre 1,5 % et 1,7 % représente environ. Ce n'est pas spectaculaire. Mais sur un LEP au plafond de, le passage de 2,5 % à 2,8 % rapporte, nets d'impôts et de prélèvements sociaux. Pour les petites retraites, chaque euro compte. Et surtout, c'est un signal de retournement après un an de baisses continues.

Bercy garde le dernier mot Reste une inconnue de taille. Le gouvernement conserve le pouvoir de déroger à la formule de calcul. Il l'a déjà exercé en février en fixant le LEP à 2,5 % au lieu des 1,9 % dictés par la formule, accordant un « coup de pouce » aux ménages modestes. Mais il pourrait tout aussi bien freiner en août.



Philippe Crevel souligne que Bercy pourrait choisir de ne pas relever le taux du Livret A, en estimant que la hausse des prix serait temporaire et liée au seul choc pétrolier. Si le conflit au Moyen-Orient se résorbait rapidement, les cours de l'énergie redescendraient et l'argument d'une inflation passagère prendrait du poids. Mais à la date d'aujourd'hui, rien n'indique une désescalade imminente. L'Insee elle-même bâtit ses prévisions sur un maintien du pétrole autour de 100 dollars le baril jusqu'en juin.

Ne pas vider son livret avant le verdict d'août En attendant le verdict d'août, les épargnants qui ont vidé leur Livret A ces derniers mois pourraient regretter leur arbitrage. La règle des quinzaines pénalise ceux qui sortent puis reviennent : les intérêts ne courent qu'à partir du 1er ou du 16 du mois suivant le dépôt. Retirer 5 000 euros le 20 mars pour les replacer le 10 juillet, c'est perdre quatre mois d'intérêts sur cette somme.



Mieux vaut laisser dormir son épargne sur le Livret A en attendant la révision, plutôt que de multiplier les allers-retours coûteux. Pour ceux qui n'ont pas encore de LEP, c'est le moment de vérifier leur éligibilité : avec un revenu fiscal de référence inférieur à 23 028 euros pour une personne seule, l'accès est ouvert. Ce livret reste la meilleure arme de l'épargnant modeste. Et si le taux remonte effectivement à 2,7 % ou 2,8 % en août, ceux qui l'auront ouvert avant la date de révision en profiteront dès le premier jour.

Ce qu'il faut retenir

Le taux du Livret A est passé de 3 % à 1,5 % en un an, provoquant une décollecte de 2,61 milliards d'euros depuis janvier 2026 La flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient fait remonter l'inflation, ce qui pousse mécaniquement la formule de calcul du Livret A vers le haut Deux scénarios pour le 1er août : taux du Livret A à 1,70 % (Insee) ou 1,80 % (Philippe Crevel), LEP à 2,70-2,80 % Le gouvernement peut déroger à la formule — la hausse n'est pas garantie Conseil : ne pas vider son livret avant août (règle des quinzaines) et vérifier son éligibilité au LEP (revenu fiscal < 23 028 € pour une personne seule)

Sources :

- Insee, note de conjoncture « Inflation ravivée, croissance fragilisée », 24 mars 2026

- Caisse des dépôts, collecte de l'épargne réglementée, février 2026, publiée le 24 mars 2026

- MoneyVox, « Les taux du Livret A, du LDDS et du LEP pourraient augmenter plus que prévu le 1er août 2026 », 24 mars 2026

- Service-public.gouv.fr, « Livret A et LEP : baisse des taux au 1er février 2026 », 15 janvier 2026

- Philippe Crevel, Cercle de l'Épargne, note mars 2026

Pour aller plus loin :



- Livret A : le taux baisse à 1,5% le 1er février, ce que vous allez perdre sur votre épargne