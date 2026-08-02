En comparant la solitude de 175 000 seniors, des chercheurs ont découvert que se sentir seul pese plus sur notre mémoire que de vivre seul

Une femme se sent seule pendant que sa famille se parle sans faire attention à elle - Illustration générée par IA
Vivre seul ou se sentir seul, deux choses différentes
Deux personnes peuvent passer exactement la même soirée sans courir le même risque. La première dîne seule devant son poste, n'a vu personne depuis mardi, et referme sa porte sans manque particulier. La seconde sort d'un repas de famille de douze couverts et se couche avec l'impression d'avoir parlé à des gens qui ne l'écoutaient pas. La prévention range depuis longtemps la première dans la catégorie à risque et laisse la seconde tranquille.
Or les travaux les plus récents inversent ce classement. Vivre seul décrit une situation que l'on peut compter : le nombre de visites, de coups de téléphone, de repas partagés dans le mois. Se sentir seul décrit un écart, entre les relations que vous avez et celles que vous attendez. Les deux se recoupent beaucoup moins souvent qu'on ne l'imagine, et ce n'est pas le premier qui pèse sur votre mémoire.
Or les travaux les plus récents inversent ce classement. Vivre seul décrit une situation que l'on peut compter : le nombre de visites, de coups de téléphone, de repas partagés dans le mois. Se sentir seul décrit un écart, entre les relations que vous avez et celles que vous attendez. Les deux se recoupent beaucoup moins souvent qu'on ne l'imagine, et ce n'est pas le premier qui pèse sur votre mémoire.
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Ce que dix-huit pays ont mesuré sur la mémoire
Ces conclusions ne sortent pas d'un sondage isolé. Une équipe de vingt-quatre chercheurs dirigée par Tomiko Yoneda, à l'université de Californie à Davis, a repris les données de 175 000 personnes de plus de 50 ans dans dix-huit pays, et publié ses résultats le 15 juin 2026 dans le Journal of Personality and Social Psychology. Leur méthode ne photographie pas un score à un instant donné : elle suit les passages d'un état à l'autre, de la mémoire intacte au trouble léger, puis au trouble sévère, jusqu'au décès.
Le résultat tient en deux lignes. Une hausse de 10 % des déclarations de solitude est associée à un risque de trouble cognitif sévère supérieur de 8 à 9 %, et au même surcroît de risque de basculer d'une mémoire intacte vers un trouble léger. L'isolement social pris isolément, lui, ne montre aucun lien constant avec le déclin cognitif, et seulement un lien faible avec une vie plus courte. Une fois le sentiment de solitude entré dans le calcul, il n'en reste presque rien.
Un chiffre plus discret mérite qu'on s'y arrête. Les personnes qui se déclarent seules le plus souvent ont 3 % de chances en moins de revenir d'un trouble léger vers une mémoire normale, un retour en arrière qui existe pourtant. Pour Eileen Graham, de la Northwestern University, qui a supervisé ce travail, la solitude reste un facteur de risque une fois le trouble installé, mais c'est aux stades précoces qu'elle pèse le plus, avant même que le déclin ne se voie aux tests.
Le résultat tient en deux lignes. Une hausse de 10 % des déclarations de solitude est associée à un risque de trouble cognitif sévère supérieur de 8 à 9 %, et au même surcroît de risque de basculer d'une mémoire intacte vers un trouble léger. L'isolement social pris isolément, lui, ne montre aucun lien constant avec le déclin cognitif, et seulement un lien faible avec une vie plus courte. Une fois le sentiment de solitude entré dans le calcul, il n'en reste presque rien.
Un chiffre plus discret mérite qu'on s'y arrête. Les personnes qui se déclarent seules le plus souvent ont 3 % de chances en moins de revenir d'un trouble léger vers une mémoire normale, un retour en arrière qui existe pourtant. Pour Eileen Graham, de la Northwestern University, qui a supervisé ce travail, la solitude reste un facteur de risque une fois le trouble installé, mais c'est aux stades précoces qu'elle pèse le plus, avant même que le déclin ne se voie aux tests.
Pourquoi vous pouvez vous sentir seul entouré des vôtres
Reste à comprendre comment on peut se sentir seul au milieu des siens. Le sentiment de solitude, tel que les chercheurs le définissent, n'est pas l'absence de monde autour de vous : c'est l'écart entre la qualité de lien que vous attendez et celle que vous recevez. Un veuf qui voit ses enfants trois fois par semaine peut vivre cet écart, parce que ce n'est pas de cette présence-là qu'il a besoin.
Le portail public pour-les-personnes-agees.gouv.fr énumère les moments où le lien se défait : le décès du conjoint, le passage à la retraite, un problème de santé qui entame l'autonomie. Aucun de ces événements ne vous retire vos proches. Tous retirent quelque chose aux échanges de rien du tout qui donnaient sa texture à une journée.
D'ailleurs, ce qui domine l'enquête française, ce ne sont pas les vies solitaires mais les familles abîmées : plus de la moitié des personnes rencontrées en entretien décrivent des liens familiaux distendus, conflictuels ou rompus. Une aidante de 72 ans, entourée en permanence et pourtant seule face aux décisions, y raconte des amis qui espacent les visites parce qu'elle n'est plus disponible comme avant. Aucun compteur de visites ne repère ces situations-là.
Le portail public pour-les-personnes-agees.gouv.fr énumère les moments où le lien se défait : le décès du conjoint, le passage à la retraite, un problème de santé qui entame l'autonomie. Aucun de ces événements ne vous retire vos proches. Tous retirent quelque chose aux échanges de rien du tout qui donnaient sa texture à une journée.
D'ailleurs, ce qui domine l'enquête française, ce ne sont pas les vies solitaires mais les familles abîmées : plus de la moitié des personnes rencontrées en entretien décrivent des liens familiaux distendus, conflictuels ou rompus. Une aidante de 72 ans, entourée en permanence et pourtant seule face aux décisions, y raconte des amis qui espacent les visites parce qu'elle n'est plus disponible comme avant. Aucun compteur de visites ne repère ces situations-là.
En France, la solitude ne frappe pas ceux qu'on croit
La France mesure les deux phénomènes séparément depuis quinze ans. Dans son étude Solitudes rendue publique le 22 janvier, la Fondation de France, avec le Cerlis et le Crédoc, chiffre à 11 % la part des personnes en isolement relationnel en juillet 2025, celles qui n'ont plus aucun réseau de sociabilité vivant. Et à 24 % celle des personnes qui se sentent seules souvent ou tous les jours. Deux mesures, deux populations, qui ne se superposent presque pas.
Rapprochés l'un de l'autre, ces chiffres disent une chose qu'aucun des deux ne dit seul. La même enquête indique que 29 % des personnes isolées se sentent régulièrement seules. En appliquant ce taux à la population isolée, puis en retirant le résultat du total, il reste près de 87 % des personnes qui se sentent seules sans être coupées de leur entourage. Le calcul est le nôtre, la Fondation ne le pose pas ainsi, mais il porte sur ses deux chiffres publiés, et il désigne le groupe que l'étude internationale place en première ligne.
Sauf que l'isolement ne culmine pas là où on l'attend. Ce sont les 40-59 ans qui en sont le plus souvent victimes, à 13 %, dans cette tranche d'âge où s'accumulent le travail, les enfants et les parents vieillissants. Le sentiment de solitude touche pour sa part 35 % des personnes vivant seules, ce qui laisse près des deux tiers restants à l'écart du risque. Quand la souffrance est là, en revanche, elle ne se discute pas : huit personnes seules sur dix déclarent en souffrir.
La géographie achève de séparer les deux réalités. Les communes rurales comptent 14 % de personnes isolées contre 9 % dans les grandes agglomérations, quand le sentiment de solitude grimpe à 28 % dans les villes de plus de 100 000 habitants et retombe à 21 % à la campagne. Vous pouvez donc habiter au milieu de deux cent mille personnes et cocher la case du facteur de risque.
Rapprochés l'un de l'autre, ces chiffres disent une chose qu'aucun des deux ne dit seul. La même enquête indique que 29 % des personnes isolées se sentent régulièrement seules. En appliquant ce taux à la population isolée, puis en retirant le résultat du total, il reste près de 87 % des personnes qui se sentent seules sans être coupées de leur entourage. Le calcul est le nôtre, la Fondation ne le pose pas ainsi, mais il porte sur ses deux chiffres publiés, et il désigne le groupe que l'étude internationale place en première ligne.
Sauf que l'isolement ne culmine pas là où on l'attend. Ce sont les 40-59 ans qui en sont le plus souvent victimes, à 13 %, dans cette tranche d'âge où s'accumulent le travail, les enfants et les parents vieillissants. Le sentiment de solitude touche pour sa part 35 % des personnes vivant seules, ce qui laisse près des deux tiers restants à l'écart du risque. Quand la souffrance est là, en revanche, elle ne se discute pas : huit personnes seules sur dix déclarent en souffrir.
La géographie achève de séparer les deux réalités. Les communes rurales comptent 14 % de personnes isolées contre 9 % dans les grandes agglomérations, quand le sentiment de solitude grimpe à 28 % dans les villes de plus de 100 000 habitants et retombe à 21 % à la campagne. Vous pouvez donc habiter au milieu de deux cent mille personnes et cocher la case du facteur de risque.
Ce que vous pouvez dire à votre médecin
Les auteurs de l'étude recommandent de mesurer la solitude comme on mesure une tension. En France, le rendez-vous existe déjà : Mon bilan prévention, pris en charge à 100 % entre 60 et 65 ans puis entre 70 et 75 ans, où le sentiment d'isolement figure parmi les sujets que vous pouvez poser sur la table.
Mais la mémoire ne se joue pas dans un cabinet. Elle se joue dans ce que vous accepterez de dire, cette semaine, à quelqu'un qui vous écoute vraiment.
Mais la mémoire ne se joue pas dans un cabinet. Elle se joue dans ce que vous accepterez de dire, cette semaine, à quelqu'un qui vous écoute vraiment.