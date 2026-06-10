Antidépresseurs après 65 ans : ce que les essais prennent pour une rechute n'en serait pas une

Un traitement d'épisode devenu un traitement à vie
Un antidépresseur se prescrit pour traverser un épisode dépressif, quelques mois en principe, le temps que la situation se stabilise. Or dans la réalité des cabinets, le traitement s'installe et les années passent sans qu'aucune date de fin ne soit posée.
C'est précisément cette dérive que trois chercheurs viennent de passer au crible dans l'Australian Journal of General Practice de juin 2026. Mark Horowitz (université d'Adélaïde), Katharine Wallis (université du Queensland) et Joanna Moncrieff ont réexaminé les preuves qui justifient de poursuivre un antidépresseur au-delà de douze mois.
En Australie, près d'une personne sur sept prend un antidépresseur, et un tiers des utilisateurs le conserve plus d'un an. Le phénomène nous concerne au premier chef : la doctrine officielle française prévoit un traitement de 6 à 12 mois après la rémission, tout en admettant qu'il se prolonge parfois plusieurs années dans les formes sévères.
Et c'est justement là que le bât blesse. Les chercheurs concluent qu'au-delà d'un an, la preuve du bénéfice repose sur des études dont la conception même fausse le résultat.
C'est précisément cette dérive que trois chercheurs viennent de passer au crible dans l'Australian Journal of General Practice de juin 2026. Mark Horowitz (université d'Adélaïde), Katharine Wallis (université du Queensland) et Joanna Moncrieff ont réexaminé les preuves qui justifient de poursuivre un antidépresseur au-delà de douze mois.
En Australie, près d'une personne sur sept prend un antidépresseur, et un tiers des utilisateurs le conserve plus d'un an. Le phénomène nous concerne au premier chef : la doctrine officielle française prévoit un traitement de 6 à 12 mois après la rémission, tout en admettant qu'il se prolonge parfois plusieurs années dans les formes sévères.
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La dépression chez les personnes âgées
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Le vice de conception que personne n'avait voulu voir
Pour prouver qu'un antidépresseur protège de la rechute, la méthode de référence s'appelle l'essai de discontinuation : on prend des patients sous traitement, une moitié continue, l'autre arrête. Si le groupe qui arrête va plus mal, on en conclut que le médicament protégeait.
Sauf que dans ces essais, l'arrêt se fait en moyenne en quatre jours. Une interruption aussi brutale déclenche des symptômes de sevrage bien documentés : anxiété, insomnie, humeur basse.
Or ce sont exactement les symptômes que mesurent les échelles de dépression utilisées pour définir la rechute. Le sevrage est donc compté comme une rechute, et aucun de ces essais n'a tenté de distinguer les deux.
Les auteurs proposent une analogie parlante. Si l'on tirait au sort des fumeurs entre continuer et arrêter la cigarette en mesurant leur irritabilité, on prouverait que fumer protège de l'anxiété.
L'essai britannique ANTLER, référence du domaine, illustre la limite : 44 % du groupe arrêt n'a enregistré aucune rechute, contre 61 % dans le groupe maintien, mais les symptômes de sevrage y ont duré des mois sans jamais être isolés du décompte.
Mieux encore : une méta-analyse citée par les auteurs montre que lorsque l'arrêt est progressif et accompagné d'un soutien psychologique, le taux de rechute ne diffère plus de celui des patients qui continuent le traitement.
Le bénéfice du long cours pourrait donc se résumer à ceci : le médicament évite les symptômes qu'il provoque lui-même quand on l'arrête. Sur les essais courts, l'écart entre médicament et placebo n'atteint d'ailleurs que 2 points sur une échelle de dépression qui en compte 52, là où les cliniciens situent le seuil de pertinence clinique à 7 points.
Sauf que dans ces essais, l'arrêt se fait en moyenne en quatre jours. Une interruption aussi brutale déclenche des symptômes de sevrage bien documentés : anxiété, insomnie, humeur basse.
Or ce sont exactement les symptômes que mesurent les échelles de dépression utilisées pour définir la rechute. Le sevrage est donc compté comme une rechute, et aucun de ces essais n'a tenté de distinguer les deux.
Les auteurs proposent une analogie parlante. Si l'on tirait au sort des fumeurs entre continuer et arrêter la cigarette en mesurant leur irritabilité, on prouverait que fumer protège de l'anxiété.
L'essai britannique ANTLER, référence du domaine, illustre la limite : 44 % du groupe arrêt n'a enregistré aucune rechute, contre 61 % dans le groupe maintien, mais les symptômes de sevrage y ont duré des mois sans jamais être isolés du décompte.
Mieux encore : une méta-analyse citée par les auteurs montre que lorsque l'arrêt est progressif et accompagné d'un soutien psychologique, le taux de rechute ne diffère plus de celui des patients qui continuent le traitement.
Le bénéfice du long cours pourrait donc se résumer à ceci : le médicament évite les symptômes qu'il provoque lui-même quand on l'arrête. Sur les essais courts, l'écart entre médicament et placebo n'atteint d'ailleurs que 2 points sur une échelle de dépression qui en compte 52, là où les cliniciens situent le seuil de pertinence clinique à 7 points.
Après 65 ans, la balance penche du mauvais côté
La seconde partie de l'analyse recense les dommages associés à l'usage prolongé, et c'est là que l'âge change tout. Les troubles sexuels toucheraient 50 à 80 % des utilisateurs, auxquels s'ajoutent l'émoussement émotionnel, les troubles cognitifs, l'insomnie et la prise de poids.
Chez les plus de 65 ans, les données observationnelles vont plus loin. Elles associent le traitement prolongé à un risque accru d'AVC, de chutes, de cataracte, de maladies cardiaques et de déclin cognitif.
Le chiffre le plus lourd concerne la mortalité : jusqu'à 3 à 4 points de risque absolu de décès supplémentaires par an chez les plus de 65 ans traités au long cours. Les auteurs précisent que ces données observationnelles comportent des incertitudes, les personnes traitées étant souvent plus fragiles au départ.
Cette prudence ne neutralise pas le constat. Quand le bénéfice attendu est incertain et que les signaux de risque s'accumulent avec l'âge, la balance bénéfice-risque mérite d'être reposée régulièrement, pas figée au jour de la première ordonnance.
Chez les plus de 65 ans, les données observationnelles vont plus loin. Elles associent le traitement prolongé à un risque accru d'AVC, de chutes, de cataracte, de maladies cardiaques et de déclin cognitif.
Le chiffre le plus lourd concerne la mortalité : jusqu'à 3 à 4 points de risque absolu de décès supplémentaires par an chez les plus de 65 ans traités au long cours. Les auteurs précisent que ces données observationnelles comportent des incertitudes, les personnes traitées étant souvent plus fragiles au départ.
Cette prudence ne neutralise pas le constat. Quand le bénéfice attendu est incertain et que les signaux de risque s'accumulent avec l'âge, la balance bénéfice-risque mérite d'être reposée régulièrement, pas figée au jour de la première ordonnance.
Arrêter du jour au lendemain, le piège dans le piège
Cette étude pourrait donner envie de jeter la boîte à la poubelle dès ce soir. Ce serait la pire lecture possible, et les auteurs le disent eux-mêmes.
Les symptômes de sevrage sont fréquents, parfois sévères, et leur risque augmente avec la durée du traitement. Dans une analyse de patients britanniques ayant tenté d'arrêter, 10 % rapportaient des symptômes persistant plus de douze mois et 15 % des symptômes sévères.
Un arrêt brutal peut aussi provoquer une agitation intense, voire des idées noires chez des personnes qui n'en avaient jamais eu. Cette aggravation sera presque toujours interprétée comme une rechute justifiant de reprendre le traitement.
Le piège se referme alors sur nous : plus le traitement dure, plus l'arrêt devient difficile, et plus cet arrêt difficile semble prouver que le médicament était nécessaire.
La sortie passe par une décroissance très progressive des doses, étalée sur plusieurs mois si nécessaire, toujours encadrée par votre médecin. C'est d'ailleurs la position officielle française, puisque l'Assurance Maladie rappelle sur sa fiche consacrée au traitement de la dépression qu'un arrêt justifié se fait progressivement sur plusieurs semaines, jamais du jour au lendemain.
Les symptômes de sevrage sont fréquents, parfois sévères, et leur risque augmente avec la durée du traitement. Dans une analyse de patients britanniques ayant tenté d'arrêter, 10 % rapportaient des symptômes persistant plus de douze mois et 15 % des symptômes sévères.
Un arrêt brutal peut aussi provoquer une agitation intense, voire des idées noires chez des personnes qui n'en avaient jamais eu. Cette aggravation sera presque toujours interprétée comme une rechute justifiant de reprendre le traitement.
Le piège se referme alors sur nous : plus le traitement dure, plus l'arrêt devient difficile, et plus cet arrêt difficile semble prouver que le médicament était nécessaire.
La sortie passe par une décroissance très progressive des doses, étalée sur plusieurs mois si nécessaire, toujours encadrée par votre médecin. C'est d'ailleurs la position officielle française, puisque l'Assurance Maladie rappelle sur sa fiche consacrée au traitement de la dépression qu'un arrêt justifié se fait progressivement sur plusieurs semaines, jamais du jour au lendemain.
La question à poser lors du prochain renouvellement
Reste que la recommandation centrale de l'article tient en une ligne : une réévaluation du traitement tous les six mois, comme le préconise déjà l'institut britannique NICE. Efficacité réelle, effets indésirables, signes de dépendance physique, besoin toujours actuel : quatre points à passer en revue avec votre médecin, sans tabou.
Vous l'avez compris, personne ne propose de diaboliser des médicaments qui soulagent réellement des dépressions sévères. Le problème que nomment les auteurs est le renouvellement automatique, cette prescription qu'on règle puis qu'on oublie.
Cette lecture critique ne fait d'ailleurs pas l'unanimité chez les psychiatres, et le débat reste ouvert dans les revues médicales.
Pour vous qui renouvelez peut-être la même ordonnance depuis des années, la question pratique demeure, et j'avoue qu'elle me semble saine : à quand remonte la dernière fois où quelqu'un a vérifié que ce traitement vous servait encore ?
Vous l'avez compris, personne ne propose de diaboliser des médicaments qui soulagent réellement des dépressions sévères. Le problème que nomment les auteurs est le renouvellement automatique, cette prescription qu'on règle puis qu'on oublie.
Cette lecture critique ne fait d'ailleurs pas l'unanimité chez les psychiatres, et le débat reste ouvert dans les revues médicales.
Pour vous qui renouvelez peut-être la même ordonnance depuis des années, la question pratique demeure, et j'avoue qu'elle me semble saine : à quand remonte la dernière fois où quelqu'un a vérifié que ce traitement vous servait encore ?