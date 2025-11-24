Hermitage Barrière La Baule : se ressourcer face à la mer en hiver comme au printemps

Énergie nouvelle et reconnexion à soi



Face à l’immensité de l’océan, les journées commencent par une promenade énergisante sur le sable, suivie d’une séance de yoga, de pilates ou de longe-côte.



Les piscines chauffées à 28°C prolongent la sensation de détente, tandis que les plus sportifs optent pour de longues balades à vélo, une session de golf, un match de tennis ou un cours de gym.



Chaque activité devient une invitation à réveiller ses sens et à renouer avec son corps.





Le luxe du temps retrouvé



À seulement trois heures de Paris et une heure de Nantes, La Baule offre ce luxe rare : celui du temps. Le temps de respirer, de ralentir, de redécouvrir la mer sous un angle apaisé.



À l’Hermitage, le retour à l’essentiel passe par la beauté du lieu, la chaleur du service et cette sensation unique d’un bien-être profond qui s’installe naturellement.





Week-ends gourmands et moments partagés



Quand vient le week-end, place au plaisir et à la convivialité. L’hôtel propose des cours de cuisine et de mixologie où Chefs et bartenders dévoilent leurs secrets.



Les conversations se prolongent autour d’un tea time ou de cocktails créatifs, tandis que les repas se succèdent au rythme des envies : généreux petit-déjeuner, déjeuner face à l’océan, dîner raffiné ou parenthèse simple et chaleureuse.



Ici, chaque instant a le goût des choses vraies.





Un spa d’exception pour un lâcher-prise total



Véritable destination en soi, le Spa de l’Hermitage déploie 250 m² dédiés au bien-être : quatre cabines de soins, deux piscines chauffées -intérieure et extérieure-, hammam, sauna, salle de yoga et espace fitness high-tech.



L’expérience est sublimée par les soins signés Augustinus Bader, marque iconique de la régénération cellulaire.





Des activités incluses pour vivre la presqu’île autrement



Le séjour inclut de nombreux avantages : prêt de vélos pour explorer la presqu’île entre océan et marais salants, cours de yoga, pilates, aqua training, ateliers de cuisine, tennis, golf et activités en bord de mer. Une façon idéale de découvrir la région au rythme doux du deux-roues et des marées.





L’élégance balnéaire depuis 1926



Hôtel emblématique de La Baule, l’Hermitage Barrière incarne depuis près d’un siècle l’élégance balnéaire à la française. Avec son architecture iconique, son spa prestigieux, ses deux nouveaux restaurants et son offre d’activités variées, il perpétue un art de vivre délicat, tourné vers le plaisir, le mouvement et la douceur océanique.