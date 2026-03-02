De nombreux foyers fortunés échappent à l'impôt : la faille cachée qui pourrait déclencher un durcissement pour tous les retraités

La période qui s'ouvre est déterminante. Entre la commission d'enquête parlementaire, le rapport sénatorial attendu avant l'été et la préparation du prochain budget, le système fiscal français va être passé au crible.



Pour les retraités, trois points de vigilance s'imposent :



1. La déclaration de revenus 2026. Elle portera sur vos revenus de 2025. Si vous détenez le moindre compte à l'étranger, n'oubliez pas de cocher la case 8UU de votre déclaration en ligne sur impots.gouv.fr et de remplir l'annexe 3916.



2. L'abattement de 10 % sur les pensions. Pour l'instant, il est maintenu dans la loi de finances 2026. Mais la piste de sa suppression — ou de son remplacement par un forfait de 2 000 € — revient régulièrement dans les débats parlementaires. Si cette mesure passait lors du prochain budget, les retraités percevant plus de 20 000 € annuels de pension verraient leur impôt augmenter mécaniquement.



3. Les contrôles renforcés. La Cour des comptes cible déjà les retraités résidant à l'étranger et ceux en cumul emploi-retraite. Certificats de vie sous trois mois, suspension immédiate en cas de non-réponse : le message est clair. Dans ce contexte, tout soupçon de non-déclaration de patrimoine sera traité avec une sévérité accrue.





Le consentement à l'impôt repose sur un principe simple, rappelé par le sénateur Raynal : chacun doit avoir la certitude que personne n'y échappe. En France, 53% des 41,5 millions de foyers ayant rempli une déclaration de revenus pour 2024 n'ont pas payé d'impôt sur le revenu. C'est cette confiance, aujourd'hui ébranlée, que le Parlement tente de restaurer. Les retraités, souvent exemplaires dans leurs obligations déclaratives, n'ont aucune raison de paniquer — mais toutes les raisons de rester vigilants.