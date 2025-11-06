Habitat Domani : l'habitat partagé qui réinvente le grand âge Face au défi du vieillissement et à la transformation nécessaire de nos modèles de soin, Domani, entreprise de l’économie sociale et solidaire labellisée ESUS, incarne une nouvelle voie : celle d’un habitat accompagné et partagé, où les seniors peuvent « vivre chez soi, mais pas seuls ». Avec le soutien de la Banque des Territoires et d’Icade, l’entreprise s’engage à accompagner 1 000 seniors d’ici à 2030. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 14/11/2025





Un concept relativement nouveau mais qui n’est pas unique sur le marché puisque d’autres entreprises propose des produits similaires.



Dans la pratique, chaque résident dispose de son propre espace (chambre, salle de bain, tisanerie) et profite d’espaces communs chaleureux : salon, cuisine, jardin…



Une formule simple, mais qui se veut « profondément humaine » et qui vise à favoriser le lien social et prévenir la perte d’autonomie.



En mutualisant les frais du quotidien, les gestionnaires de l’entreprise parviennent à réduire le reste à charge d’environ 20% par rapport à un Ehpad, tout en offrant un cadre plus intime et une vie sociale dynamique.



Une résidence service seniors à taille humaine en quelque sorte. Et surtout, une réponse concrète aux attentes de nombreux seniors qui ne souhaitent ni l’isolement du domicile, ni la médicalisation à outrance.



Pour compléter ses maisons partagées, Domani lance les Apparts Domani, une offre hybride entre le logement indépendant et la résidence accompagnée. Chaque locataire dispose d’un appartement privatif de 2 à 3 pièces, avec accès à de grands espaces collectifs et une présence humaine 7j/7.



Pensé pour les seniors autonomes aux revenus modestes, ce dispositif allie sécurité, convivialité et accessibilité financière, dans l’esprit de la loi ELAN sur l’habitat inclusif.



Avec une récente levée de fonds, Domani prévoit l’ouverture d’une dizaine de nouveaux habitats chaque année, soit plus de 530 résidents d’ici 2027 et 1.000 personnes accompagnées à l’horizon 2030.



