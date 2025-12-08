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Fêtes de fin d'année : quand les cambrioleurs profitent de Noël

Par | Publié le 08/12/2025 à 02:00

Les fêtes de fin d’année riment souvent avec retrouvailles en famille et moments conviviaux. Mais cette période est également l’une des plus prisées des cambrioleurs. Absences prolongées, maisons prévisiblement inoccupées et présence d’objets de valeur sous le sapin constituent un terrain favorable aux intrusions. Ce que confirme Verisure, leader européen de la télésurveillance, qui a analysé 5.755 déclenchements d’alertes avérées en 2024.

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Fêtes de fin d'année : quand les cambrioleurs profitent de Noël
Décembre, un mois sous tension pour les particuliers

Selon les données recueillies par Verisure, 10% des intrusions ou tentatives d’intrusion en 2024 sont survenues en décembre.
 
La date la plus critique reste le 31 décembre, avec une hausse spectaculaire de 106% des déclenchements pour intrusion par rapport à une journée habituelle.
 
La veille de Noël n’est pas en reste : le 24 décembre, les alertes ont augmenté de 42%. Des chiffres qui montrent que, pendant que les familles célèbrent les fêtes, certains malfaiteurs profitent de l’occasion pour agir.
 

Les commerces également fortement ciblés

L’approche des fêtes génère un afflux d’approvisionnement dans les magasins : champagne, chocolats fins, caviar et autres produits festifs attisent aussi la convoitise des cambrioleurs.
 
En 2024, les clients professionnels de Verisure -commerces, restaurants, bureaux- ont été particulièrement touchés les 16 et 31 décembre, deux journées marquées par une hausse de plus de 90% des alertes cambriolage.
 
Au total, 9,2% des intrusions visant des professionnels ont eu lieu en décembre, soit une augmentation de 11% par rapport à un mois ordinaire.
 

Comment se protéger pendant les fêtes ?

Pour faire face à cette recrudescence d’intrusions, Verisure rappelle l’importance de renforcer la sécurité de son domicile ou de son commerce durant les périodes sensibles.
 
Grâce à ses centres de télésurveillance situés en France (Antony, Angers et Villeneuve-d’Ascq), l’entreprise assure une prise en charge des alertes en moins de 60 secondes, permettant une intervention rapide des forces de l’ordre ou des services d'urgence.
 
L’entreprise partage également plusieurs conseils simples mais essentiels pour limiter les risques :
 
  • Éviter de regrouper les objets de valeur dans un même endroit et ne pas laisser de coffre-fort visible.
  • Avertir les forces de l’ordre lors d’absences prolongées.
  • Confier un double des clés à un voisin ou une personne de confiance pour vider la boîte aux lettres.
  • Limiter les publications sur les réseaux sociaux qui pourraient indiquer une absence.
  • Opter pour un système de télésurveillance 24/7, afin de garantir une vigilance continue contre les cambriolages et les squats.

 
Un rappel utile en période festive

Si la magie de Noël illumine les foyers, elle attire aussi des opportunités pour les cambrioleurs. En restant vigilant et en adoptant quelques mesures simples, particuliers comme professionnels peuvent réduire significativement les risques et profiter sereinement des fêtes de fin d’année.

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