Culture

Cette œuvre de Picasso estimée à un million d'euros pourrait vous revenir pour une somme dérisoire

Une grande loterie internationale caritative vient d'être lancée à Paris par la salle de ventes Christie's, à l'initiative d'Olivier Picasso avec l'accord de la Fondation Picasso et de ses ayants droit. Le gain ? Un portrait authentique de Dora Maar peint par le maître espagnol en 1941. Le billet de participation ne coûte que cent euros et les fonds iront à la recherche sur Alzheimer. Tirage au sort le 14 avril 2026.



La troisième édition de la loterie caritative « 1 Picasso pour 100 euros » a été officiellement lancée le mardi 9 décembre 2025 à Paris. Cette opération internationale, organisée par la Fondation Recherche Alzheimer avec le soutien de l'administration Picasso réunissant les ayants droit du peintre, permet au public d'acquérir un billet de participation pour la somme de 100 euros. L'unique gagnant du tirage au sort deviendra propriétaire d'une œuvre authentique du maître espagnol, estimée à un million d'euros.

Un portrait de Dora Maar réalisé pendant l'Occupation L'œuvre mise en jeu est une gouache sur papier intitulée « Tête de femme », mesurant 38,9 centimètres sur 25,4 centimètres. Pablo Picasso l'a réalisée en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, alors qu'il vivait à Paris sous l'Occupation allemande. Le tableau représente Dora Maar, photographe et artiste d'origine croate qui fut la compagne du peintre entre 1936 et 1943. Durant cette période, elle devint l'un de ses modèles les plus représentés.



Olivier Picasso, petit-fils du peintre, a souligné lors du lancement que cette œuvre « présente beaucoup d'atouts et a été réalisée pendant la Seconde Guerre mondiale par mon grand-père, à une période pas heureuse au quotidien ». Le tableau a été conservé un temps par Pablo Picasso et sa famille avant de rejoindre une collection privée, puis de passer sur le marché à New York et à Zurich. L'œuvre a été authentifiée par la succession Picasso.

Douze millions d'euros espérés pour la recherche Au total, 120 000 billets au prix unitaire de cent euros sont disponibles à la vente en ligne depuis le 24 novembre 2025. Si l'ensemble des billets trouve preneur, l'opération permettra de collecter douze millions d'euros. Ces fonds bénéficieront intégralement à la Fondation Recherche Alzheimer pour financer ses programmes scientifiques en France et à l'étranger.



La Fondation Recherche Alzheimer, créée en 2004 et reconnue d'utilité publique depuis 2016, constitue aujourd'hui le premier financeur privé de la recherche sur cette maladie en France. Son président, le docteur Olivier de Ladoucette, a déclaré : « Grâce à la générosité du public et à la notoriété universelle de Pablo Picasso, nous espérons une importante levée de fonds pour faire avancer la recherche et redonner de l'espoir aux familles touchées par Alzheimer. »

Plus d'un million de Français concernés Selon les données actualisées publiées par France Alzheimer en 2025, environ 1,4 million de personnes vivent aujourd'hui en France avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Une étude réalisée en 2024 par la Fondation Recherche Alzheimer et l'institut BVA Xsight révèle que onze pour cent des Français de plus de trente ans ont un parent ou un conjoint touché par une maladie neurodégénérative. Cette même étude indique que seuls 35 pour cent des malades seraient diagnostiqués.



L'Organisation mondiale de la Santé projette que le nombre de personnes atteintes de démences pourrait doubler d'ici 2050 à l'échelle mondiale, en raison principalement du vieillissement de la population. L'âge constitue le premier facteur de risque avéré, avec une prévalence qui double tous les cinq ans à partir de soixante-cinq ans.

Deux éditions précédentes couronnées de succès Cette loterie caritative a été imaginée par la productrice Péri Cochin. La première édition s'est tenue en 2013 au profit de l'Association internationale pour la sauvegarde de Tyr, ville libanaise classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle avait permis de récolter près de cinq millions d'euros. Le gagnant était alors Jeffrey Gonano, un Américain de vingt-cinq ans originaire de Pennsylvanie, qui avait remporté un dessin à la gouache de 1914.



La deuxième édition, organisée en 2020 au profit de l'ONG CARE, avait vu 51 140 billets vendus dans plus de cent pays, soit plus de cinq millions d'euros collectés pour financer des programmes d'accès à l'eau potable en Afrique. L'heureuse gagnante était Claudia Borgogno, une comptable italienne de cinquante-huit ans, qui avait reçu son billet en cadeau de Noël de la part de son fils.

Un tirage au sort prévu en avril 2026 Le tirage au sort de cette troisième édition aura lieu le 14 avril 2026 dans les locaux de Christie's France à Paris, sous le contrôle d'un huissier de justice. Depuis la première édition en 2013, cette loterie caritative a permis de collecter plus de dix millions d'euros à travers le monde pour diverses causes humanitaires et culturelles.

Sources :

« 1 Picasso pour 100 euros – Loterie caritative », Fondation Recherche Alzheimer, décembre 2025

« Prévalence de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées : 1,4 million de personnes malades en 2025 », France Alzheimer, mars 2025