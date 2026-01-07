Grève des médecins jusqu'au 15 janvier : 5 solutions pour vous soigner sans attendre

Depuis 2023, le pharmacien peut renouveler une ordonnance expirée pour un traitement chronique (hypertension, diabète, cholestérol, thyroïde) si vous êtes dans l'impossibilité de consulter votre médecin.



Comment faire : présentez-vous à votre pharmacie avec votre ancienne ordonnance et votre carte Vitale. Le pharmacien peut prolonger le traitement pour une durée allant jusqu'à 6 mois. La mention « dispensation exceptionnelle » sera inscrite sur l'ordonnance.



Coût : cette prestation est gratuite et intégralement remboursée, au même titre qu'une prescription médicale classique.



Attention : ce dispositif ne concerne que les traitements chroniques stabilisés. Pour une nouvelle pathologie ou un traitement de courte durée, le pharmacien vous orientera vers une consultation.