Baisse d'impôts : ce paradoxe qui résume la colère des retraités

Pour les retraités, le paradoxe fiscal prend une dimension très concrète. En 2025, les pensions de base ont été revalorisées de 2,2 %, tandis que le barème de l'impôt sur le revenu — la grille de calcul qui détermine combien vous payez — n'a été relevé que de 1,8 %. Résultat : des milliers de retraités ont vu leur impôt augmenter mécaniquement, sans avoir gagné un centime de pouvoir d'achat réel. Un retraité touchant 1 500 euros de pension de base a gagné 33 euros bruts par mois grâce à la revalorisation de 2025, mais une partie de ce gain a été absorbée par le décalage fiscal.



En 2026, le même mécanisme pourrait se reproduire. Les pensions de base n'ont augmenté que de 0,9 % au 1er janvier, et le barème fiscal a été revalorisé du même taux (0,9 %). En apparence, l'équilibre est respecté. Mais la retraite complémentaire Agirc-Arrco — celle des anciens salariés du privé — reste gelée depuis novembre 2025, faute d'accord entre syndicats et patronat. Pour un ancien cadre dont la complémentaire représente la moitié de ses revenus, cela signifie que seule une partie de sa retraite a été revalorisée, tandis que l'ensemble de ses revenus sert de base au calcul de l'impôt.



Cette situation pèse d'autant plus que les retraités sont souvent les premiers à utiliser les services en ligne de l'administration fiscale. Selon le baromètre, internet est devenu le premier mode de contact avec les services publics, devant le guichet et le téléphone. Les seniors connectés savent utiliser le site, apprécient sa fiabilité, mais le montant affiché sur leur avis d'imposition reste une source de frustration croissante.