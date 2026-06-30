Actualité Médicale Cet été, voyagez l’esprit léger avec votre traitement anticoagulant ! Conseils pratiques pour des vacances plus sereines sous antivitamines K (AVK). | Publié le 30/06/2026 à 10:23 La période estivale arrive et avec elle, l’envie légitime de s’évader, de changer de rythme et de profiter des beaux jours. Cependant, la période estivale bouscule souvent notre quotidien : des repas plus riches en salades composées ou en légumes verts, des activités physiques différentes, la chaleur, ou encore un décalage dans les horaires. Partager : W f X in @

Pour vous qui suivez un traitement par Antivitamines K (AVK), ces petits changements de la vie d’été peuvent avoir une grande influence sur l’équilibre de votre INR (International Normalized Ratio). Parce que prendre soin de sa santé ne doit pas rimer avec contrainte, la clé d’un été réussi réside dans une surveillance simple, régulière et adaptée à vos déplacements. Découvrez dans ce dépliant tous les bons réflexes pour profiter de vos vacances tout en gardant le contrôle de votre INR ou que vous soyez !



Les défis de l’été pour les patients sous AVK

L’alimentation estivale : Les salades composées, les choux, les brocolis, les épinards, le persil, les abats…font partie des plaisirs de l’alimentation estivale mais ces aliments sont riches en vitamines K(1)… Cet apport supplémentaire en vitamines K peut diminuer l’efficacité de votre traitement et entraîner la formation de caillots sanguins et un risque artériel (accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, etc.).(1) Consommez-les de manière régulière et sans excès.

: Les salades composées, les choux, les brocolis, les épinards, le persil, les abats…font partie des plaisirs de l’alimentation estivale mais ces aliments sont riches en vitamines K(1)… Cet apport supplémentaire en vitamines K peut diminuer l’efficacité de votre traitement et entraîner la formation de caillots sanguins et un risque artériel (accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, etc.).(1) Consommez-les de manière régulière et sans excès. La chaleur et l’hydratation : Quand il fait chaud, notre corps perd beaucoup d’eau. Si l’on ne boit pas assez, le volume de sang diminue légèrement, ce qui peut “concentrer” le médicament dans l’organisme et modifier l’équilibre de votre INR. Pensez à vous hydrater régulièrement. (2)

: Quand il fait chaud, notre corps perd beaucoup d’eau. Si l’on ne boit pas assez, le volume de sang diminue légèrement, ce qui peut “concentrer” le médicament dans l’organisme et modifier l’équilibre de votre INR. Pensez à vous hydrater régulièrement. (2) L’activité physique : L’été, l’envie de bouger est bien présente ! Randonnées en pleine nature, baignades rafraîchissantes... C'est le moment idéal pour découvrir de nouvelles destinations. Bouger est excellent pour votre santé, mais gardez en tête que sous anticoagulants, la vigilance reste de mise : adaptez votre rythme et équipez-vous bien pour éviter les chutes et les petites blessures. Partir en vacances modifie nos habitudes, ce qui peut perturber l’équilibre de votre INR :

La check-list du départ

Vos médicaments en quantité suffisante : Prenez-en assez pour toute la durée du séjour, et prévoyez toujours une marge de sécurité de quelques jours en cas de retard de transport.

Prenez-en assez pour toute la durée du séjour, et prévoyez toujours une marge de sécurité de quelques jours en cas de retard de transport. Votre matériel d’automesure (si équipé) : Si vous utilisez un lecteur d’INR à domicile, munissez-vous de votre déclaration douanière remplie par votre médecin afin de passer les contrôles de sécurité à l’aéroport sans encombre, ainsi que de bandelettes et lancettes pour se piquer en quantité suffisante.

Si vous utilisez un lecteur d’INR à domicile, munissez-vous de votre déclaration douanière remplie par votre médecin afin de passer les contrôles de sécurité à l’aéroport sans encombre, ainsi que de bandelettes et lancettes pour se piquer en quantité suffisante. Vos dernières ordonnances : Prenez les versions papiers correspondantes à votre traitement et votre matériel et prévoyez également de l’avoir sur vous en version numérique. Si vous voyagez à l’étranger : Demandez à votre médecin ou à votre cardiologue une ordonnance rédigée en DCI (Dénomination Commune Internationale) ou en anglais pour faciliter la délivrance sur place si nécessaire.

Votre carnet de suivi AVK et votre carte de traitement : À garder impérativement sur vous (dans votre portefeuille par exemple). Si vous n’avez pas de carte de patient ou de carnet de suivi des patients sous anticoagulant, demandez-la gratuitement à votre pharmacien avant de partir.

À garder impérativement sur vous (dans votre portefeuille par exemple). Si vous n’avez pas de carte de patient ou de carnet de suivi des patients sous anticoagulant, demandez-la gratuitement à votre pharmacien avant de partir. Vos cartes de prise en charge médicale : En France : Votre carte vitale à jour. En Europe (UE/EEE/Suisse) : Votre Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM). Elle permet la prise en charge de vos soins médicaux selon la législation locale. Comment l’obtenir ? Pensez à la commander au moins 15 jours avant votre départ sur votre compte Ameli (rubrique “Mes démarches”).



Astuce : Gardez avec vous vos médicaments, vos ordonnances et vos cartes de prise en charge directement dans votre bagage à main si vous prenez l’avion.

Avant de boucler votre valise, assurez-vous d’avoir avec vous :Si vous voyagez à l’étranger : Demandez à votre médecin ou à votre cardiologue une ordonnance rédigée en DCI (Dénomination Commune Internationale) ou en anglais pour faciliter la délivrance sur place si nécessaire.: Gardez avec vous vos médicaments, vos ordonnances et vos cartes de prise en charge directement dans votre bagage à main si vous prenez l’avion.

Le zoom sur l’automesure Bonne nouvelle : l’automesure permet de concilier cette envie de liberté avec la sécurité de votre suivi médical !



Bon à savoir : La méthode d’analyse de l’INR utilisée peut varier d’un laboratoire d’analyse à un autre, il est donc important de garder votre suivi avec votre laboratoire d’analyse médical référent.

La liberté de se contrôler partout* : Grâce à l'utilisation d'un lecteur d'automesure de l'INR, une simple goutte de sang au bout du doigt suffit pour obtenir votre résultat rapidement

: Grâce à l'utilisation d'un lecteur d'automesure de l'INR, une simple goutte de sang au bout du doigt suffit pour obtenir votre résultat rapidement Une charge mentale réduite : Que vous soyez en camping, à la montagne ou à l'étranger, vous gardez une certaine flexibilité sur la lecture de vos résultats grâce à l’automesure. Pour rappel, avant de procéder à un changement éventuel de la posologie de votre traitement, il est important d'en parler avec votre médecin, lui seul est habilité à le faire. Une sérénité pour vous et vos proches : En cas de doute (modification importante de votre alimentation, oubli d'une prise, fortes chaleurs), ce type de lecteur portable vous permet de vérifier votre INR immédiatement et de contacter votre médecin si nécessaire.

Note: L'automesure de l'INR est accessible aux patients ayant reçu une éducation thérapeutique sur le traitement par antivitamines K, ainsi qu'une formation à l'utilisation du dispositif d'automesure.(3) Parlez-en à votre médecin ou cardiologue bien avant votre départ.



*En respectant les conditions d’hygiène et de sécurité. En vacances, on a simplement envie de déconnecter, de s'évader et de voyager l'esprit léger. La dernière chose que l'on souhaite, c'est de devoir chercher le laboratoire d'analyses le plus proche de sa plage ou de son lieu de randonnée, et de se voir bloquer une partie de la journée.: l’automesure permet de concilier cette envie de liberté avec la sécurité de votre suivi médical !: La méthode d’analyse de l’INR utilisée peut varier d’un laboratoire d’analyse à un autre, il est donc important de garder votre suivi avec votre laboratoire d’analyse médical référent.L'automesure de l'INR est accessible aux patients ayant reçu une éducation thérapeutique sur le traitement par antivitamines K, ainsi qu'une formation à l'utilisation du dispositif d'automesure.(3) Parlez-en à votre médecin ou cardiologue bien avant votre départ.*En respectant les conditions d’hygiène et de sécurité.

Face au soleil et aux éléments : protégez votre matériel !



Pour chouchouter votre matériel à la plage ou en excursion, adoptez ces réflexes :

Le coup de chaud ? Très peu pour lui : Ne laissez jamais votre lecteur d’automesure, vos bandelettes ainsi que vos médicaments en plein soleil, derrière une vitre, ou dans le coffre d'une voiture en stationnement (la température peut y grimper en quelques minutes). Idéalement, conservez-les dans un endroit frais et sec, entre 15°C et 30°C (référez-vous à la notice de vos produits).

Ne laissez jamais votre lecteur d’automesure, vos bandelettes ainsi que vos médicaments en plein soleil, derrière une vitre, ou dans le coffre d'une voiture en stationnement (la température peut y grimper en quelques minutes). Idéalement, conservez-les dans un endroit frais et sec, entre 15°C et 30°C (référez-vous à la notice de vos produits). Astuce fraîcheur : Si vous vous déplacez par fortes chaleurs, utilisez une pochette isotherme pour transporter votre matériel et vos médicaments selon les recommandations présentes sur leurs notices. Attention toutefois : le matériel ne doit pas être en contact direct avec de la glace ou un pain de glace congelé, car le froid extrême est tout aussi nocif !

Si vous vous déplacez par fortes chaleurs, utilisez une pochette isotherme pour transporter votre matériel et vos médicaments selon les recommandations présentes sur leurs notices. Attention toutefois : le matériel ne doit pas être en contact direct avec de la glace ou un pain de glace congelé, car le froid extrême est tout aussi nocif ! Alerte "grain de sable" : Le sable est l'ennemi juré des connecteurs électroniques et des fentes d'insertion des bandelettes. Gardez toujours votre lecteur dans sa housse de protection fermée, et manipulez-le uniquement après vous être lavé les mains au savon et à l’eau, et après les avoir parfaitement séché. La chaleur, l'humidité et le sable ne font pas bon ménage avec votre suivi médical. Les autorités de santé (comme le Ministère de la Santé et l'ANSM) le rappellent : les variations de température peuvent altérer l'efficacité des médicaments et fausser les résultats des dispositifs de mesure. (4)Pour chouchouter votre matériel à la plage ou en excursion, adoptez ces réflexes :

Nos derniers conseils avant le grand départ !

Dans vos bagages : Gardez toujours vos précieux anticoagulants, votre lecteur d'automesure, vos bandelettes ainsi que vos lancettes dans votre bagage à main. En plus d'éviter les mauvaises surprises en cas de perte de valise, vous protégez votre matériel des variations de température extrêmes de la soute, qui pourraient l'endommager.

Gardez toujours vos précieux anticoagulants, votre lecteur d'automesure, vos bandelettes ainsi que vos lancettes dans votre bagage à main. En plus d'éviter les mauvaises surprises en cas de perte de valise, vous protégez votre matériel des variations de température extrêmes de la soute, qui pourraient l'endommager. Cap sur les fuseaux horaires : Si vous traversez plusieurs méridiens cet été, attention au décalage horaire ! Demandez conseil à votre médecin ou à votre cardiologue avant de partir : il pourra vous expliquer comment décaler en douceur l'heure de votre prise quotidienne pour maintenir l'efficacité de votre traitement.

Si vous traversez plusieurs méridiens cet été, attention au décalage horaire ! Demandez conseil à votre médecin ou à votre cardiologue avant de partir : il pourra vous expliquer comment décaler en douceur l'heure de votre prise quotidienne pour maintenir l'efficacité de votre traitement. Où que vous soyez : En cas de doute majeur ou d’urgence sur votre lieu de vacances, en France comme partout en Europe, un seul réflexe : composez le 112 (numéro d’urgence gratuit). Si vous avez également bénéficié de la formation à la prise en main de votre lecteur d’automesure INR, vous pouvez consulter à tout moment votre centre référent afin qu’il puisse vous porter assistance. Veuillez noter que si vous êtes à l’étranger, les horaires de contacts peuvent varier en raison du décalage horaire.



Bon voyage et profitez de vos vacances en toute sérénité ! ☀️

Pour que votre voyage se déroule sans un pli, gardez ces trois règles d'or en tête :Bon voyage et profitez de vos vacances en toute sérénité ! ☀️

Sources : - Ameli, “Aliments, boissons, tabac, santé et médicaments”, 21 octobre 2025, consulté le 02/06/2026 sur : https://www.ameli.fr/assure/sante/medicaments/effets-indesirables-et-interactions-lies-aux-medicaments/interactions-aliments-boissons-tabac-avec-medicaments Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), “Fortes chaleurs, soleil et médicaments : les bons réflexes”, consulté le 02/06/2026 sur : https://ansm.sante.fr/uploads/2024/07/09/20240603-ansm-medicaments-chaleur-ansoleil-2.pdf Société Française de Cardiologie (SFC), Protocole “L’automesure de l’INR”, Arch Mal Coeur Vaiss Prat 2019;2019 : 14-16, consulté le 02/06/2026 sur : https://www.sfcardio.fr/wp-content/uploads/2024/10/2019_08-AMCVP.pdf Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), “Fortes chaleurs : prenez soin de vos médicaments et de vos dispositifs médicaux!”, 28 mai 2026, consulté le 02/06/2026 sur : https://ansm.sante.fr/actualites/fortes-chaleurs-prenez-soin-de-vos-medicaments-et-de-vos-dispositifs-medicaux





Roche Diagnostics France, SAS au capital de 15 965 175 €, 2 avenue du Vercors, 38240 Meylan France - 380 484 766 R.C.S. Grenoble.

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