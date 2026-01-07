Grève des médecins jusqu'au 15 janvier : 5 solutions pour vous soigner sans attendre

Pourquoi les médecins sont-ils en grève ?
Les six syndicats représentatifs des médecins libéraux ont appelé à une grève du 5 au 15 janvier 2026. Le mouvement touche les généralistes comme les spécialistes, en cabinet et en clinique privée.
Les médecins protestent contre plusieurs mesures du budget de la Sécurité sociale 2026, notamment la possibilité pour l'Assurance maladie de baisser unilatéralement certains tarifs et les sanctions prévues pour non-alimentation du Dossier médical partagé (DMP).
Conséquence concrète : de nombreuses consultations sont annulées ou reportées. Selon la Fédération de l'hospitalisation privée, 80 % des blocs opératoires des cliniques pourraient être fermés pendant cette période.
Les médecins protestent contre plusieurs mesures du budget de la Sécurité sociale 2026, notamment la possibilité pour l'Assurance maladie de baisser unilatéralement certains tarifs et les sanctions prévues pour non-alimentation du Dossier médical partagé (DMP).
Conséquence concrète : de nombreuses consultations sont annulées ou reportées. Selon la Fédération de l'hospitalisation privée, 80 % des blocs opératoires des cliniques pourraient être fermés pendant cette période.
Solution 1 : le 116 117, numéro de la permanence des soins
Le 116 117 est le numéro à composer en priorité si votre médecin traitant est indisponible et que votre état nécessite un avis médical sans être une urgence vitale.
Ce service, accessible 24h/24 et 7j/7, vous met en relation avec un médecin régulateur qui évalue votre situation et vous oriente vers la solution adaptée : médecin de garde, maison médicale de garde, ou conseil pour patienter.
L'appel est gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile. Si le médecin régulateur vous délivre une prescription par téléphone, elle est remboursée par l'Assurance maladie.
Ce service, accessible 24h/24 et 7j/7, vous met en relation avec un médecin régulateur qui évalue votre situation et vous oriente vers la solution adaptée : médecin de garde, maison médicale de garde, ou conseil pour patienter.
L'appel est gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile. Si le médecin régulateur vous délivre une prescription par téléphone, elle est remboursée par l'Assurance maladie.
Solution 2 : le pharmacien peut renouveler vos traitements chroniques
Depuis 2023, le pharmacien peut renouveler une ordonnance expirée pour un traitement chronique (hypertension, diabète, cholestérol, thyroïde) si vous êtes dans l'impossibilité de consulter votre médecin.
Comment faire : présentez-vous à votre pharmacie avec votre ancienne ordonnance et votre carte Vitale. Le pharmacien peut prolonger le traitement pour une durée allant jusqu'à 6 mois. La mention « dispensation exceptionnelle » sera inscrite sur l'ordonnance.
Coût : cette prestation est gratuite et intégralement remboursée, au même titre qu'une prescription médicale classique.
Attention : ce dispositif ne concerne que les traitements chroniques stabilisés. Pour une nouvelle pathologie ou un traitement de courte durée, le pharmacien vous orientera vers une consultation.
Comment faire : présentez-vous à votre pharmacie avec votre ancienne ordonnance et votre carte Vitale. Le pharmacien peut prolonger le traitement pour une durée allant jusqu'à 6 mois. La mention « dispensation exceptionnelle » sera inscrite sur l'ordonnance.
Coût : cette prestation est gratuite et intégralement remboursée, au même titre qu'une prescription médicale classique.
Attention : ce dispositif ne concerne que les traitements chroniques stabilisés. Pour une nouvelle pathologie ou un traitement de courte durée, le pharmacien vous orientera vers une consultation.
Solution 3 : la téléconsultation, remboursée même hors parcours de soins
Les plateformes de téléconsultation (Doctolib, Livi, Qare) continuent de fonctionner pendant la grève. Vous pouvez consulter un médecin en ligne depuis chez vous, sur ordinateur, tablette ou smartphone.
Tarif : la téléconsultation coûte 26,50 € (tarif conventionné 2026). Elle est remboursée à 70 % par l'Assurance maladie si vous justifiez l'indisponibilité de votre médecin traitant. Votre mutuelle prend en charge le reste.
Pour les seniors peu à l'aise avec le numérique : certaines pharmacies et maisons de santé disposent de cabines de téléconsultation équipées. Un professionnel vous aide à utiliser l'écran et les appareils de mesure (tensiomètre, thermomètre). Renseignez-vous auprès de votre mairie.
Tarif : la téléconsultation coûte 26,50 € (tarif conventionné 2026). Elle est remboursée à 70 % par l'Assurance maladie si vous justifiez l'indisponibilité de votre médecin traitant. Votre mutuelle prend en charge le reste.
Pour les seniors peu à l'aise avec le numérique : certaines pharmacies et maisons de santé disposent de cabines de téléconsultation équipées. Un professionnel vous aide à utiliser l'écran et les appareils de mesure (tensiomètre, thermomètre). Renseignez-vous auprès de votre mairie.
Solution 4 : les centres de santé et maisons médicales de garde
Les centres de santé municipaux emploient des médecins salariés qui ne participent généralement pas aux mouvements de grève. Ces structures pratiquent le tiers payant intégral : vous ne payez rien sur place.
Les maisons médicales de garde, souvent rattachées aux hôpitaux, accueillent les patients sans rendez-vous le soir, le week-end et les jours fériés.
Comment les trouver : consultez le site sante.fr du ministère de la Santé, rubrique « Trouver un professionnel de santé ». Vous pouvez filtrer par « accès sans rendez-vous » et « tiers payant ».
Tarif : consultation à 26,50 € en journée, 51,50 € le soir après 20h et le dimanche, remboursée aux taux habituels.
Les maisons médicales de garde, souvent rattachées aux hôpitaux, accueillent les patients sans rendez-vous le soir, le week-end et les jours fériés.
Comment les trouver : consultez le site sante.fr du ministère de la Santé, rubrique « Trouver un professionnel de santé ». Vous pouvez filtrer par « accès sans rendez-vous » et « tiers payant ».
Tarif : consultation à 26,50 € en journée, 51,50 € le soir après 20h et le dimanche, remboursée aux taux habituels.
Solution 5 : le 15 (SAMU) uniquement en cas d'urgence vitale
Le 15 doit être réservé aux urgences vitales : douleur thoracique, difficulté respiratoire sévère, perte de connaissance, hémorragie importante, suspicion d'AVC.
Pour tout autre problème médical non programmé (fièvre, douleur modérée, plaie superficielle), privilégiez le 116 117 qui vous orientera vers la solution adaptée sans engorger les services d'urgence.
Important : se rendre aux urgences hospitalières sans appeler le 15 au préalable expose à des temps d'attente de 4 à 8 heures pour les cas non graves. Les services d'urgence appliquent un tri strict et réorientent les patients non urgents vers la médecine de ville.
Pour tout autre problème médical non programmé (fièvre, douleur modérée, plaie superficielle), privilégiez le 116 117 qui vous orientera vers la solution adaptée sans engorger les services d'urgence.
Important : se rendre aux urgences hospitalières sans appeler le 15 au préalable expose à des temps d'attente de 4 à 8 heures pour les cas non graves. Les services d'urgence appliquent un tri strict et réorientent les patients non urgents vers la médecine de ville.
Sources
- ARS Pays de la Loire, communiqué du 3 janvier 2026
- Service-public.fr, fiche « Permanence des soins », janvier 2026
- Ameli.fr, rubrique « Téléconsultation », janvier 2026
- Sante.fr, annuaire des professionnels de santé
- ARS Pays de la Loire, communiqué du 3 janvier 2026
- Service-public.fr, fiche « Permanence des soins », janvier 2026
- Ameli.fr, rubrique « Téléconsultation », janvier 2026
- Sante.fr, annuaire des professionnels de santé