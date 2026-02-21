Elle a dû reposer ses boîtes sur le comptoir : le choc à la pharmacie pour 14 millions de malades en ALD

Le cas de Yolande n'est pas isolé. Il est même représentatif de ce qui attend une large part des 14 millions de patients en ALD en France — dont une majorité de retraités.



Car la mauvaise surprise ne s'arrête pas au comptoir de la pharmacie. Elle continue quand on appelle sa mutuelle.



La plupart des complémentaires santé ne remboursent pas les médicaments classés à service médical rendu faible. Leur raisonnement est simple : si l'État considère que ces traitements sont secondaires, les mutuelles ne voient pas pourquoi elles prendraient le relais. Seuls certains contrats incluant un « forfait pharmacie » — une option payante, souvent facturée entre 3 et 8 € par mois — couvrent une partie de ces dépenses. Encore faut-il l'avoir souscrit avant le changement.



Yolande a appelé sa mutuelle le soir même.



« La dame m'a dit qu'il fallait que je regarde mon contrat. Que ce n'était peut-être pas inclus. Je lui ai répondu : "Madame, je suis institutrice à la retraite, pas juriste." »



Le résultat : sa mutuelle ne couvre pas le reste à charge sur ces médicaments. Et le forfait pharmacie, elle ne l'avait pas souscrit.



Au-delà du cas de Yolande, c'est un mécanisme structurel qui se met en place. Les patients en ALD qui prennent deux à trois médicaments de la liste des 171 voient leur reste à charge augmenter de 15 à 50 € par mois, selon les traitements prescrits. Pour ceux qui en prennent davantage — notamment les patients polymédiqués, souvent les plus âgés —, l'addition peut dépasser 80 € mensuels.



Les pharmaciens eux-mêmes s'inquiètent. Comme le rapportait Le Moniteur des pharmacies en septembre 2025, ils redoutent « une multiplication des demandes d'explication de la part des patients, des tensions sur la délivrance, voire des renoncements aux soins pour les plus fragiles ».



C'est exactement ce que Yolande a fait ce mercredi de février. Elle a renoncé. Deux boîtes reposées sur un comptoir de verre, dans une pharmacie de Guéret, un après-midi d'hiver.