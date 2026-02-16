Baisse d'impôts : ce paradoxe qui résume la colère des retraités

Ce qu'il faut retenir
- 60 % des Français préfèrent une baisse d'impôts plutôt qu'une amélioration des services publics
- Le service fiscal obtient la pire opinion (39 %) mais la meilleure satisfaction des usagers (82 %)
- En 2025, la revalorisation des pensions (+2,2 %) a dépassé celle du barème fiscal (+1,8 %), entraînant une hausse mécanique d'impôt
- En 2026, la complémentaire Agirc-Arrco reste gelée tandis que les revenus globaux servent de base au calcul de l'impôt
- 78 % des Français jugent le niveau global des impôts trop élevé
Baisse d'impôts : une demande de plus en plus forte
Ils sont de plus en plus nombreux à le réclamer. Six Français sur dix préfèrent désormais une baisse d'impôts plutôt qu'une amélioration des services publics, selon le dernier baromètre de l'Institut Paul Delouvrier publié ce 16 février par Les Echos. C'est un basculement net par rapport aux années post-Covid, où la tendance s'inversait en faveur des services publics.
Mais derrière ce chiffre se cache un phénomène que les retraités connaissent mieux que quiconque : on peut détester payer ses impôts tout en reconnaissant que le service fiscal fonctionne plutôt bien. Ce paradoxe, révélé par l'enquête Toluna/Harris Interactive menée auprès de 2 625 personnes du 5 au 22 décembre 2025, en dit long sur la fracture entre le ressenti des citoyens et leur expérience concrète.
Mais derrière ce chiffre se cache un phénomène que les retraités connaissent mieux que quiconque : on peut détester payer ses impôts tout en reconnaissant que le service fiscal fonctionne plutôt bien. Ce paradoxe, révélé par l'enquête Toluna/Harris Interactive menée auprès de 2 625 personnes du 5 au 22 décembre 2025, en dit long sur la fracture entre le ressenti des citoyens et leur expérience concrète.
39 % d'opinion favorable, 82 % de satisfaction : le paradoxe fiscal
C'est le résultat le plus frappant de cette enquête annuelle de référence, menée depuis 2004 par l'Institut Paul Delouvrier en partenariat avec la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP). D'un côté, 56 % des Français ont une mauvaise opinion des services publics en général. De l'autre, 75 % se déclarent satisfaits lorsqu'ils y ont effectivement recours.
L'écart est spectaculaire. Et nulle part il n'est aussi criant que dans le domaine fiscal. Les impôts obtiennent la pire opinion de tous les services publics évalués : seulement 39 % de bonne image. Mais dans le même temps, ils décrochent le meilleur taux de satisfaction des usagers : 82 %.
Autrement dit : les Français râlent contre le montant de leurs impôts, mais reconnaissent que le service rendu par l'administration fiscale est de qualité. Le site impots.gouv.fr, le prélèvement à la source, la possibilité de prendre rendez-vous en ligne et d'être rappelé sous 48 heures par un agent : autant de progrès salués par les usagers, y compris les plus de 50 ans qui figurent parmi les catégories les plus satisfaites du service fiscal.
Le baromètre évalue neuf services publics. Après la fiscalité (39 % d'opinion favorable mais 82 % de satisfaction), la police et la gendarmerie se distinguent avec 63 % de bonne opinion et 82 % de satisfaction. La Sécurité sociale suit avec 52 % d'opinion favorable et 79 % de satisfaction, un score en progression régulière grâce à la modernisation des portails comme Ameli.
En bas du classement : la justice et l'emploi, avec respectivement 36 % et 37 % de bonne opinion, et un taux de satisfaction de 68 % seulement. L'engorgement des tribunaux et les bouleversements liés à la transformation de Pôle emploi en France Travail expliquent en partie ces résultats.
L'écart est spectaculaire. Et nulle part il n'est aussi criant que dans le domaine fiscal. Les impôts obtiennent la pire opinion de tous les services publics évalués : seulement 39 % de bonne image. Mais dans le même temps, ils décrochent le meilleur taux de satisfaction des usagers : 82 %.
Autrement dit : les Français râlent contre le montant de leurs impôts, mais reconnaissent que le service rendu par l'administration fiscale est de qualité. Le site impots.gouv.fr, le prélèvement à la source, la possibilité de prendre rendez-vous en ligne et d'être rappelé sous 48 heures par un agent : autant de progrès salués par les usagers, y compris les plus de 50 ans qui figurent parmi les catégories les plus satisfaites du service fiscal.
39% Pire opinion
Opinion favorable sur la fiscalité
39 % des Français
Satisfaction des usagers du service fiscal
82 % (meilleur score)
63% Meilleure opinion
Opinion favorable sur la police et la gendarmerie
63 % des Français
Satisfaction des usagers des forces de l'ordre
82 %
Le baromètre évalue neuf services publics. Après la fiscalité (39 % d'opinion favorable mais 82 % de satisfaction), la police et la gendarmerie se distinguent avec 63 % de bonne opinion et 82 % de satisfaction. La Sécurité sociale suit avec 52 % d'opinion favorable et 79 % de satisfaction, un score en progression régulière grâce à la modernisation des portails comme Ameli.
En bas du classement : la justice et l'emploi, avec respectivement 36 % et 37 % de bonne opinion, et un taux de satisfaction de 68 % seulement. L'engorgement des tribunaux et les bouleversements liés à la transformation de Pôle emploi en France Travail expliquent en partie ces résultats.
Pourquoi les retraités sont en première ligne de la frustration fiscale
Pour les retraités, le paradoxe fiscal prend une dimension très concrète. En 2025, les pensions de base ont été revalorisées de 2,2 %, tandis que le barème de l'impôt sur le revenu — la grille de calcul qui détermine combien vous payez — n'a été relevé que de 1,8 %. Résultat : des milliers de retraités ont vu leur impôt augmenter mécaniquement, sans avoir gagné un centime de pouvoir d'achat réel. Un retraité touchant 1 500 euros de pension de base a gagné 33 euros bruts par mois grâce à la revalorisation de 2025, mais une partie de ce gain a été absorbée par le décalage fiscal.
En 2026, le même mécanisme pourrait se reproduire. Les pensions de base n'ont augmenté que de 0,9 % au 1er janvier, et le barème fiscal a été revalorisé du même taux (0,9 %). En apparence, l'équilibre est respecté. Mais la retraite complémentaire Agirc-Arrco — celle des anciens salariés du privé — reste gelée depuis novembre 2025, faute d'accord entre syndicats et patronat. Pour un ancien cadre dont la complémentaire représente la moitié de ses revenus, cela signifie que seule une partie de sa retraite a été revalorisée, tandis que l'ensemble de ses revenus sert de base au calcul de l'impôt.
Cette situation pèse d'autant plus que les retraités sont souvent les premiers à utiliser les services en ligne de l'administration fiscale. Selon le baromètre, internet est devenu le premier mode de contact avec les services publics, devant le guichet et le téléphone. Les seniors connectés savent utiliser le site, apprécient sa fiabilité, mais le montant affiché sur leur avis d'imposition reste une source de frustration croissante.
En 2026, le même mécanisme pourrait se reproduire. Les pensions de base n'ont augmenté que de 0,9 % au 1er janvier, et le barème fiscal a été revalorisé du même taux (0,9 %). En apparence, l'équilibre est respecté. Mais la retraite complémentaire Agirc-Arrco — celle des anciens salariés du privé — reste gelée depuis novembre 2025, faute d'accord entre syndicats et patronat. Pour un ancien cadre dont la complémentaire représente la moitié de ses revenus, cela signifie que seule une partie de sa retraite a été revalorisée, tandis que l'ensemble de ses revenus sert de base au calcul de l'impôt.
Cette situation pèse d'autant plus que les retraités sont souvent les premiers à utiliser les services en ligne de l'administration fiscale. Selon le baromètre, internet est devenu le premier mode de contact avec les services publics, devant le guichet et le téléphone. Les seniors connectés savent utiliser le site, apprécient sa fiabilité, mais le montant affiché sur leur avis d'imposition reste une source de frustration croissante.
Ce que révèle ce paradoxe pour votre impôt 2026
C'est précisément ce type de décalage qui nourrit le ras-le-bol fiscal des retraités. Le budget 2026, adopté le 2 février après trois recours au 49.3, a certes maintenu l'abattement fiscal de 10 % sur les pensions — un dispositif qui réduit automatiquement la base imposable. Mais il n'a apporté aucune mesure nouvelle de baisse d'impôts pour les retraités. Le forfait de 2 000 euros qui devait remplacer cet abattement a été rejeté par les parlementaires, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les petites pensions, mais ne change rien au ressenti global.
Le paradoxe est donc complet. Les retraités apprécient le service (le site impots.gouv.fr, le prélèvement à la source, l'accueil des agents). Mais ils estiment payer trop. Selon le dernier baromètre du Conseil des prélèvements obligatoires publié en 2025, 78 % des Français jugent le niveau global des impôts trop élevé, et 61 % estiment personnellement payer trop.
Ce baromètre Delouvrier confirme une tendance lourde : le problème n'est plus la qualité du service fiscal, mais le montant de la facture. Les retraités, dont le pouvoir d'achat est grignoté par le gel de la complémentaire et la faible revalorisation des pensions, sont en première ligne de cette frustration.
👉 Pour vérifier l'impact du barème 2026 sur votre situation, vous pouvez utiliser le simulateur officiel disponible sur impots.gouv.fr. La déclaration de revenus 2025 ouvrira en avril 2026. Pensez également à vérifier votre taux de prélèvement à la source, qui peut être ajusté à tout moment depuis votre espace personnel en ligne.
Le paradoxe est donc complet. Les retraités apprécient le service (le site impots.gouv.fr, le prélèvement à la source, l'accueil des agents). Mais ils estiment payer trop. Selon le dernier baromètre du Conseil des prélèvements obligatoires publié en 2025, 78 % des Français jugent le niveau global des impôts trop élevé, et 61 % estiment personnellement payer trop.
Ce baromètre Delouvrier confirme une tendance lourde : le problème n'est plus la qualité du service fiscal, mais le montant de la facture. Les retraités, dont le pouvoir d'achat est grignoté par le gel de la complémentaire et la faible revalorisation des pensions, sont en première ligne de cette frustration.
👉 Pour vérifier l'impact du barème 2026 sur votre situation, vous pouvez utiliser le simulateur officiel disponible sur impots.gouv.fr. La déclaration de revenus 2025 ouvrira en avril 2026. Pensez également à vérifier votre taux de prélèvement à la source, qui peut être ajusté à tout moment depuis votre espace personnel en ligne.
Sources :
- Baromètre de l'Institut Paul Delouvrier / Toluna-Harris Interactive, vague 2025 (enquête du 5 au 22 décembre 2025, publiée le 16 février 2026)
- Les Echos, 16 février 2026
- Baromètre des prélèvements fiscaux et sociaux, Conseil des prélèvements obligatoires / Cour des comptes, 3e édition 2025
- Service-public.gouv.fr, revalorisation des pensions de base, 24 décembre 2025
- Loi de finances 2026, adoptée le 2 février 2026
- Baromètre de l'Institut Paul Delouvrier / Toluna-Harris Interactive, vague 2025 (enquête du 5 au 22 décembre 2025, publiée le 16 février 2026)
- Les Echos, 16 février 2026
- Baromètre des prélèvements fiscaux et sociaux, Conseil des prélèvements obligatoires / Cour des comptes, 3e édition 2025
- Service-public.gouv.fr, revalorisation des pensions de base, 24 décembre 2025
- Loi de finances 2026, adoptée le 2 février 2026