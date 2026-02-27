Argent et patrimoine

Des centaines d'euros économisés dès le premier versement : les frais d'entrée disparaissent massivement sur l'assurance vie et le PER

| Publié le 27/02/2026 à 08:52

Dans les bureaux feutrés des compagnies d'assurances, une révolution silencieuse s'opère depuis 2025. Les frais d'entrée, ces commissions prélevées à chaque versement, s'effacent peu à peu des contrats d'épargne. Pour un placement de 10 000 euros, cette suppression représente jusqu'à 300 euros d'économie immédiate. Une aubaine pour les retraités qui optimisent leurs revenus.



Ce qu'il faut retenir

Les frais d'entrée disparaissent sur la majorité des contrats d'assurance vie et de PER en ligne Une économie immédiate de 0 à 300 euros par versement selon les montants investis Les contrats bancaires traditionnels maintiennent encore des commissions jusqu'à 3 % Cette suppression booste mécaniquement le rendement net de votre épargne dès le premier jour

La révolution des frais zéro gagne du terrain Le constat frappe par son ampleur. En 2026, la majorité des contrats d'assurance vie et de PER en ligne proposent zéro frais d'entrée. Linxea, Fortuneo, Placement-direct, Ramify et Meilleurtaux Placement ont généralisé cette pratique depuis 2025.



Cette suppression ne concerne pas que les courtiers spécialisés. Plusieurs mutuelles emboîtent le pas : Garance a supprimé ses frais d'entrée depuis le 1er janvier 2026, après avoir longtemps facturé 1 % du montant versé. La Carac et Ampli Mutuelle maintiennent également leur politique de zéro commission sur les versements.



Les contrats bancaires traditionnels résistent encore. Le Crédit Agricole, la Banque Postale et le Crédit Mutuel facturent toujours entre 2,5 % et 3 % de frais d'entrée. Un écart qui se creuse avec l'offre en ligne.

Le calcul qui change tout pour votre épargne L'impact financier se mesure dès le premier euro investi.



Pour un versement de 10 000 euros avec 3 % de frais d'entrée, seuls 9 700 euros travaillent réellement pour votre épargne. Les 300 euros prélevés ne génèrent aucun intérêt futur.



Sur un contrat sans frais d'entrée, la totalité des 10 000 euros produit des intérêts dès le premier jour. Avec un rendement de 3,5 % sur le fonds euros, cette différence représente 10,50 euros d'intérêts supplémentaires dès la première année.



L'effet se démultiplie sur les gros versements. Un placement de 50 000 euros économise jusqu'à 1 500 euros de frais d'entrée en choisissant un contrat sans commission.

L'assurance vie reprend des couleurs grâce aux économies 2025 Avec frais 💶 Versement 10 000 € 9 700 € investis 2026 Sans frais ✅ Versement 10 000 € 10 000 € investis Corum Life affiche 4,10 % net de frais de gestion, Ampli Mutuelle 3,75 % et la Carac 3,55 %. Tous sans frais sur versement.



Cette combinaison repositionne l'assurance vie face au Livret A.



L'absence de frais d'entrée garantit une valorisation immédiate du capital. Chaque euro épargné produit des intérêts dès le premier jour, sans amputation par des commissions. Les meilleurs contrats d'assurance vie de 2025 cumulent suppression des frais d'entrée et rendements attractifs.. Tous sans frais sur versement.Cette combinaison repositionne l'assurance vie face au Livret A. Le placement conserve sa fiscalité avantageuse après 8 ans avec des abattements de 4 600 euros par an pour une personne seule.L'absence de frais d'entrée garantit une valorisation immédiate du capital., sans amputation par des commissions.

Le PER suit le mouvement avec des économies substantielles Le Plan d'Épargne Retraite n'échappe pas à cette tendance. Les PER en ligne de Lucya, Linxea Spirit PER et Ramify proposent zéro frais d'entrée depuis 2025.



L'économie prend une dimension particulière pour les retraités qui alimentent leur PER en vue d'optimiser leur fiscalité. Un versement de 15 000 euros économise 450 euros de frais d'entrée par rapport aux contrats bancaires traditionnels facturant 3 %.



Les PER d'assureurs comme Generali ou Axa maintiennent des frais d'entrée élevés. L'écart de coût peut varier du simple au triple entre un PER en ligne et un contrat traditionnel.



Cette suppression s'accompagne d'une amélioration des supports d'investissement. Les PER sans frais d'entrée proposent généralement un catalogue étoffé d'ETF, ces fonds à frais réduits qui répliquent les indices boursiers.

Pourquoi cette révolution tarifaire maintenant Deux facteurs expliquent cette généralisation.



La concurrence d'abord. Les acteurs en ligne ont cassé les prix pour attirer une clientèle habituée aux frais bancaires élevés. Cette guerre tarifaire contraint les assureurs traditionnels à revoir leurs grilles.



La réglementation ensuite. Depuis juillet 2022, tout distributeur de PER doit publier un tableau standardisé des frais. Cette transparence facilite les comparaisons et pénalise les contrats coûteux.



Les rendements des fonds euros remontent également. Avec une moyenne de 2,65 % attendue en 2025 contre 2,6 % en 2024, la suppression des frais d'entrée compense partiellement cette légère hausse.

Comment identifier les vrais contrats sans frais

Vérifiez l'absence totale de frais sur versement : 0 % affiché clairement dans les conditions tarifaires

: 0 % affiché clairement dans les conditions tarifaires Contrôlez les frais de gestion annuels : ils doivent rester sous 0,8 % pour les contrats performants

: ils doivent rester sous 0,8 % pour les contrats performants Méfiez-vous des contrats "sans frais d'entrée" mais avec des frais de versement déguisés sous d'autres appellations L'ACPR surveille ces pratiques. Les frais doivent être clairement identifiés et quantifiés dans la documentation contractuelle.



Privilégiez les acteurs spécialisés dans l'épargne en ligne. Ils ont construit leur modèle économique sur des volumes importants et des frais réduits, pas sur des commissions élevées. Tous les contrats ne se valent pas. Certains suppriment les frais d'entrée mais compensent par des frais de gestion majorés.L'ACPR surveille ces pratiques.Privilégiez les acteurs spécialisés dans l'épargne en ligne. Ils ont construit leur modèle économique sur des volumes importants et des frais réduits, pas sur des commissions élevées.

Sources :

- Ramify, Frais de l'assurance-vie : Fonctionnement et comparatif 2026, janvier 2026

- ADCF, Assurance vie : Top 5 des taux en comptant tous les frais et impôts en 2026, février 2026

- Finance Héros, Meilleur PER : comparatif & classement 2026, janvier 2026

Pour aller plus loin :



- Assurance vie après 70 ans en 2026 : fiscalité, abattements et stratégies pour mieux transmettre

- Vous avez un PER ? Les règles de 2026 changent tout après 70 ans