Café : cet acide naturel méconnu qui pourrait améliorer votre santé selon les chercheurs

Pour la première fois, les scientifiques rassemblent et analysent de manière exhaustive les données disponibles sur son impact, notamment sur la santé cardiovasculaire.





Une méta-analyse inédite et robuste



Pour dresser cet état des lieux, les chercheurs ont passé en revue près de 1 300 publications scientifiques, avant d’en sélectionner 18, jugées méthodologiquement solides.



« C’est une étude novatrice et méthodologiquement solide », souligne Astrid Nehlig, directrice de recherche émérite à l’Inserm et spécialiste des effets du café sur la santé.





Un puissant protecteur cardiovasculaire



Les résultats convergent : l’acide chlorogénique jouerait un rôle déterminant dans la protection du système cardiovasculaire.



Selon l’analyse, un café enrichi en acide chlorogénique améliore la fonction circulatoire d’environ 14% supplémentaires, en plus des 12% déjà attribués au café standard.



En favorisant une meilleure vascularisation, cet antioxydant contribue à réduire le risque de pathologies graves telles que l’AVC, l’infarctus ou l’insuffisance cardiaque.





Un allié du microbiote intestinal



L’étude révèle également un effet positif sur le microbiote. « L’acide chlorogénique favorise le développement des Bifidobactéries, essentielles à la santé intestinale, et pourrait aider à limiter certaines bactéries potentiellement pathogènes », indique Astrid Nehlig.



Ces résultats confortent l’idée d’un rôle global bénéfique du café, bien au-delà de la simple stimulation.





Torréfaction : pourquoi les cafés plus “blonds” sont à privilégier



Les scientifiques ont aussi identifié l’impact des méthodes de préparation. Une torréfaction légère préserverait davantage l’acide chlorogénique que les cuissons plus poussées.



« Les cafés blond clair, moins torréfiés, conservent mieux ces molécules. Ils sont donc à favoriser pour optimiser les bénéfices », précise la spécialiste.





Un champ de recherche encore largement ouvert



Si les effets positifs semblent se confirmer, beaucoup reste à comprendre sur le rôle précis des antioxydants présents dans le café.



« Le fonctionnement des antioxydants dans le café reste encore flou. Nous avons besoin d’études mécanistiques plus approfondies pour décrypter leur action exacte », conclut Astrid Nehlig.



Cette nouvelle étude confirme en tout cas une tendance forte : le café, consommé avec modération et bien choisi, pourrait être un véritable allié santé.