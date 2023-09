La campagne de vaccination contre le Covid-19 démarre le 2 octobre prochain En raison de la hausse actuelle du nombre de cas et de l’apparition de nouveaux sous-variants, le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, initialement prévu le 17 octobre, a été avancé de 15 jours. Cela permettra aux personnes les plus fragiles et à ceux qui les côtoient, de bénéficier plus tôt d’une dose de rappel et ainsi d’être protégés du risque de développer une forme sévère de la maladie.











Elles pourront ainsi maintenir à un niveau élevé leur immunité face au virus.



Cela concerne notamment :

- les personnes âgées d’au moins 65 ans ;

- les personnes atteintes de comorbidités (hypertension artérielle compliquée, diabète, obésité, cancers, problèmes cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénaux, pulmonaires…) ;

- les femmes enceintes ;

- les personnes immunodéprimées ;

- les résidents d’Ehpad et d’unités de soins de longue durée.



La vaccination est également recommandée à ceux ayant des contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables face aux infections respiratoires, y compris les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial.



Les personnes ne faisant pas partie des populations ciblées par la campagne de vaccination pourront aussi recevoir, si elles le souhaitent, une dose de rappel gratuitement.



Quand recevoir votre nouvelle dose de rappel ?

Pour recevoir votre dose de rappel, il est nécessaire d’attendre au moins 6 mois depuis votre dernière infection (sur la base de la date du test positif) ou votre dernière injection d’un vaccin contre la Covid-19.



À noter : le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe est, pour sa part, maintenu au 17 octobre. Il sera possible, à partir de cette date, de vous faire vacciner au même moment contre la Covid-19 et la grippe.



Où vous faire vacciner ?

Vous pouvez vous faire vacciner chez votre médecin traitant, en pharmacie, auprès d’un infirmier, d’une sage-femme ou d’un chirurgien-dentiste.



Pour les résidents en Ehpad et unités de soins de longue durée, la vaccination est organisée par votre établissement de soins.



La vaccination contre le Covid-19 est prise en charge à 100% par l'Assurance maladie pour l'ensemble de la population.



Quels sont les vaccins utilisés ?

Le ministère de la Santé indique que des vaccins adaptés au variant qui circule actuellement le plus en France sont dès à présent disponibles en quantité suffisante. Ces vaccins sont également efficaces contre la souche originelle du virus et contre les autres variants. Il en existe une version adulte et deux pédiatriques (5-11 ans et 6 mois-4 ans).



À savoir : pour les personnes âgées de 5 ans et plus, le schéma vaccinal a été simplifié : quel que soit votre passé vaccinal, la vaccination consiste désormais en une seule dose de vaccin.



