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Comment un couple de 70 ans a escroqué 32 prêtres en abusant de leur charité

Par Régis Mayer | Publié le 26/12/2025 à 18:01 | mis à jour le 28/12/2025 à 14:40

Pendant six ans, un septuagénaire et sa compagne ont soutiré plus de 230 000 euros à des prêtres parisiens à la retraite. Leur arme : la manipulation émotionnelle. Ils seront jugés en juin 2026.



Un mode opératoire rodé pendant six ans L'affaire a éclaté suite à un signalement du diocèse de Paris. Un homme de 70 ans, habitant Sarcelles, et sa compagne ont été interpellés mi-décembre par les services de police judiciaire. Le couple est accusé d'avoir systématiquement escroqué 32 prêtres parisiens à la retraite entre 2019 et 2025, pour un préjudice total estimé à plus de 230 000 euros.



Le septuagénaire avait mis au point une méthode redoutablement efficace. Il approchait les ecclésiastiques retraités et tissait patiemment des liens avec eux. Puis venaient les demandes d'argent, toujours justifiées par des situations de détresse : problèmes financiers urgents, soucis médicaux, difficultés familiales. Les sollicitations se répétaient, exploitant la vocation naturelle des prêtres à venir en aide aux personnes en difficulté.

Des victimes âgées et isolées Les 32 prêtres escroqués étaient tous retraités. Ce profil n'a rien d'un hasard. Les ecclésiastiques âgés cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité : ils vivent souvent seuls dans des presbytères, disposent de revenus modestes mais réguliers, et leur engagement pastoral les incline naturellement à la générosité envers ceux qui sollicitent leur aide.



Ce type d'arnaque ciblant des religieux âgés n'est pas nouveau. En 2024, un autre réseau avait été démantelé au Havre pour avoir escroqué 62 prêtres de toute la France, tous âgés de 70 à 99 ans, pour un montant de 440 000 euros. Le cerveau de l'affaire opérait depuis sa cellule de prison. En 2016, deux hommes avaient déjà été condamnés à Paris pour avoir soutiré 218 000 euros à 158 prêtres sur une décennie.



À chaque fois, le même ressort : exploiter la charité chrétienne et la compassion naturelle de personnes âgées pour leur soutirer de l'argent de manière répétée.

Escroquerie aggravée sur personnes vulnérables Le couple a été déféré devant le parquet de Paris et sera jugé le 8 juin 2026 devant la 13e chambre du tribunal correctionnel. Les charges retenues sont lourdes : escroquerie au préjudice de personnes vulnérables et recel de biens provenant d'une escroquerie aggravée.



En droit français, l'escroquerie sur personne vulnérable constitue une circonstance aggravante. Lorsque la victime est une personne dont la vulnérabilité due à l'âge est apparente ou connue de l'auteur, les peines peuvent atteindre 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Le septuagénaire mis en cause avait par ailleurs déjà été signalé pour des faits de harcèlement et d'abus de faiblesse, ce qui alourdit encore le dossier.



Dans l'attente du procès, le couple a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction formelle d'entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec les victimes.

Une hausse préoccupante des escroqueries en France



Les abus de confiance, qui recouvrent les arnaques basées sur la manipulation relationnelle, ont particulièrement progressé : de 35 800 cas en 2016 à 52 500 en 2023. Les personnes âgées représentent une part croissante des victimes, notamment les plus de 75 ans.



Pourtant, seule une victime sur dix porte plainte, selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre qui complique la lutte contre ces réseaux et encourage les escrocs à récidiver. Les personnes qui suspectent une arnaque peuvent contacter la plateforme Info Escroqueries au Cette affaire s'inscrit dans un contexte de forte augmentation des escroqueries sur le territoire national. Selon le Service statistique ministériel de la Sécurité intérieure (SSMSI), le nombre de victimes est passé de 250 900 en 2016 à 411 700 en 2023, soit une hausse moyenne de 7,3 % par an. Le préjudice total a doublé sur la période, passant de 2,3 à 4,5 milliards d'euros.Les abus de confiance, qui recouvrent les arnaques basées sur la manipulation relationnelle, ont particulièrement progressé : de 35 800 cas en 2016 à 52 500 en 2023. Les personnes âgées représentent une part croissante des victimes, notamment les plus de 75 ans.Pourtant,, selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre qui complique la lutte contre ces réseaux et encourage les escrocs à récidiver. Les personnes qui suspectent une arnaque peuvent contacter la plateforme Info Escroqueries au 0 805 805 817 (appel gratuit) ou le numéro national d'aide aux victimes au 116 006.

Sources

- Parquet de Paris, communiqué AFP, 26 décembre 2025

SSMSI, Les escroqueries enregistrées par les services de sécurité entre 2016 et 2023, interieur.gouv.fr, juillet 2024

France Bleu Normandie, Dix ans de prison requis contre le serial-arnaqueur de prêtres du Havre, septembre 2024