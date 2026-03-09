Glaucome : 500 000 Français perdent la vue sans le savoir — le dépistage gratuit que personne ne propose

Ce qu'il faut retenir
- Une maladie oculaire silencieuse touche massivement les plus de 60 ans — la moitié des personnes concernées l'ignore
- Un dispositif de dépistage gratuit existe cette semaine partout en France, mais reste très peu connu du grand public
- Un droit d'accès direct chez l'ophtalmologue, sans passer par le médecin traitant, permet de se faire dépister — et presque personne ne le sait
Le voleur silencieux : pourquoi vous ne sentez rien
Le glaucome détruit le nerf optique sans prévenir. C'est la première cause de cécité irréversible en France et la deuxième cause de cécité après la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA.
Le mécanisme est simple. Un liquide naturel circule en permanence à l'intérieur de l'œil : l'« humeur aqueuse ». Quand son évacuation ralentit, la pression monte. Cette pression excessive — appelée « hypertonie oculaire » — écrase progressivement les fibres du nerf optique. Le champ visuel se réduit par les bords. Le cerveau compense en comblant les zones perdues avec les informations de l'autre œil. Résultat : le patient ne remarque rien pendant des années.
Quand la vision centrale est enfin touchée, la destruction est avancée. Et elle est définitive. « Le glaucome est une maladie pernicieuse et silencieuse, souvent détectée trop tard car elle évolue sans symptôme perceptible », alerte le Dr Esther Blumen-Ohana, vice-présidente du Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF).
En France, environ 800 000 personnes sont traitées pour un glaucome. Mais entre 400 000 et 500 000 autres vivent avec la maladie sans le savoir, selon l'Inserm. Soit près de la moitié des malades.
Le mécanisme est simple. Un liquide naturel circule en permanence à l'intérieur de l'œil : l'« humeur aqueuse ». Quand son évacuation ralentit, la pression monte. Cette pression excessive — appelée « hypertonie oculaire » — écrase progressivement les fibres du nerf optique. Le champ visuel se réduit par les bords. Le cerveau compense en comblant les zones perdues avec les informations de l'autre œil. Résultat : le patient ne remarque rien pendant des années.
Quand la vision centrale est enfin touchée, la destruction est avancée. Et elle est définitive. « Le glaucome est une maladie pernicieuse et silencieuse, souvent détectée trop tard car elle évolue sans symptôme perceptible », alerte le Dr Esther Blumen-Ohana, vice-présidente du Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF).
En France, environ 800 000 personnes sont traitées pour un glaucome. Mais entre 400 000 et 500 000 autres vivent avec la maladie sans le savoir, selon l'Inserm. Soit près de la moitié des malades.
Après 60 ans, le risque explose — et personne ne vous alerte
Le glaucome peut frapper à tout âge. Mais la probabilité augmente brutalement avec les années.
Autrement dit : après 70 ans, un retraité sur dix est touché. Et pour la moitié d'entre eux, la maladie n'a jamais été détectée.
Plusieurs facteurs aggravent encore le risque. Un parent, un frère ou une sœur atteint de glaucome multiplie la probabilité par cinq, selon l'Association France Glaucome. Environ 30 % des glaucomes ont un caractère héréditaire. La myopie forte, le diabète, l'apnée du sommeil et la prise prolongée de corticoïdes figurent aussi parmi les facteurs identifiés.
Or, un retraité qui consulte un ophtalmo pour renouveler ses lunettes n'a aucune garantie qu'on lui mesure systématiquement la pression intraoculaire. Le dépistage n'est pas automatique. Il faut le demander.
40-59 ans Risque modéré
Prévalence
1 à 2 % de la population
60-69 ans Risque élevé
Prévalence
4 à 5 % de la population
70 ans et plus Risque très élevé
Prévalence
10 % de la population
Autrement dit : après 70 ans, un retraité sur dix est touché. Et pour la moitié d'entre eux, la maladie n'a jamais été détectée.
Plusieurs facteurs aggravent encore le risque. Un parent, un frère ou une sœur atteint de glaucome multiplie la probabilité par cinq, selon l'Association France Glaucome. Environ 30 % des glaucomes ont un caractère héréditaire. La myopie forte, le diabète, l'apnée du sommeil et la prise prolongée de corticoïdes figurent aussi parmi les facteurs identifiés.
Or, un retraité qui consulte un ophtalmo pour renouveler ses lunettes n'a aucune garantie qu'on lui mesure systématiquement la pression intraoculaire. Le dépistage n'est pas automatique. Il faut le demander.
Le dépistage gratuit que presque personne ne connaît
Chaque année, l'UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) déploie un bus équipé d'un cabinet ophtalmologique mobile à travers la France. À bord : un ophtalmologiste du CHU local et un orthoptiste. Le dépistage est gratuit, sans rendez-vous et indolore. Il comprend la mesure de la pression intraoculaire, un cliché du fond de l'œil et un examen du champ visuel.
Cette semaine, du 8 au 14 mars 2026, c'est la Semaine mondiale du glaucome, organisée par la World Glaucoma Association. Le bus de l'UNADEV fait actuellement étape en Bretagne. Pour connaître les prochaines dates et villes, un numéro vert gratuit existe : 0800 94 22 33. Le calendrier complet est aussi disponible sur le site de l'UNADEV.
Mais ce bus ne passe pas partout. Et les délais chez un ophtalmologue de ville dépassent parfois 80 jours en zone rurale. C'est là qu'intervient un droit méconnu.
Cette semaine, du 8 au 14 mars 2026, c'est la Semaine mondiale du glaucome, organisée par la World Glaucoma Association. Le bus de l'UNADEV fait actuellement étape en Bretagne. Pour connaître les prochaines dates et villes, un numéro vert gratuit existe : 0800 94 22 33. Le calendrier complet est aussi disponible sur le site de l'UNADEV.
Mais ce bus ne passe pas partout. Et les délais chez un ophtalmologue de ville dépassent parfois 80 jours en zone rurale. C'est là qu'intervient un droit méconnu.
Un droit que peu de retraités utilisent : l'accès direct chez l'ophtalmo
La plupart des Français l'ignorent : pour un dépistage du glaucome, il n'est pas nécessaire de passer par son médecin traitant. L'ophtalmologue fait partie des spécialistes accessibles en « accès direct spécifique », selon l'Assurance Maladie.
Concrètement, deux motifs permettent cet accès direct sans pénalité de remboursement : la prescription ou le renouvellement de lunettes, et les actes de dépistage et de suivi du glaucome. Dans les deux cas, la consultation est remboursée à 70 % du tarif de convention (base de 31,50 € en secteur 1).
Pour un retraité qui attend des mois pour voir un généraliste avant d'obtenir une ordonnance vers un ophtalmo, ce raccourci change tout. Il suffit de prendre rendez-vous directement chez un ophtalmologue en précisant le motif : dépistage du glaucome. Et de demander explicitement la mesure de la pression intraoculaire lors de la consultation.
Pour les retraités les plus modestes, la Complémentaire Santé Solidaire (C2S, ancienne CMU-C) prend en charge la consultation à 100 %.
Concrètement, deux motifs permettent cet accès direct sans pénalité de remboursement : la prescription ou le renouvellement de lunettes, et les actes de dépistage et de suivi du glaucome. Dans les deux cas, la consultation est remboursée à 70 % du tarif de convention (base de 31,50 € en secteur 1).
Pour un retraité qui attend des mois pour voir un généraliste avant d'obtenir une ordonnance vers un ophtalmo, ce raccourci change tout. Il suffit de prendre rendez-vous directement chez un ophtalmologue en précisant le motif : dépistage du glaucome. Et de demander explicitement la mesure de la pression intraoculaire lors de la consultation.
Accès direct Sans médecin traitant
Motif
Dépistage ou suivi du glaucome
Remboursement Sécu
70 % sur base de 31,50 € (secteur 1)
Démarche
Prendre RDV directement, préciser le motif glaucome
Pour les retraités les plus modestes, la Complémentaire Santé Solidaire (C2S, ancienne CMU-C) prend en charge la consultation à 100 %.
Ce que vous pouvez faire cette semaine
Si vous avez plus de 60 ans et que vous n'avez jamais fait mesurer votre pression intraoculaire, c'est le moment d'agir. Voici les trois démarches concrètes à engager.
1. Vérifier si le bus de l'UNADEV passe près de chez vous. Le dépistage est gratuit et sans rendez-vous. Numéro vert : 0800 94 22 33 (appel gratuit). Le calendrier est mis à jour sur le site de l'UNADEV.
2. Prendre rendez-vous directement chez un ophtalmologue. Pas besoin de passer par le médecin traitant pour un dépistage du glaucome. Précisez le motif au moment de la prise de rendez-vous pour bénéficier de l'accès direct spécifique et du remboursement à 70 %.
3. Poser la question lors de votre prochaine consultation ophtalmo. Même si vous consultez pour renouveler vos lunettes, demandez explicitement : « Pouvez-vous mesurer ma tension oculaire ? » Ce geste prend quelques secondes et peut sauver votre vue.
Le glaucome ne prévient pas. Mais il se dépiste en quelques minutes. La seule erreur, c'est d'attendre.
1. Vérifier si le bus de l'UNADEV passe près de chez vous. Le dépistage est gratuit et sans rendez-vous. Numéro vert : 0800 94 22 33 (appel gratuit). Le calendrier est mis à jour sur le site de l'UNADEV.
2. Prendre rendez-vous directement chez un ophtalmologue. Pas besoin de passer par le médecin traitant pour un dépistage du glaucome. Précisez le motif au moment de la prise de rendez-vous pour bénéficier de l'accès direct spécifique et du remboursement à 70 %.
3. Poser la question lors de votre prochaine consultation ophtalmo. Même si vous consultez pour renouveler vos lunettes, demandez explicitement : « Pouvez-vous mesurer ma tension oculaire ? » Ce geste prend quelques secondes et peut sauver votre vue.
Le glaucome ne prévient pas. Mais il se dépiste en quelques minutes. La seule erreur, c'est d'attendre.
Sources :
- Inserm, dossier « Glaucome », consulté en mars 2026
- Ameli.fr, « Comprendre le glaucome » et « Consultations en métropole : vos remboursements », mars 2026
- Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF), communiqué Semaine mondiale du glaucome, 8 mars 2026
- UNADEV et Association France Glaucome, Semaine mondiale du glaucome 2026
- Réalités Ophtalmologiques, « Épidémiologie des glaucomes », février 2026
- Inserm, dossier « Glaucome », consulté en mars 2026
- Ameli.fr, « Comprendre le glaucome » et « Consultations en métropole : vos remboursements », mars 2026
- Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF), communiqué Semaine mondiale du glaucome, 8 mars 2026
- UNADEV et Association France Glaucome, Semaine mondiale du glaucome 2026
- Réalités Ophtalmologiques, « Épidémiologie des glaucomes », février 2026