Bien-être Les Thermalies 2026 : la mer au service du sommeil (partie 2) Par Régis Mayer | Publié le 27/11/2025 à 04:00 | mis à jour le 25/11/2025 à 16:21 Le Salon des Thermalies revient en 2026 à Paris et à Lyon. À cette occasion, le salon vous fait découvrir les nouvelles thématiques qui vont rythmer l’année 2026. Cette semaine, nous mettons à l’honneur les cures visant à améliorer notre sommeil. Partager : W f X in @

L’époque malmène nos nuits. Hyperconnexion, sollicitations sans pause, anxiété diffuse... Notre relation au sommeil s’est fragilisée. En France, près d’un adulte sur deux rapporte des troubles du sommeil et une part croissante souffre d’insomnies véritables.



Ce dérèglement touche tout : le métabolisme, l’immunité, la mémoire, l’humeur, comme si chaque heure mal dormie se répercutait sur l’ensemble du corps. Face à ce phénomène devenu sociétal, la thalassothérapie s’impose comme une réponse à la fois naturelle et profondément efficace.



Loin du simple « séjour détente », les centres thalasso développent désormais de véritables cures du sommeil avec rééducation du rythme, apaisement nerveux, respiration, activité physique adaptée, soins marins enveloppants et remise à l’écoute de soi.



L’eau de mer chaude relâche les tensions, les minéraux apaisent le système nerveux, les bains hydromassants ralentissent la cadence cardiaque et la respiration du large redonne ce que les villes étouffent, un retour au calme physiologique.



Nuit après nuit, le corps retrouve la douceur essentielle du sommeil réparateur. Ces séjours construits avec exigence, où chaque geste devient une façon de retrouver son propre rythme, celui qui régénère, celui qui permet de vivre pleinement le jour parce que la nuit a enfin retrouvé sa raison d’être.



Prévithal : Plaisir de dormir À Prévithal, Plaisir de Dormir s’adresse à celles et ceux qui ne veulent plus se résigner à des nuits hachées. Ce programme de 6 jours et 24 soins redonne au corps les signaux qu’il a perdus : l’apaisement du soir, le relâchement du stress, la sensation que l’on peut réellement s’abandonner au repos.



Tout commence par la mer, qui fait son travail en profondeur avec un gommage au beurre de karité pour délasser la peau et l’esprit, des bains hydromassants à la mélisse aux vertus calmantes, des enveloppements aux trois thés pour purifier et alléger.



Puis vient l’apaisement intérieur avec la sophrologie, l’aqua-sophrologie et les méthodes Schultz et Jacobson apprennent au mental à lever le pied, à cesser de tourner sans fin.



Les massages sous pluie marine, la réflexologie plantaire, le massage indien de 50 minutes et les séances sur lits hydromassant ouvrent des parenthèses où l’on ne résiste plus à la détente car le corps cède enfin du terrain au sommeil.



Le mouvement s’invite aussi dans cette reconquête du rythme avec la marche oxygénante et la gym douce permettant au jour de redevenir actif, pour que la nuit retrouve son rôle de réparation.



Et parce que l’alimentation est souvent « un saboteur discret » du sommeil, un bilan diététique personnalisé vient éclairer les bonnes habitudes à reprendre et les petits pièges à éviter.



Ici, la nuit redevient un soin. On se couche apaisé, on se réveille plus léger. Et l’on ressent, dès les premiers matins, que quelque chose se remet à l’endroit.

Relais Thalasso Bénodet : Energie et Sommeil Les nuits qui ne récupèrent plus finissent par user le corps et brouiller l’esprit. À Bénodet, la cure Énergie & Sommeil s’adresse à ce moment précis où l’on sent que la machine ralentit, malgré tous les efforts.



En six jours et vingt-quatre soins, elle remet de la fluidité dans ce qui se fige : les bains hydromassants réveillent la circulation en douceur, les massages sous affusion libèrent la cage thoracique et délestent le système nerveux, les soins marins reminéralisants redonnent une énergie profonde qui agit bien au-delà du simple apaisement.



La signature du lieu tient aussi à ses technologies du repos : le Watsu, où le corps flotte porté par l’eau chaude, donne l’impression de se délester du contrôle et d’alléger l’esprit, le I-3 Dôme soutient les mécanismes biologiques de la nuit, le Zestos Dryfloat crée une apesanteur qui défait les résistances du mental en quelques secondes.



La réflexologie plantaire et le shiatsu apportent une lecture plus subtile du stress, en rééquilibrant les circuits énergétiques affectés par nos vies pressées.



Les curistes repartent avec le sentiment d’avoir récupéré un rythme plus sain, une fatigue normale le soir et la joie de se réveiller en se sentant pleinement présent au monde.

Thalasso Concarneau : Voyage dans le sommeil profond À Concarneau, le sommeil se soigne avec une méthode en douceur. Le programme de six jours réunit 20 soins ciblés, pensés comme un itinéraire complet vers des nuits plus stables et un repos vraiment réparateur.



Tout débute par une séance de naturopathie de 90 minutes, qui pose les bases personnalisées du séjour : digestion, stress, rythmes de vie... Chaque besoin trouve sa réponse dans le parcours qui suit.



Le Dien Chan, réflexologie faciale spécifique agit sur les circuits nerveux qui conditionnent la détente. Le Vag’Équilibre (un soin inspiré du mouvement des vagues) reconnecte le corps à une respiration profonde.



Le massage énergétique ou Détox ventre réharmonise les tensions internes, celles que l’on accumule sans jamais les nommer. Les soins marins jouent ensuite leur partition apaisante : gommage sous pluie marine, massages crâniens, bains hydromassants aux algues laminaires, enveloppements reminéralisants et lits hydromassants.



Chaque geste relâche un peu plus les nœuds physiques qui empêchent l’endormissement. L’innovation s’invite aussi dans le sommeil. Les deux séances PSIO (technologie associant lumière apaisée et guidance audio) rééquilibrent l’horloge interne, améliorent l’endormissement et réduisent les réveils nocturnes.



L’autre pilier du programme est le mouvement avec une séance Fit’Zen et trois sessions d’aquagym qui réenclenchent le cycle fondamental avec une activation le jour et une récupération la nuit.

Emeria Dinard : quand la mer prend soin de nos nuits À Dinard, la mer semble avoir toujours su parler au sommeil. Il y a plus de trente-cinq ans déjà, Emeria Dinard fut la première thalassothérapie en France à imaginer une cure spécifiquement dédiée au repos nocturne, à une époque où l’insomnie était encore considérée comme un simple désagrément.



Ce rôle pionnier a façonné une expertise unique, qui se déploie aujourd’hui dans Ma Parenthèse Mer du Sommeil, un programme de six jours pensé comme un réapprentissage patient et sensoriel du repos.



Le parcours commence par la détente physique la plus profonde : bains et enveloppements aux algues pour dénouer le corps en douceur, modelage Zen pour faire tomber les tensions invisibles, pluie marine qui entraîne avec elle les crispations.



La sophrologie, les respirations guidées et ces micro-siestes presque méditatives réapprennent au corps à ralentir, à se laisser porter. Le Kansu, rituel ayurvédique ancré dans les pieds, crée une forme d’atterrissage intérieur où peu à peu le mental renonce au contrôle.



Le bassin de flottaison est l’une des expériences les plus marquantes du séjour : enveloppé d’eau chaude, le corps cesse de peser et le cerveau passe en mode repos, comme si la nuit se rendait accessible en plein jour.



La luxthérapie en chambre vient réaccorder l’horloge interne car la lumière devient un soin et une boussole qui guide l’endormissement et structure le réveil. Ce programme ne cherche pas le spectaculaire mais le juste.



Il ne promet pas de “dormir mieux en un claquement de doigts”, il reconstruit patiemment les conditions du sommeil réparateur. Et au fil des nuits les pensées s’espacent, les réveils perdent leur urgence et le matin retrouve une clarté que l’on pensait perdue.

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