Fin de vie : le Conseil constitutionnel refuse le référendum, mais cette date change tout pour vous

Le premier verrou est historique. En 1995, le constituant a élargi le champ du référendum mais a volontairement exclu les « questions de société » du périmètre de l'article 11 de la Constitution.



Or, le Conseil constitutionnel vient de classer la fin de vie dans cette catégorie : les questions « d'ordre éthique » n'entrent pas dans le champ référendaire.



Relisez la phrase : vous pouvez voter sur la politique économique ou l'organisation des pouvoirs publics, mais pas sur le droit de mourir. La distinction surprend quand on sait que la sécurité sociale, elle, relève bien de la « politique sociale de la nation » au sens de l'article 11.



Le second verrou est plus retors. Le Conseil a jugé que la proposition ne constituait pas une « réforme » de la législation existante, puisqu'aucun texte en vigueur n'autorise aujourd'hui l'euthanasie ni le suicide assisté en France.



Proposer d'interdire ce qui n'est pas encore autorisé ne modifie pas l'état du droit.



Sauf que le texte sur l'aide à mourir porté par le député Olivier Falorni est précisément en train de l'autoriser, par la voie parlementaire. L'Assemblée nationale l'a adopté deux fois : en mai 2025, puis en février 2026 par 299 voix contre 226.



Je le dis comme je le pense : la logique est vertigineuse. Le Parlement peut créer un droit à mourir, mais vous ne pouvez pas voter pour ou contre.



C'est la septième proposition de référendum d'initiative partagée soumise au Conseil constitutionnel. Aucune n'a abouti.