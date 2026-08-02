En comparant la solitude de 175 000 seniors, des chercheurs ont découvert que se sentir seul pese plus sur notre mémoire que de vivre seul

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La France mesure les deux phénomènes séparément depuis quinze ans. Dans son étude Solitudes rendue publique le 22 janvier, la Fondation de France, avec le Cerlis et le Crédoc, chiffre àla part des personnes en isolement relationnel en juillet 2025, celles qui n'ont plus aucun réseau de sociabilité vivant. Et àcelle des personnes qui se sentent seules souvent ou tous les jours. Deux mesures, deux populations, qui ne se superposent presque pas.Rapprochés l'un de l'autre, ces chiffres disent une chose qu'aucun des deux ne dit seul. La même enquête indique que 29 % des personnes isolées se sentent régulièrement seules. En appliquant ce taux à la population isolée, puis en retirant le résultat du total, il reste. Le calcul est le nôtre, la Fondation ne le pose pas ainsi, mais il porte sur ses deux chiffres publiés, et il désigne le groupe que l'étude internationale place en première ligne.Sauf que l'isolement ne culmine pas là où on l'attend. Ce sont les 40-59 ans qui en sont le plus souvent victimes, à 13 %, dans cette tranche d'âge où s'accumulent le travail, les enfants et les parents vieillissants. Le sentiment de solitude touche pour sa part 35 % des personnes vivant seules, ce qui laisse près des deux tiers restants à l'écart du risque. Quand la souffrance est là, en revanche, elle ne se discute pas : huit personnes seules sur dix déclarent en souffrir.La géographie achève de séparer les deux réalités. Les communes rurales comptent 14 % de personnes isolées contre 9 % dans les grandes agglomérations, quand le sentiment de solitude grimpe à 28 % dans les villes de plus de 100 000 habitants et retombe à 21 % à la campagne. Vous pouvez donc habiter au milieu de deux cent mille personnes et cocher la case du facteur de risque.