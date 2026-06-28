Canicule : thermomètre qui baisse, décès qui montent, dix jours pour vous préparer à la suite

La ministre de la Santé Stéphanie Rist a posé le diagnostic sur franceinfo. « Les plus fragiles ressentent les symptômes parfois cinq à dix jours après un épisode de canicule. »



Elle a ajouté un terme que peu de Français connaissent : « C'est la dose cumulée de la chaleur dans le corps qui entraîne des retentissements. »



Ce phénomène porte un nom dans les services d'urgence : l'effet retard. François Braun, ancien ministre de la Santé, le confirme sur LCI.



Les difficultés dans le système de soins n'arrivent jamais pendant les premiers jours d'une canicule. Elles surviennent au bout de cinq, six jours, une semaine, quand l'organisme a épuisé ses capacités de compensation.



L'ARS de Bourgogne-Franche-Comté le mesure en temps réel : trois à quatre jours de décalage entre le pic de chaleur et le pic d'admissions aux urgences. Le sang s'épaissit sous l'effet de la déshydratation prolongée, et le risque de thrombose augmente.



Or la canicule de juin a démarré le 17 juin. Les nuits au-dessus de 22 °C ont duré onze jours consécutifs en zones urbaines.



Les 24 et 25 juin ont été les journées les plus chaudes jamais enregistrées en France depuis 1947. La moyenne des maximales a atteint jusqu'à 38,5 °C.



Les hospitalisations liées à la chaleur atteignaient 160 à 220 entrées quotidiennes au 22 juin selon Santé publique France. Environ 60 % concernaient des personnes de plus de 75 ans.



Si la fournaise s'atténue ce week-end, le pic d'admissions de cet épisode n'est pas derrière nous. Il est devant.