Argent et patrimoine

Impôts 2026 : jusqu'à 2 500 € de crédit d'impôt remboursé — mais c'est la dernière année pour le réclamer

Un bac à douche posé en mars, des barres d'appui installées en septembre — et sur la déclaration de revenus, rien. La case est vide, le fisc ne prévient personne, et le remboursement tombe à l'eau. Pour la dernière fois, un crédit d'impôt permet de récupérer jusqu'à 2 500 € sur les travaux d'adaptation du logement. Après cette déclaration, le dispositif n'existera plus.



Ce qu'il faut retenir

Un crédit d'impôt de 25 % existe pour les travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie — mais la loi de finances 2026 l'a supprimé pour toutes les dépenses payées à partir du 1er janvier 2026 Seuls les retraités en situation de perte d'autonomie ou de handicap, avec des revenus intermédiaires, peuvent en bénéficier — et la case à remplir n'est jamais pré-remplie par le fisc La suite de l'article détaille les conditions exactes, les plafonds, et la démarche pour ne pas laisser filer jusqu'à 2 500 € de remboursement sur la dernière déclaration

Un dispositif fiscal en sursis : ce que la loi de finances 2026 a enterré Depuis 2005, l'article 200 quater A du Code général des impôts permet aux particuliers de récupérer 25 % des dépenses engagées pour adapter leur logement à la perte d'autonomie ou au handicap. Douche de plain-pied, barres d'appui, volets roulants motorisés, rampe d'accès, revêtement antidérapant — la liste des équipements éligibles couvre l'essentiel des aménagements que réclame le maintien à domicile.



La loi de finances pour 2026, promulguée le 19 février 2026 et publiée au Journal officiel le lendemain, a mis fin à ce dispositif. Concrètement : toutes les dépenses payées à partir du 1er janvier 2026 sont exclues du crédit d'impôt. Il n'y aura pas de prolongation.



En revanche, les travaux facturés et payés avant le 31 décembre 2025 restent éligibles. La déclaration de revenus du printemps 2026 — portant sur les revenus de 2025 — est donc la dernière occasion de réclamer ce remboursement.



Cependant attention : la rubrique concernée du formulaire complémentaire 2042-RICI (Réductions d'Impôt – Crédits d'Impôt) n'est jamais pré-remplie par l'administration fiscale. Si le contribuable ne saisit rien, le crédit d'impôt n'est pas calculé. Aucune alerte ne signale non plus la disparition du dispositif. Un retraité qui a fait installer une douche adaptée en 2025 et qui remplit sa déclaration sans vérifier ce formulaire complémentaire passera à côté d'un remboursement pouvant atteindre 2 500 € — sans jamais savoir qu'il y avait droit.

Qui est concerné : les conditions à remplir pour la dernière déclaration cumulatives doivent être réunies.



Condition n°1 : perte d'autonomie ou handicap. Le contribuable — ou un membre de son foyer fiscal — doit se trouver dans l'une des situations suivantes :

Être âgé de 60 ans ou plus et classé dans l'un des groupes GIR 1 à 4 de la grille nationale d'évaluation de la perte d'autonomie, celle qui sert à l'attribution de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie, l'aide versée par le département pour compenser la perte d'autonomie)

et classé dans l'un des groupes de la grille nationale d'évaluation de la perte d'autonomie, celle qui sert à l'attribution de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie, l'aide versée par le département pour compenser la perte d'autonomie) Présenter un taux d'incapacité d'au moins 50 %, déterminé par la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) Condition n°2 : revenus intermédiaires. Le Revenu Fiscal de Référence (le chiffre figurant sur l'avis d'imposition, qui sert de base à la plupart des barèmes sociaux et fiscaux) doit se situer dans une fourchette précise. Pour les dépenses de 2025, c'est le RFR de 2023 qui est retenu :

Personne seule Province 📊 RFR minimum 22 015 € 📊 RFR maximum 31 394 € Couple (IDF) Imposition commune 📊 RFR minimum 42 463 € 📊 RFR maximum 49 996 €



En dessous du seuil minimum, le foyer ne relève pas de ce crédit d'impôt mais de 50 % à 70 % des travaux selon le niveau de ressources. Les deux aides ne sont pas cumulables. Au-dessus du plafond, aucun des deux dispositifs ne s'applique.



Si le RFR de 2023 est inférieur au seuil, l'administration retient celui de 2024 — une seconde chance pour les foyers dont les revenus ont progressé. Depuis la réforme introduite par la loi de finances 2024, le crédit d'impôt n'est plus ouvert à tous. Deux conditionsdoivent être réunies.Le contribuable — ou un membre de son foyer fiscal — doit se trouver dans l'une des situations suivantes :Le Revenu Fiscal de Référence (le chiffre figurant sur l'avis d'imposition, qui sert de base à la plupart des barèmes sociaux et fiscaux) doit se situer dans une fourchette précise. Pour les dépenses de 2025, c'est le RFR de 2023 qui est retenu :En dessous du seuil minimum, le foyer ne relève pas de ce crédit d'impôt mais de MaPrimeAdapt' , le dispositif de subvention géré par l'Anah (Agence nationale de l'habitat), qui finance dedes travaux selon le niveau de ressources. Les deux aides. Au-dessus du plafond, aucun des deux dispositifs ne s'applique.Si le RFR de 2023 est inférieur au seuil, l'administration retient celui de 2024 — une seconde chance pour les foyers dont les revenus ont progressé.

Combien pouvez-vous récupérer 25 % du montant total des dépenses éligibles — achat des équipements et frais de main-d'œuvre compris. Les frais financiers (intérêts d'emprunt, par exemple) sont exclus. Si une aide financière a été perçue (subvention de la caisse de retraite, aide du département), elle doit être déduite de la base de calcul.

Personne seule 1 part fiscale 👤 Plafond de dépenses (sur 5 ans) 5 000 € 💶 Crédit d'impôt maximum 1 250 € Couple Imposition commune 👥 Plafond de dépenses (sur 5 ans) 10 000 € 💶 Crédit d'impôt maximum 2 500 €



Ces plafonds sont majorés de 400 € par personne à charge (200 € par enfant en résidence alternée). Ils s'apprécient sur une période de 5 années consécutives — pour la déclaration 2026, il s'agit des dépenses payées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.



Un point souvent ignoré : il s'agit d'un vrai crédit d'impôt, pas d'une simple réduction. Si son montant dépasse l'impôt dû, l'excédent est remboursé par le Trésor public. Un retraité en perte d'autonomie, non imposable, qui a fait poser une douche de plain-pied à 4 000 € en 2025 recevra un virement de 1 000 € (25 % × 4 000 €) après sa déclaration — à condition d'avoir rempli la bonne rubrique. Le crédit d'impôt couvredu montant total des dépenses éligibles — achat des équipements et frais de main-d'œuvre compris. Les frais financiers (intérêts d'emprunt, par exemple) sont exclus. Si une aide financière a été perçue (subvention de la caisse de retraite, aide du département), elle doit êtrede la base de calcul.Ces plafonds sont majorés depar personne à charge (200 € par enfant en résidence alternée). Ils s'apprécient sur une— pour la déclaration 2026, il s'agit des dépenses payées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.Un point souvent ignoré : il s'agit d'un, pas d'une simple réduction. Si son montant dépasse l'impôt dû, l'excédent estpar le Trésor public. Un retraité en perte d'autonomie, non imposable, qui a fait poser une douche de plain-pied à 4 000 € en 2025 recevra un virement de(25 % × 4 000 €) après sa déclaration — à condition d'avoir rempli la bonne rubrique.

Quels travaux sont éligibles Seuls les équipements permettant l'adaptation du logement à la perte d'autonomie ou au handicap ouvrent droit au crédit d'impôt. L'installation doit concerner la résidence principale du contribuable (propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit) et être réalisée par une même entreprise assurant la fourniture et la pose. La facture doit détailler la nature des équipements, leur prix unitaire et la date de paiement.



Les équipements éligibles se répartissent en deux grandes catégories :



Équipements sanitaires : bac à douche extra-plat, receveur à carreler, siège de douche mural, cabine de douche intégrale pour personne à mobilité réduite, W-C surélevé ou suspendu, robinetterie adaptée, mitigeur thermostatique, évier et lavabo à hauteur réglable, siphon déporté.



Équipements de sécurité et d'accessibilité : barre de maintien ou d'appui, main courante, rampe fixe, plan incliné, volet roulant électrique, porte coulissante, élargissement de porte, revêtement de sol antidérapant, détecteur de mouvements, système de commande des installations électriques, appareil élévateur pour personne handicapée.



La liste complète est fixée par l'article 18 ter de l'annexe IV au Code général des impôts. Les travaux doivent avoir été facturés et payés avant le 31 décembre 2025. Un simple acompte versé en 2025, suivi d'un règlement final en 2026, ne permet pas de bénéficier du crédit d'impôt : c'est la date du règlement définitif qui fait foi.

Comment déclarer : la démarche concrète pour ne rien perdre



1. Rassembler les justificatifs : facture(s) de l'entreprise ayant fourni et installé les équipements, détaillant la nature des travaux, le prix unitaire et la date de paiement. Si une aide a été perçue (caisse de retraite, département, mutuelle), conserver le justificatif du montant reçu — il devra être déduit du montant déclaré.



2. Accéder au bon formulaire : dans la déclaration en ligne, cocher la rubrique « Réductions et crédits d'impôt » à l'étape 3. Le formulaire complémentaire 2042-RICI s'affiche alors. C'est dans la section « Dépenses en faveur de l'aide aux personnes » que se trouve la rubrique dédiée à l'adaptation du logement.



3. Inscrire le bon montant : reporter le montant des dépenses après déduction des aides reçues dans la rubrique correspondant aux équipements d'adaptation du logement à la perte d'autonomie ou au handicap. Le formulaire 2042-RICI de la campagne 2026 n'est pas encore publié au moment de la rédaction de cet article — les numéros de cases seront précisés par l'administration fiscale à l'ouverture de la déclaration en ligne, courant avril.



4. Conserver ses factures : il n'est pas nécessaire de transmettre les justificatifs lors de la déclaration. En revanche, ils doivent être conservés pendant 3 ans en cas de contrôle.



Le crédit d'impôt sera automatiquement calculé après validation de la déclaration. Si le montant dépasse l'impôt dû, le remboursement sera versé à l'été 2026, directement sur le compte bancaire enregistré dans l'espace fiscal. La déclaration de revenus 2025 s'effectuera en ligne sur impots.gouv.fr à partir d'avril 2026. Les dates limites varient selon le département de résidence.: facture(s) de l'entreprise ayant fourni et installé les équipements, détaillant la nature des travaux, le prix unitaire et la date de paiement. Si une aide a été perçue (caisse de retraite, département, mutuelle), conserver le justificatif du montant reçu — il devra être déduit du montant déclaré.: dans la déclaration en ligne, cocher la rubriqueà l'étape 3. Le formulaire complémentaires'affiche alors. C'est dans la sectionque se trouve la rubrique dédiée à l'adaptation du logement.: reporter le montant des dépensesdans la rubrique correspondant aux équipements d'adaptation du logement à la perte d'autonomie ou au handicap. Le formulaire 2042-RICI de la campagne 2026 n'est pas encore publié au moment de la rédaction de cet article — les numéros de cases seront précisés par l'administration fiscale à l'ouverture de la déclaration en ligne, courant avril.: il n'est pas nécessaire de transmettre les justificatifs lors de la déclaration. En revanche, ils doivent être conservés pendanten cas de contrôle.Le crédit d'impôt sera automatiquement calculé après validation de la déclaration. Si le montant dépasse l'impôt dû, le remboursement sera versé à l'été 2026, directement sur le compte bancaire enregistré dans l'espace fiscal.

Sources :

- Service-public.gouv.fr, fiche « Travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie ou au handicap (crédit d'impôt) », mise à jour février 2026

- Loi de finances pour 2026, promulguée le 19 février 2026, Journal officiel du 20 février 2026

- Code général des impôts, article 200 quater A (modifié par la loi de finances 2024, art. 71, III-2° et IV)

- BOFiP, BOI-IR-RICI-290-10, mise à jour mars 2025

Pour aller plus loin :



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