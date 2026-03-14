Argent et patrimoine

Livret A : ce que l'État fait vraiment avec vos 448 milliards d'euros

Vous déposez de l'argent sur votre Livret A. Vous pensez qu'il reste à la banque, bien au chaud. En réalité, il part ailleurs dès le lendemain — et rapporte à d'autres que vous.



Dès que vous versez un euro, 60 % quittent votre banque pour un circuit que personne ne vous a expliqué Votre établissement bancaire touche une commission sur chaque euro centralisé — même si cet argent ne lui appartient plus Une partie de votre épargne ne finance pas le logement social : elle va sur les marchés financiers

Le voyage secret de votre épargne Vous ouvrez votre application bancaire. Le solde de votre Livret A affiche 12 000 euros. Tout semble en ordre. Pourtant, à cet instant précis, votre banque ne détient qu'environ 4 800 euros de cette somme. Le reste a déjà pris un autre chemin.



En janvier 2026, les Français avaient accumulé 447,8 milliards d'euros sur leurs Livrets A. Un record qui masque un mécanisme que la plupart des épargnants ignorent : leur argent ne dort pas à la banque. Il circule dans un système piloté par l'État, où chaque euro a une destination précise — et où plusieurs acteurs se servent au passage.

Où partent réellement vos euros Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), le bras financier de l'État.



Le taux réglementaire de centralisation est fixé à 65 %. En pratique, la part effectivement transférée tourne autour de 59,5 %. L'écart s'explique par des ajustements techniques liés aux prêts au logement social. Les quelque 40 % restants demeurent chez votre banque, qui peut les utiliser pour financer ses propres activités de crédit.



Concrètement, sur 10 000 euros placés, environ 6 000 euros quittent votre agence pour rejoindre le 4 000 euros restants servent à votre banque. Si l'on ajoute le LDDS, l'encours total centralisé dépasse 613 milliards d'euros en janvier 2026.

40 % Restent à la banque 🏦 Usage par votre établissement bancaire Financement des crédits 💶 Sur 10 000 € déposés ≈ 4 000 € conservés 60 % Partent à la Caisse des Dépôts 🏛️ Centralisation au Fonds d'épargne Logement social + marchés financiers 💶 Sur 10 000 € déposés ≈ 6 000 € centralisés Le principe tient en une phrase : dès que vous déposez de l'argent sur votre Livret A, une grande partie est aspirée par la(CDC), le bras financier de l'État.Le taux réglementaire deest fixé à. En pratique, la part effectivement transférée tourne autour de. L'écart s'explique par des ajustements techniques liés aux prêts au logement social. Les quelquerestants demeurent chez votre banque, qui peut les utiliser pour financer ses propres activités de crédit.Concrètement, surplacés, environquittent votre agence pour rejoindre le Fonds d'épargne de la CDC . Lesrestants servent à votre banque. Si l'on ajoute le LDDS, l'encours total centralisé dépasseen janvier 2026.

Logement social : seulement la moitié du voyage On vous a toujours dit que le Livret A finançait le logement social. C'est vrai. Mais c'est incomplet.



La Caisse des Dépôts consacre un peu plus de la moitié des fonds centralisés à des prêts de long terme. Ces prêts permettent de construire et de rénover des logements sociaux : offices publics de l'habitat (OPH), entreprises sociales pour l'habitat (ESH), ou encore opérations de renouvellement urbain. Une fraction sert aussi à financer des projets des collectivités locales et des infrastructures publiques. Jusque-là, le discours officiel tient.



Mais près de la moitié des fonds centralisés suit un tout autre parcours. Cette part est placée sur les marchés financiers : obligations, titres de créances, placements diversifiés. Objectif affiché : garantir la liquidité du système, c'est-à-dire pouvoir vous rembourser si vous retirez votre argent. En pratique, cela signifie qu'une part considérable de votre épargne « sécurisée » circule sur les mêmes marchés que n'importe quel investissement financier.

La commission invisible que votre banque touche sur votre épargne Voici le détail que personne ne vous explique au guichet. Pour chaque euro centralisé à la Caisse des Dépôts, votre banque perçoit une commission de 0,3 %. Ce taux a été abaissé de 0,5 % à 0,4 % en 2013, puis réduit à 0,3 %. Il paraît dérisoire.



Faites le calcul. Sur environ 270 milliards d'euros centralisés au titre du seul Livret A, cette commission représente plus de 800 millions d'euros par an reversés aux banques françaises. Pour le LEP, le taux de commission monte à 0,4 %.



Traduction concrète : vous placez 10 000 euros sur votre Livret A. Votre banque centralise environ 6 000 euros à la CDC, conserve 4 000 euros pour ses crédits, et touche 18 euros de commission annuelle sur la part centralisée. Vous, vous recevez 150 euros d'intérêts bruts. Votre épargne rapporte donc aussi à votre établissement — et pas qu'un peu, à l'échelle nationale.

Ce que vous pouvez faire avec cette information garanti par l'État, totalement défiscalisé, disponible à tout instant. Aucun autre produit ne combine ces trois atouts.



Mais cette transparence permet de mieux arbitrer. Si votre Livret A approche du plafond de 22 950 euros, chaque euro supplémentaire dort sans pouvoir être rémunéré sur ce support. Le Livret d'Épargne Populaire (LEP) affiche un taux de 2,5 % depuis février 2026 — bien supérieur au Livret A. Il est réservé aux foyers dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 23 028 euros pour une personne seule. Or, 20 millions de Français y ont droit sans l'avoir ouvert.



Au-delà des livrets, l'assurance-vie en fonds euros offre des rendements autour de 2,5 % à 3,5 % nets, avec une fiscalité avantageuse après 8 ans — mais une liquidité moindre.

1,5 % Livret A 💶 Plafond de versement 22 950 € ✅ Disponibilité / Fiscalité Immédiate / Exonéré 2,5 % LEP 💶 Plafond de versement 10 000 € ⚠️ Disponibilité / Condition Immédiate / Sous plafond RFR 2,5-3,5 % Assurance-vie fonds euros 💶 Plafond de versement Aucun plafond ⏱️ Disponibilité / Fiscalité Variable / Avantageuse après 8 ans Comprendre le circuit de votre épargne ne signifie pas fuir le Livret A. Il reste un placement, totalement, disponible à tout instant. Aucun autre produit ne combine ces trois atouts.Mais cette transparence permet de mieux arbitrer. Si votre Livret A approche du, chaque euro supplémentaire dort sans pouvoir être rémunéré sur ce support. Le(LEP) affiche un taux dedepuis février 2026 — bien supérieur au Livret A. Il est réservé aux foyers dont lene dépasse paspour une personne seule. Or,y ont droit sans l'avoir ouvert.Au-delà des livrets, l'assurance-vie enoffre des rendements autour denets, avec une fiscalité avantageuse après 8 ans — mais une liquidité moindre.

Le piège que les épargnants disciplinés ne voient pas venir Le Livret A a un mécanisme que peu de gens maîtrisent : le calcul par quinzaine. Les versements effectués entre le 1er et le 15 du mois ne produisent des intérêts qu'à partir du 16. Ceux effectués entre le 16 et la fin du mois, à partir du 1er du mois suivant.



Les intérêts sont calculés le 31 décembre de chaque année, et capitalisés à cette même date. Ils s'ajoutent alors au capital et deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts. Mais attention : ces intérêts capitalisés ne comptent pas dans le plafond de 22 950 euros. Votre Livret A peut donc afficher un solde supérieur au plafond — tout en vous interdisant d'y verser un euro de plus.



Résultat : des milliers d'épargnants se retrouvent avec un Livret A figé, incapables de verser davantage, alors qu'ils auraient pu diversifier leur épargne plus tôt. C'est le paradoxe de l'épargnant discipliné : avoir trop bien rempli un livret qui, entre-temps, rapporte moins que l'inflation.

Ce qu'il faut retenir

Environ 60 % de votre épargne Livret A quitte votre banque dès le versement pour rejoindre la Caisse des Dépôts Un peu plus de la moitié finance le logement social — près de la moitié restante est placée sur les marchés financiers Votre banque touche une commission de 0,3 % sur chaque euro centralisé, soit plus de 800 millions d'euros par an au total Le plafond de 22 950 € ne compte pas les intérêts capitalisés, ce qui peut bloquer vos versements sans que vous le réalisiez Le LEP à 2,5 % reste accessible à 20 millions de Français qui ne l'ont pas encore ouvert

Sources :

- Caisse des Dépôts et Consignations, données encours Livret A, janvier 2026

- Banque de France, rapport 2024 de l'épargne réglementée

- La Finance pour tous, destination des fonds du Livret A

- Code monétaire et financier, article L. 221-5

Pour aller plus loin :



- Livret A : le taux baisse à 1,5% le 1er février, ce que vous allez perdre sur votre épargne

- Pourquoi votre Livret A pourrait enfin rapporter un peu plus en août