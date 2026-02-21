Elle a dû reposer ses boîtes sur le comptoir : le choc à la pharmacie pour 14 millions de malades en ALD

Ce qu'il faut retenir
- Depuis le 1er février, des traitements que vous receviez gratuitement en pharmacie sont devenus payants — sans courrier, sans prévenir
- 14 millions de Français atteints de maladies chroniques sont concernés, mais la plupart ne le découvrent qu'au comptoir
- Certains profils perdent bien plus que la moyenne chaque mois (vérification dans le Bloc 3)
- Votre mutuelle ne couvre probablement pas la différence — sauf si vous disposez d'une option précise détaillée en fin d'article
- Une méthode existe pour vérifier immédiatement si vos médicaments sont dans la zone rouge (Bloc 4)