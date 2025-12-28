Bien-être Après 60 ans, bien dormir compte plus que faire du sport : cette étude américaine va vous surprendre Par Régis Mayer | Publié le 28/12/2025 à 08:51 Une vaste étude américaine vient de démontrer que le sommeil insuffisant réduit davantage l'espérance de vie que le manque d'exercice ou une mauvaise alimentation. Une révélation qui concerne particulièrement les seniors, dont près de la moitié souffre de troubles du sommeil. Partager : W f X in @

Le sommeil, facteur de longévité plus puissant que l'alimentation Pendant des décennies, les conseils de santé ont mis l'accent sur l'alimentation équilibrée et l'activité physique régulière. Une étude publiée début décembre 2025 dans la revue scientifique Sleep Advances par des chercheurs de l'Oregon Health & Science University (OHSU) bouleverse cette hiérarchie.



En analysant les données de plus de 3 000 comtés américains collectées entre 2019 et 2025, les scientifiques ont découvert que le manque de sommeil est le deuxième facteur comportemental le plus fortement associé à une espérance de vie réduite. Seul le tabagisme présente une corrélation plus forte.



Le sommeil insuffisant devance ainsi le manque d'exercice physique, une alimentation déséquilibrée et même l'isolement social dans son impact sur la longévité. « Je ne m'attendais pas à ce que le lien avec l'espérance de vie soit aussi fort », a reconnu Andrew McHill, professeur à l'OHSU et auteur principal de l'étude.

Après 60 ans, un enjeu de santé majeur souvent sous-estimé Cette découverte prend une dimension particulière pour les seniors. Selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), 43% des Français déclarent souffrir d'au moins un trouble du sommeil, et un quart dort moins de six heures par nuit. Or, les recommandations préconisent un minimum de sept heures pour les adultes.



Contrairement aux idées reçues, le besoin de sommeil ne diminue que très légèrement avec l'âge. Une personne de 65-70 ans a besoin d'environ 7 heures de sommeil, contre 8 heures vers 40 ans. En revanche, la qualité du sommeil évolue naturellement : il devient plus léger, plus fragmenté, avec des réveils nocturnes plus fréquents.



L'insomnie touche 40 à 50% des personnes de plus de 60 ans, selon la Revue du Praticien. Les plus de 80 ans se réveillent en moyenne deux fois par nuit pendant 31 minutes. Ces modifications physiologiques, souvent mal comprises, conduisent de nombreux seniors à croire qu'ils souffrent d'insomnie alors que leur sommeil reste normal pour leur âge.

Pourquoi le sommeil influence-t-il autant notre espérance de vie ?



Des recherches antérieures ont établi des liens clairs entre un sommeil insuffisant et plusieurs pathologies graves :

Maladies cardiovasculaires et hypertension artérielle

Diabète de type 2 et obésité

Dépression et troubles cognitifs

Risque accru de démence et maladie d'Alzheimer Une étude publiée début 2025 a également démontré qu'un mauvais sommeil à 40-50 ans est associé à un vieillissement cérébral accéléré de 2,6 ans, visible sur les scanners cérébraux dix ans plus tard. Le sommeil constitue donc un investissement à long terme pour la santé cognitive. Si l'étude américaine ne détaille pas les mécanismes biologiques en jeu, les chercheurs rappellent que le sommeil influence pratiquement tous les processus vitaux de l'organisme : santé cardiovasculaire, système immunitaire et fonctions cérébrales.Des recherches antérieures ont établi des liens clairs entre un sommeil insuffisant et plusieurs pathologies graves :Une étude publiée début 2025 a également démontré qu'un mauvais sommeil à 40-50 ans est associé à un vieillissement cérébral accéléré de 2,6 ans, visible sur les scanners cérébraux dix ans plus tard.

La surconsommation de somnifères, un piège pour les seniors Face aux difficultés de sommeil, de nombreux seniors se tournent vers les somnifères. La Haute Autorité de Santé (HAS) tire la sonnette d'alarme : près d'un tiers des plus de 65 ans et 40% des plus de 85 ans consomment des somnifères de façon chronique. Dans plus d'un cas sur deux, ces prescriptions ne seraient pas justifiées.



Ces traitements ne sont pas anodins. Ils peuvent provoquer une dépendance, augmenter le risque de chutes et altérer la mémoire. La durée moyenne d'exposition constatée atteint 7 mois, alors que la prescription maximale recommandée est de 30 jours.



« Les vraies insomnies sont rares chez la personne âgée », souligne la HAS. Le sentiment de mal dormir ne signifie pas forcément qu'il y a insomnie. Les changements de rythme liés au vieillissement peuvent être améliorés par des mesures simples, sans recours aux médicaments.

Cinq habitudes pour retrouver un sommeil réparateur après 60 ans « Nous devons accorder au sommeil au moins autant d'importance qu'à notre alimentation ou à notre activité physique. » Voici les conseils validés par les spécialistes :

Maintenir des horaires réguliers : se coucher et se lever à heures fixes, même le week-end, aide à synchroniser l'horloge biologique. Attention à ne pas se coucher trop tôt : un coucher à 20h signifie un réveil naturel vers 3h du matin.

se coucher et se lever à heures fixes, même le week-end, aide à synchroniser l'horloge biologique. Attention à ne pas se coucher trop tôt : un coucher à 20h signifie un réveil naturel vers 3h du matin. S'exposer à la lumière du jour : près de 45% des plus de 80 ans sortent moins d'une heure par jour. Or, la lumière naturelle est le synchroniseur le plus puissant de notre horloge interne.

près de 45% des plus de 80 ans sortent moins d'une heure par jour. Or, la lumière naturelle est le synchroniseur le plus puissant de notre horloge interne. Pratiquer une activité physique : l'exercice en journée favorise un sommeil plus profond, mais évitez les activités intenses en soirée.

l'exercice en journée favorise un sommeil plus profond, mais évitez les activités intenses en soirée. Limiter les écrans avant le coucher : la lumière bleue des téléphones et tablettes perturbe la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil.

la lumière bleue des téléphones et tablettes perturbe la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Créer un environnement propice : chambre fraîche (18-19°C), obscurité, calme. Réservez le lit au sommeil et évitez d'y regarder la télévision. Andrew McHill, l'auteur de l'étude américaine, insiste :Voici les conseils validés par les spécialistes :

Sources

- Oregon Health & Science University, « Insufficient sleep associated with decreased life expectancy », 8 décembre 2025, https://news.ohsu.edu/2025/12/08/insufficient-sleep-associated-with-decreased-life-expectancy

- Sleep Advances, « Sleep insufficiency and life expectancy at the state-county level in the united states, 2019-2025 », décembre 2025, https://academic.oup.com/sleepadvances/advance-article/doi/10.1093/sleepadvances/zpaf090/8373869

- Institut national du sommeil et de la vigilance, Enquête INSV/Fondation VINCI Autoroutes 2025, https://institut-sommeil-vigilance.org

- Haute Autorité de Santé, « Troubles du sommeil : stop à la prescription systématique de somnifères chez les personnes âgées », https://www.has-sante.fr

- Santé publique France, « Sommeil : temps moyen sur 24 heures et plainte d'insomnie », Baromètre 2024, décembre 2025

Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > Musculation après 60 ans : Harvard révèle que ce ne sont pas vos muscles qui en profitent le plus Lithothérapie après 60 ans : quelles pierres naturelles choisir pour votre bien-être ?