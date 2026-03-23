Billets d'avion : la surcharge carburant de 319 € qui va plomber vos vacances d'été

Un couple qui partait chaque été en Grèce ou au Portugal pour 400 euros de billets doit désormais prévoir 500 à 520 euros pour le même trajet. Sur un long-courrier vers le Canada ou les Antilles, le surcoût atteint 100 euros par personne — 200 euros pour un couple.



À pension fixe, chaque euro supplémentaire se retranche d'un budget qui ne se reconstitue pas. Et contrairement aux actifs, les retraités ne peuvent pas compter sur une prochaine augmentation de salaire pour compenser la hausse.



Le budget vacances est souvent le premier poste d'ajustement quand le pouvoir d'achat se comprime. Le patron de l'IATA le reconnaît lui-même : en période de crise, les voyageurs continuent de partir, mais raccourcissent leurs séjours. Le trois semaines au soleil se transforme en dix jours.