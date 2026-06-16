Nutrition

Cerveau : ces deux études sur 36 000 personnes suggèrent que vous achetez le mauvais fromage

Un morceau de comté. Un yaourt 0 %. Le même rayon, la même promesse de bien vieillir. Sauf que deux études internationales, l'une japonaise sur 8 000 seniors, l'autre suédoise sur 28 000 participants suivis pendant un quart de siècle, aboutissent au même résultat inattendu. Et il ne dit pas ce que vous croyez.



Le conseil que vous suivez peut-être depuis les années 90 Depuis les années 90, le discours nutritionnel dominant répète le même conseil aux plus de 50 ans : réduisez les graisses saturées, passez au fromage allégé, préférez les yaourts 0 %. Votre médecin vous l'a sans doute dit, votre cardiologue aussi, et vous l'avez peut-être appliqué à la lettre.



Vous avez remplacé le camembert par un fromage blanc, le comté par un yaourt nature, en pensant protéger votre cœur et, par extension, votre cerveau. Or deux études publiées coup sur coup en 2025, l'une au Japon et l'autre en Suède, racontent exactement l'inverse.

Deux pays, deux peuples, un résultat identique Nutrients, elle a suivi 7 914 seniors de 65 ans et plus pendant trois ans dans le cadre du programme national JAGES.



Résultat : les personnes qui consommaient du fromage au moins une fois par semaine présentaient un risque de démence réduit de 24 % par rapport aux non-consommateurs, après neutralisation des facteurs socio-économiques et de santé par appariement statistique.

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La seconde vient de l'université de Lund, en Suède. Publiée dans Neurology fin 2025, elle repose sur une cohorte encore plus massive : 27 670 participants, suivis pendant 25 ans.



Et c'est ici que le résultat devient véritablement troublant. Les consommateurs de fromage riche en matières grasses (50 grammes par jour ou plus) présentaient un risque de démence vasculaire inférieur de 29 %.



Les produits laitiers allégés, eux, ne montraient aucune association avec une réduction du risque. Deux pays que tout sépare, du régime alimentaire à la culture laitière, convergent sur un point : c'est le fromage gras, celui-là même qu'on vous déconseille, qui est associé à un moindre risque cognitif. La première est japonaise. Publiée en octobre 2025 dans la revue, elle a suivide 65 ans et plus pendant trois ans dans le cadre du programme national JAGES.Résultat : les personnes qui consommaient du fromage au moins une fois par semaine présentaient un risque de démence réduit depar rapport aux non-consommateurs, après neutralisation des facteurs socio-économiques et de santé par appariement statistique.La seconde vient de l'université de Lund, en Suède. Publiée dansfin 2025, elle repose sur une cohorte encore plus massive :, suivis pendantEt c'est ici que le résultat devient véritablement troublant. Les consommateurs de fromage riche en matières grasses (50 grammes par jour ou plus) présentaient un risque deLes produits laitiers allégés, eux, ne montraientavec une réduction du risque. Deux pays que tout sépare, du régime alimentaire à la culture laitière, convergent sur un point : c'est le fromage gras, celui-là même qu'on vous déconseille, qui est associé à un moindre risque cognitif.

Pourquoi le gras protège et l'allégé ne fait rien



Il est présent dans le comté, le gouda, le brie, et strictement absent d'un yaourt à 0 %. La K2 régule la calcification des artères, un mécanisme



Or l'hypertension et l'athérosclérose augmentent directement le risque de démence vasculaire. Protéger vos vaisseaux, c'est protéger votre cerveau.



Deuxième mécanisme : les peptides bioactifs libérés lors de la fermentation longue des fromages affinés. Ces composés possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, deux leviers centraux dans le déclin cognitif lié à l'âge.



Un fromage industriel pasteurisé à la chaîne ne passe pas par ce processus de maturation. Les peptides en question n'y sont pas.



Troisième piste, la plus récente : l'axe intestin-cerveau. Certains fromages à moisissures, comme le camembert ou le roquefort, contiennent des probiotiques vivants qui agissent sur le microbiote intestinal.



Nous savons depuis quelques années que l'intestin influence directement la production de neurotransmetteurs et module l'inflammation cérébrale. L'étude japonaise précise un détail révélateur : seuls 7,8 % des participants consommaient des fromages à moisissures blanches, contre 82,7 % de fromage transformé.



La réduction du risque a été observée avec du fromage transformé, mais les chercheurs soulignent que l'effet pourrait être plus marqué encore avec des fromages traditionnels affinés. Le gras porte les molécules protectrices, l'allégé ne les porte pas. La vitamine K2 est la première piste. C'est un nutriment liposoluble, ce qui signifie qu'il n'existe que dans la matière grasse.Il est présent dans le comté, le gouda, le brie, et strictement absent d'un yaourt à 0 %. La K2 régule la calcification des artères, un mécanisme documenté par la littérature scientifique sur les liens entre nutrition et maladies chroniques.Or l'hypertension et l'athérosclérose augmentent directement le risque de démence vasculaire. Protéger vos vaisseaux, c'est protéger votre cerveau.Deuxième mécanisme : leslibérés lors de la fermentation longue des fromages affinés. Ces composés possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, deux leviers centraux dans le déclin cognitif lié à l'âge.Un fromage industriel pasteurisé à la chaîne ne passe pas par ce processus de maturation. Les peptides en question n'y sont pas.Troisième piste, la plus récente : l'axe. Certains fromages à moisissures, comme le camembert ou le roquefort, contiennent des probiotiques vivants qui agissent sur le microbiote intestinal.Nous savons depuis quelques années que l'intestin influence directement la production de neurotransmetteurs et module l'inflammation cérébrale. L'étude japonaise précise un détail révélateur : seulsdes participants consommaient des fromages à moisissures blanches, contre 82,7 % de fromage transformé.La réduction du risque a été observée avec du fromage transformé, mais les chercheurs soulignent que l'effet pourrait être plus marqué encore avec des fromages traditionnels affinés. Le gras porte les molécules protectrices, l'allégé ne les porte pas.

Un pays de fromagers qui s'ignorait Je consomme du fromage tous les jours, comme l'écrasante majorité des Français. Nous en mangeons en moyenne 27 kilogrammes par an, parmi les tout premiers au monde.



Et surtout, nous mangeons du fromage affiné : comté, camembert, roquefort, cantal, reblochon. Pas du cheddar en tranches sous cellophane.



Si les résultats de ces deux études se confirment par des essais cliniques, nous nous trouvons dans la configuration alimentaire la plus favorable sans l'avoir cherché. Le paradoxe vaut la peine d'être posé : les fromages que le Nutri-Score classe en D ou en E (comté, camembert, roquefort) sont précisément ceux qui concentrent la K2, les peptides bioactifs et les probiotiques associés à un moindre risque de démence.



L'étude suédoise enfonce le clou : chez les gros consommateurs de crème entière (plus de 20 grammes par jour), le risque de démence baissait aussi de 16 %. Les amateurs de beurre allégé et de yaourt light ne montraient aucun bénéfice.

Ce que ces résultats ne disent pas encore Ces résultats restent des associations statistiques, pas des preuves de causalité. Les mangeurs de fromage gras avaient aussi, dans les deux cohortes, une alimentation globalement plus diversifiée.



Fruits, légumes, poisson revenaient plus souvent dans leur assiette. Impossible de savoir si c'est le fromage seul ou le profil alimentaire dans son ensemble qui fait la différence.



Ce que ces données suggèrent, en revanche, c'est que réduire votre part de fromage traditionnel au profit d'un substitut allégé en pensant protéger votre santé cognitive n'a, pour l'instant, aucun fondement scientifique. Parlez-en à votre médecin si vous avez des antécédents cardiovasculaires, mais ne sacrifiez pas votre morceau de comté à un yaourt 0 % par réflexe, juste parce que vous venez de lire mon article...