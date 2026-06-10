Antidépresseurs après 65 ans : ce que les essais prennent pour une rechute n'en serait pas une

Pour prouver qu'un antidépresseur protège de la rechute, la méthode de référence s'appelle l'essai de discontinuation : on prend des patients sous traitement, une moitié continue, l'autre arrête. Si le groupe qui arrête va plus mal, on en conclut que le médicament protégeait.



Sauf que dans ces essais, l'arrêt se fait en moyenne en quatre jours. Une interruption aussi brutale déclenche des symptômes de sevrage bien documentés : anxiété, insomnie, humeur basse.



Or ce sont exactement les symptômes que mesurent les échelles de dépression utilisées pour définir la rechute. Le sevrage est donc compté comme une rechute, et aucun de ces essais n'a tenté de distinguer les deux.



Les auteurs proposent une analogie parlante. Si l'on tirait au sort des fumeurs entre continuer et arrêter la cigarette en mesurant leur irritabilité, on prouverait que fumer protège de l'anxiété.



L'essai britannique ANTLER, référence du domaine, illustre la limite : 44 % du groupe arrêt n'a enregistré aucune rechute, contre 61 % dans le groupe maintien, mais les symptômes de sevrage y ont duré des mois sans jamais être isolés du décompte.



Mieux encore : une méta-analyse citée par les auteurs montre que lorsque l'arrêt est progressif et accompagné d'un soutien psychologique, le taux de rechute ne diffère plus de celui des patients qui continuent le traitement.



Le bénéfice du long cours pourrait donc se résumer à ceci : le médicament évite les symptômes qu'il provoque lui-même quand on l'arrête. Sur les essais courts, l'écart entre médicament et placebo n'atteint d'ailleurs que 2 points sur une échelle de dépression qui en compte 52, là où les cliniciens situent le seuil de pertinence clinique à 7 points.