Bien-être Les Thermalies 2026 : la mer au service du sommeil (partie 1) Par Régis Mayer | Publié le 26/11/2025 à 03:00 Le Salon des Thermalies revient en 2026 à Paris et à Lyon. À cette occasion, le salon vous fait découvrir les nouvelles thématiques qui vont rythmer l’année 2026. Cette semaine, nous mettons à l’honneur les cures visant à améliorer notre sommeil. Partager : W f X in @

L’époque malmène nos nuits. Hyperconnexion, sollicitations sans pause, anxiété diffuse... Notre relation au sommeil s’est fragilisée. En France, près d’un adulte sur deux rapporte des troubles du sommeil et une part croissante souffre d’insomnies véritables.



Cedérèglement touche tout : le métabolisme, l’immunité, la mémoire, l’humeur, comme si chaque heure mal dormie se répercutait sur l’ensemble du corps. Face à ce phénomène devenu sociétal, la thalassothérapie s’impose comme une réponse à la fois naturelle et profondément efficace.



Loin du simple « séjour détente », les centres thalasso développent désormais de véritables cures du sommeil avec rééducation du rythme, apaisement nerveux, respiration, activité physique adaptée, soins marins enveloppants et remise à l’écoute de soi.



L’eau de mer chaude relâche les tensions, les minéraux apaisent le système nerveux, les bains hydromassants ralentissent la cadence cardiaque et la respiration du large redonne ce que les villes étouffent, un retour au calme physiologique.



Nuit après nuit, le corps retrouve la douceur essentielle du sommeil réparateur. Ces séjours construits avec exigence, où chaque geste devient une façon de retrouver son propre rythme, celui qui régénère, celui qui permet de vivre pleinement le jour parce que la nuit a enfin retrouvé sa raison d’être.

Roz Marine Thalasso & Spa : Immersion Sommeil À Roz Marine, le sommeil n’est pas seulement l’absence de veille, c’est un processus qu’il faut parfois réapprivoiser.



Le nouveau programme Immersion Sommeil, proposé en 4 ou 6 jours, a été conçu pour accompagner le corps et l’esprit vers un véritable lâcher-prise, celui qui prépare des nuits profondes, calmes et réparatrices.



La cure s’appuie sur trois piliers : les soins marins, le relâchement nerveux et la reconnexion au rythme naturel. Les bains hydromassants détendent les muscles, tandis que la séance d’Aquatizer ouvre une voie rapide vers un apaisement profond.



D’autres techniques ciblent des leviers plus précis du sommeil : enveloppements au magnésium pour atténuer le stress et favoriser la récupération cellulaire, cryothérapie corps entier pour réduire l’inflammation et améliorer le tonus au réveil, Mito Light pour rééquilibrer les cycles biologiques et Head Spa pour libérer la tête, le cuir chevelu et le mental.



Le travail corporel se prolonge avec des massages experts (sous affusion, revitalisation intense ou Volupté des Mers) qui dénouent les tensions et apaisent les zones qui « retiennent » la fatigue. Les séances de méditation, de cohérence cardiaque et la marche nordique au grand air iodé réancrent le corps dans un rythme plus juste.



Avec ce nouveau programme, Roz Marine offre une réponse holistique à un mal silencieux mais massif qui est l’épuisement des sociétés modernes.

Thermes Marins de Saint-Malo : Mer et Capital Sommeil À Saint-Malo, on part d’un constat simple : si le sommeil se dérègle, tout vacille. L’énergie baisse, le stress s’installe, le système immunitaire flanche et la digestion se dérègle.



Le programme Mer & Capital Sommeil s’adresse à celles et ceux pour qui les nuits ne jouent plus leur rôle réparateur et qui souhaitent retrouver un rythme stable et apaisé.



Ici, le sommeil est travaillé comme un processus physiologique et non comme un symptôme. Les soins d’hydrothérapie restaurent la chaleur interne, relancent la circulation et placent le corps dans une zone de détente profonde où l’endormissement devient plus facile.



Le massage Bien-Être & Sommeil et la réflexologie crânienne émotionnelle agissent sur l’hyper-vigilance, les pensées qui tournent, le mental qui ne s’éteint plus. Au fil des jours, le corps ralentit, la respiration se fait plus ample, le rythme cardiaque se stabilise.



L’aquarelaxation en eau de mer chaude libère le diaphragme, souvent verrouillé par le stress et permet de retrouver un cycle respiratoire propice à l’endormissement. L’accès au Parcours Aquatonic et aux espaces vapeur crée une alternance chaleur-repos-froid qui synchronise à nouveau les horloges biologiques.



Pour ancrer ces effets dans la durée, Saint-Malo mise aussi sur l’apprentissage : conseils sommeil, rituels du soir, hygiène lumineuse... De quoi poursuivre à la maison les habitudes initiées en bord de mer. Ce programme s’adresse à tous ceux qui veulent dormir pour mieux vivre.



À Saint-Malo, la mer devient une médecine du rythme. Et chaque nuit gagnée est déjà une victoire.

Thalazur Cabourg : Sommeil Serein Thalazur Cabourg propose le programme Sommeil Serein, une immersion de 6 jours qui rééquilibre le corps et apaise les émotions, avec un objectif clair : retrouver des nuits qui régénèrent vraiment.



Ce programme complet, structuré autour de 24 soins et activités personnalisés, s’adresse à tous ceux qui souhaitent une amélioration durable de leur sommeil, qu’il s’agisse d’insomnies, de réveils nocturnes ou d’une fatigue installée.



Les soins marins enrichis en magnésium constituent le cœur du protocole : un gommage du corps suivi d’enveloppements d’algues qui détendent, reminéralisent et relâchent la nervosité interne, les bains de mer et l’hydrothérapie allègent les tensions ancrées, tandis que les massages sous fine pluie d’eau de mer et le Jardin Marin, signature de Thalazur, invitent à une déconnexion musculaire et mentale propice à un endormissement naturel.



Des approches complémentaires renforcent cette action profonde : l’hypnose Ericksonienne apaise le flux mental, la cryothérapie corps entier stimule la récupération et les techniques comme la réflexologie plantaire ou la digitopuncture énergétique libèrent les circuits d’énergie liés au stress.



Les marches oxygénantes et méditatives redonnent une respiration nouvelle, au plus près du rythme de la nature.



Pour prolonger ce travail jusque dans la nuit, Thalazur a également conçu un environnement dédié au sommeil. Chaque chambre devient un refuge avec un carnet d’accompagnement pour des rituels du coucher, des séances audio de relaxation ou de méditation.



Un menu oreillers permet d’ajuster la posture, tapis de yoga, masques occultants, lampe Morphée et astuces lumière complètent ce dispositif pensé pour rétablir des nuits sereines.

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