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Glaucome : 500 000 Français perdent la vue sans le savoir — le dépistage gratuit que personne ne propose

Pas de douleur. Pas de flou. Pas d'alerte. Le champ visuel se réduit millimètre par millimètre, sur des années, sans que rien ne prévienne. Quand la gêne devient perceptible, le nerf optique est déjà détruit. En France, entre 400 000 et 500 000 personnes vivent avec un glaucome sans le savoir. La moitié d'entre elles a plus de 60 ans.



Ce qu'il faut retenir

Une maladie oculaire silencieuse touche massivement les plus de 60 ans — la moitié des personnes concernées l'ignore Un dispositif de dépistage gratuit existe cette semaine partout en France, mais reste très peu connu du grand public Un droit d'accès direct chez l'ophtalmologue, sans passer par le médecin traitant, permet de se faire dépister — et presque personne ne le sait

Le voleur silencieux : pourquoi vous ne sentez rien



Le mécanisme est simple. Un liquide naturel circule en permanence à l'intérieur de l'œil : l'« humeur aqueuse ». Quand son évacuation ralentit, la pression monte. Cette pression excessive — appelée « hypertonie oculaire » — écrase progressivement les fibres du nerf optique. Le champ visuel se réduit par les bords. Le cerveau compense en comblant les zones perdues avec les informations de l'autre œil. Résultat : le patient ne remarque rien pendant des années.



Quand la vision centrale est enfin touchée, la destruction est avancée. Et elle est définitive. « Le glaucome est une maladie pernicieuse et silencieuse, souvent détectée trop tard car elle évolue sans symptôme perceptible », alerte le Dr Esther Blumen-Ohana, vice-présidente du Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF).



En France, environ 800 000 personnes sont traitées pour un glaucome. Mais entre 400 000 et 500 000 autres vivent avec la maladie sans le savoir, selon l' Le glaucome détruit le nerf optique sans prévenir. C'est la première cause de cécité irréversible en France et la deuxième cause de cécité après la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA.Le mécanisme est simple. Un liquide naturel circule en permanence à l'intérieur de l'œil : l'« humeur aqueuse ». Quand son évacuation ralentit, la pression monte. Cette pression excessive — appelée « hypertonie oculaire » — écrase progressivement les fibres du nerf optique. Le champ visuel se réduit par les bords. Le cerveau compense en comblant les zones perdues avec les informations de l'autre œil. Résultat :Quand la vision centrale est enfin touchée, la destruction est avancée. Et elle est définitive., alerte le Dr Esther Blumen-Ohana, vice-présidente du Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF).En France, environsont traitées pour un glaucome. Mais entrevivent avec la maladie sans le savoir, selon l' Inserm . Soit près de la moitié des malades.

Après 60 ans, le risque explose — et personne ne vous alerte

40-59 ans Risque modéré 👁️ Prévalence 1 à 2 % de la population 60-69 ans Risque élevé ⚠️ Prévalence 4 à 5 % de la population 70 ans et plus Risque très élevé 🔴 Prévalence 10 % de la population



Autrement dit : après 70 ans, un retraité sur dix est touché. Et pour la moitié d'entre eux, la maladie n'a jamais été détectée.



Plusieurs facteurs aggravent encore le risque. Un parent, un frère ou une sœur atteint de glaucome multiplie la probabilité par cinq, selon l'30 % des glaucomes ont un caractère héréditaire. La myopie forte, le diabète, l'apnée du sommeil et la prise prolongée de corticoïdes figurent aussi parmi les facteurs identifiés.



Or, un retraité qui consulte un ophtalmo pour renouveler ses lunettes n'a aucune garantie qu'on lui mesure systématiquement la pression intraoculaire. Le dépistage n'est pas automatique. Il faut le demander. Le glaucome peut frapper à tout âge. Mais la probabilité augmente brutalement avec les années.Autrement dit :. Et pour la moitié d'entre eux, la maladie n'a jamais été détectée.Plusieurs facteurs aggravent encore le risque. Un parent, un frère ou une sœur atteint de glaucome multiplie la probabilité par, selon l' Association France Glaucome . Environdes glaucomes ont un caractère héréditaire. La myopie forte, le diabète, l'apnée du sommeil et la prise prolongée de corticoïdes figurent aussi parmi les facteurs identifiés.Or, un retraité qui consulte un ophtalmo pour renouveler ses lunettes n'a aucune garantie qu'on lui mesure systématiquement la pression intraoculaire. Le dépistage n'est pas automatique. Il faut le demander.

Le dépistage gratuit que presque personne ne connaît gratuit, sans rendez-vous et indolore. Il comprend la mesure de la pression intraoculaire, un cliché du fond de l'œil et un examen du champ visuel.



Cette semaine, du 8 au 14 mars 2026, c'est la Semaine mondiale du glaucome, organisée par la World Glaucoma Association. Le bus de l'UNADEV fait actuellement étape en Bretagne. Pour connaître les prochaines dates et villes, un numéro vert gratuit existe : 0800 94 22 33. Le calendrier complet est aussi disponible sur le site de l'



Mais ce bus ne passe pas partout. Et les délais chez un ophtalmologue de ville dépassent parfois 80 jours en zone rurale. C'est là qu'intervient un droit méconnu. Chaque année, l'UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) déploie un bus équipé d'un cabinet ophtalmologique mobile à travers la France. À bord : un ophtalmologiste du CHU local et un orthoptiste. Le dépistage estet. Il comprend la mesure de la pression intraoculaire, un cliché du fond de l'œil et un examen du champ visuel.Cette semaine, du, c'est la Semaine mondiale du glaucome, organisée par la World Glaucoma Association. Le bus de l'UNADEV fait actuellement étape en Bretagne. Pour connaître les prochaines dates et villes, un numéro vert gratuit existe :. Le calendrier complet est aussi disponible sur le site de l' UNADEV Mais ce bus ne passe pas partout. Et les délais chez un ophtalmologue de ville dépassent parfoisen zone rurale. C'est là qu'intervient un droit méconnu.

Un droit que peu de retraités utilisent : l'accès direct chez l'ophtalmo il n'est pas nécessaire de passer par son médecin traitant. L'ophtalmologue fait partie des spécialistes accessibles en « accès direct spécifique », selon l'



Concrètement, deux motifs permettent cet accès direct sans pénalité de remboursement : la prescription ou le renouvellement de lunettes, et les actes de dépistage et de suivi du glaucome. Dans les deux cas, la consultation est remboursée à 70 % du tarif de convention (base de 31,50 € en secteur 1).



Pour un retraité qui attend des mois pour voir un généraliste avant d'obtenir une ordonnance vers un ophtalmo, ce raccourci change tout. Il suffit de prendre rendez-vous directement chez un ophtalmologue en précisant le motif : dépistage du glaucome. Et de demander explicitement la mesure de la pression intraoculaire lors de la consultation.

Accès direct Sans médecin traitant ✅ Motif Dépistage ou suivi du glaucome 💶 Remboursement Sécu 70 % sur base de 31,50 € (secteur 1) 📋 Démarche Prendre RDV directement, préciser le motif glaucome



Pour les retraités les plus modestes, la Complémentaire Santé Solidaire (C2S, ancienne CMU-C) prend en charge la consultation à 100 %. La plupart des Français l'ignorent : pour un dépistage du glaucome,. L'ophtalmologue fait partie des spécialistes accessibles en « accès direct spécifique », selon l' Assurance Maladie Concrètement, deux motifs permettent cet accès direct sans pénalité de remboursement : la prescription ou le renouvellement de lunettes, et les actes de dépistage et de suivi du glaucome. Dans les deux cas, la consultation est remboursée àdu tarif de convention (base deen secteur 1).Pour un retraité qui attend des mois pour voir un généraliste avant d'obtenir une ordonnance vers un ophtalmo, ce raccourci change tout. Il suffit de prendre rendez-vous directement chez un ophtalmologue en précisant le motif : dépistage du glaucome. Et de demander explicitement la mesure de la pression intraoculaire lors de la consultation.Pour les retraités les plus modestes, la Complémentaire Santé Solidaire (C2S, ancienne CMU-C) prend en charge la consultation à

Ce que vous pouvez faire cette semaine Si vous avez plus de 60 ans et que vous n'avez jamais fait mesurer votre pression intraoculaire, c'est le moment d'agir. Voici les trois démarches concrètes à engager.



1. Vérifier si le bus de l'UNADEV passe près de chez vous. Le dépistage est gratuit et sans rendez-vous. Numéro vert : 0800 94 22 33 (appel gratuit). Le calendrier est mis à jour sur le site de l'UNADEV.



2. Prendre rendez-vous directement chez un ophtalmologue. Pas besoin de passer par le médecin traitant pour un dépistage du glaucome. Précisez le motif au moment de la prise de rendez-vous pour bénéficier de l'accès direct spécifique et du remboursement à 70 %.



3. Poser la question lors de votre prochaine consultation ophtalmo. Même si vous consultez pour renouveler vos lunettes, demandez explicitement : « Pouvez-vous mesurer ma tension oculaire ? » Ce geste prend quelques secondes et peut sauver votre vue.



Le glaucome ne prévient pas. Mais il se dépiste en quelques minutes. La seule erreur, c'est d'attendre.

Sources :

- Inserm, dossier « Glaucome », consulté en mars 2026

- Ameli.fr, « Comprendre le glaucome » et « Consultations en métropole : vos remboursements », mars 2026

- Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF), communiqué Semaine mondiale du glaucome, 8 mars 2026

- UNADEV et Association France Glaucome, Semaine mondiale du glaucome 2026

- Réalités Ophtalmologiques, « Épidémiologie des glaucomes », février 2026

Pour aller plus loin :



- Glaucome : un nouveau format de dépistage en province

- Glaucome : un implant « nouvelle génération » présente des résultats cliniques positifs à 24 mois