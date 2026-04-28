Tourisme et loisirs Annulations de vols en cascade : ces voyageurs vont payer des hôtels qu'ils n'occuperont jamais Lufthansa, Ryanair, Transavia, Volotea, Air Transat. La crise du kérosène frappe les compagnies européennes en cascade les unes après les autres. Pour les voyageurs concernés, la "solution" annoncée, à savoir le remboursement intégral du billet, ressemble à une issue. Ceux qui ont déjà réservé leur logement à part vont devoir cependant payer l'addition.

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Le SMS qui change tout Vous regardez la météo, parce que dans deux semaines vous partez au Portugal à Faro avec votre conjoint, pour cinq jours. C'est à ce moment précis que la notification arrive. Un simple SMS de votre compagnie aérienne : Votre vol est annulé !



Le message est court : il propose un report, un avoir, un remboursement intégral, mais aucune option ne vous convient. Car vous avez déjà payé la location à Olhão, et cette location, vous allez devoir la payer quand même.

Lufthansa, Ryanair, Transavia : la cascade s'accélère Le mouvement a commencé en avril et s'accélère. Lufthansa a annoncé la suppression de 20 000 vols d'ici fin octobre, avec l'arrêt de sa filiale régionale CityLine.



Air France-KLM a confirmé l'annulation de moins de 2 % des vols de Transavia en mai et juin, et de moins de 1 % des vols européens KLM.



Ryanair coupe de moitié son programme depuis Berlin à partir d'octobre, et de 10 % depuis Dublin cet été. Volotea a supprimé près de 1 % de ses vols sur les six mois à venir.



La canadienne Air Transat a abaissé de 6 % son programme de mai à octobre. La thaïlandaise Air Asia X a fermé des liaisons entières.



Le motif est partout le même : la flambée du prix du kérosène, depuis le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran fin février, suivi du blocus imposé par les américains depuis la mi-avril.



Les compagnies low-cost sont les premières touchées : avec des billets moins chers, elles ont moins de marge pour absorber le coût. Et l'été n'est pas l'horizon final.



Le commissaire européen à l'Énergie Dan Jørgensen a prévenu le 22 avril qu'il était probable que les vacances de beaucoup de gens soient touchées, par des annulations ou par des billets très, très élevés.

Ce que dit la loi sur l'indemnisation Le règlement européen 261/2004, qui protège les passagers aériens depuis vingt ans, prévoit une indemnité forfaitaire en cas d'annulation notifiée moins de quatorze jours avant le départ : 250 euros pour un vol de moins de 1 500 km, 400 euros entre 1 500 et 3 500 km, 600 euros au-delà.



Sauf qu'une clause change tout : la compagnie peut s'exonérer de cette indemnité en invoquant des "circonstances extraordinaires".



La guerre au Moyen-Orient et la flambée du kérosène en font partie. Les compagnies n'ont pas encore tranché, mais la jurisprudence européenne leur donne un argument solide.



Concrètement, vous pouvez très bien repartir avec votre billet remboursé, sans aucune indemnité. Et le pire reste à venir.



Barème d'indemnisation européen 261/2004 en cas d'annulation de vol selon la distance, et clause d'exonération en cas de circonstances extraordinaires. RÈGLEMENT EUROPÉEN 261/2004 Indemnité forfaitaire passager - vol annulé moins de 14 jours avant départ Indemnité maximum prévue 600 € par passager, hors hébergement Vol court courrier Moins de 1 500 km Paris-Madrid, Lyon-Berlin 250 € par passager Vol moyen courrier Entre 1 500 et 3

Pourquoi votre logement reste à votre charge



La compagnie aérienne n'a aucune obligation de rembourser une location ou une chambre d'hôtel réservée séparément, même quand son annulation rend le séjour impossible.



Pour le récupérer, il vous faut consulter les conditions générales de vente du logement. Sauf clause de rétractation rare, votre réservation est ferme et définitive.



Une chambre d'hôte dans le Lubéron à 95 euros la nuit pendant six nuits, c'est 570 euros à votre charge. Une location Airbnb à 800 euros la semaine, c'est 800 euros perdus.



Sans compter la voiture de location et les excursions réservées à l'avance.

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Vacances 2026 : pourquoi les seniors vont payer plus cher leurs locations Si vous avez réservé un vol d'un côté et votre logement de l'autre, vous êtes en "prestations individuelles", selon le terme officiel de l' Institut national de la consommation . Et dans ce cas, votre hébergement reste votre problème.La compagnie aérienne n'a aucune obligation de rembourser une location ou une chambre d'hôtel réservée séparément, même quand son annulation rend le séjour impossible.Pour le récupérer, il vous faut consulter les conditions générales de vente du logement. Sauf clause de rétractation rare, votre réservation est ferme et définitive.Une chambre d'hôte dans le Lubéron à 95 euros la nuit pendant six nuits, c'est 570 euros à votre charge. Une location Airbnb à 800 euros la semaine, c'est 800 euros perdus.Sans compter la voiture de location et les excursions réservées à l'avance.

Le mot "forfait" qui change tout forfait.



Si vous avez acheté votre voyage en pack vol+hôtel via une agence ou un tour-opérateur, vous êtes protégés par le code du tourisme.



L'agence engage sa responsabilité de plein droit et doit vous rembourser intégralement, prestations annexes incluses. Elle se retournera ensuite contre la compagnie.



Si vous avez tout réservé séparément, sur des sites différents, vous êtes en prestations individuelles, et vous portez seul la perte.



Le piège est que les plateformes brouillent volontairement la frontière. Booking, Expedia, Kayak proposent des "packages" qui ressemblent à des forfaits mais sont en réalité des prestations individuelles juxtaposées.



Vérifiez la mention "voyage à forfait" sur votre confirmation.

Voyage à forfait ✅ Vous êtes protégé ✅ Réservation Pack vol+hôtel via agence ou TO 📊 Remboursement Intégral, y compris prestations annexes Faux forfait ℹ️ Vérifiez la mention ℹ️ Réservation "Package" Booking, Expedia, Kayak 📝 Statut réel Prestations individuelles juxtaposées Prestations séparées ⚠️ Vous portez seul ⚠️ Réservation Vol et logement sur sites différents 📉 Remboursement Billet seul, hébergement à votre charge Le partage des risques dépend en réalité d'un mot que personne ne lit dans les conditions générales :Si vous avez acheté votre voyage en pack vol+hôtel via une agence ou un tour-opérateur, vous êtes protégés par le code du tourisme.L'agence engage sa responsabilité de plein droit et doit vous rembourser intégralement, prestations annexes incluses. Elle se retournera ensuite contre la compagnie.Si vous avez tout réservé séparément, sur des sites différents, vous êtes en prestations individuelles, et vous portez seul la perte.Le piège est que les plateformes brouillent volontairement la frontière. Booking, Expedia, Kayak proposent des "packages" qui ressemblent à des forfaits mais sont en réalité des prestations individuelles juxtaposées.Vérifiez la mention "voyage à forfait" sur votre confirmation.

Les quatre réflexes à avoir dès le SMS reçu ne pas accepter l'avoir. Le règlement européen vous donne le droit de choisir le remboursement, et la compagnie ne peut pas vous l'imposer.



L'avoir vous bloque pour douze mois sur une compagnie dont les prix grimpent et dont d'autres vols pourraient être annulés.



La deuxième chose, c'est de réclamer immédiatement votre indemnité forfaitaire 261/2004, par écrit. Si la compagnie invoque les circonstances extraordinaires, elle doit vous le notifier formellement.



Conservez chaque échange.



La troisième chose concerne votre logement. Contactez le propriétaire ou l'hôtelier dans les 24 heures et demandez un report ou un remboursement gracieux.



Beaucoup acceptent par bon sens commercial, surtout si vous reportez à une date proche.



Et enfin, vérifiez votre assurance carte bancaire. Si vous avez payé l'hébergement avec une Visa Premier ou une Mastercard Gold, votre carte couvre parfois jusqu'à 5 000 euros de frais d'annulation.



C'est souvent l'unique recours. Le barème complet et la procédure de signalement à la DGAC sont La première chose à faire si vous recevez ce SMS, c'est de. Le règlement européen vous donne le droit de choisir le remboursement, et la compagnie ne peut pas vous l'imposer.L'avoir vous bloque pour douze mois sur une compagnie dont les prix grimpent et dont d'autres vols pourraient être annulés.La deuxième chose, c'est de. Si la compagnie invoque les circonstances extraordinaires, elle doit vous le notifier formellement.Conservez chaque échange.La troisième chose concerne votre logement.Beaucoup acceptent par bon sens commercial, surtout si vous reportez à une date proche.Et enfin,. Si vous avez payé l'hébergement avec une Visa Premier ou une Mastercard Gold, votre carte couvre parfois jusqu'à 5 000 euros de frais d'annulation.C'est souvent l'unique recours. Le barème complet et la procédure de signalement à la DGAC sont détaillés sur service-public.gouv.fr

Un été contraint au-delà de juin



Le Conseil international des aéroports d'Europe a alerté Bruxelles sur le risque de pénuries dès début mai.



La France dispose de 100 jours de stocks stratégiques mobilisables, selon la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon. Mais aucune compagnie n'absorbe durablement une facture kérosène doublée.



Selon l'étude France Tourisme publiée cette semaine, 68 % des Français prévoient de partir au moins une semaine, soit 9 points de moins qu'en 2025. Seuls 37 % se déclarent certains de partir, contre 50 % l'an dernier.



Pour les seniors qui avaient prévu un Lisbonne en juin ou un Athènes en septembre, le calcul est devenu un piège.



Reste une option dont peu parlent. Le programme Seniors en Vacances de l'ANCV propose des séjours dès 228 euros sous condition de ressources, après aide pouvant atteindre 212 euros.



Hébergement, pension complète et animations sont inclus, hors juillet et août. Le transport domicile-gare reste à votre charge, mais c'est une bouée concrète face à l'incertitude des low-cost.



Une bouée concrète face à l'incertitude des low-cost.

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Sources :

- BFMTV / AFP, panorama annulations compagnies low-cost, 28 avril 2026

- franceinfo / AFP, dépêche kérosène Transavia, 27 avril 2026

- Étude France Tourisme, baromètre vacances d'été, avril 2026

- Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil

- Institut national de la consommation, fiche "Annuler son séjour", 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 28/04/2026 à 08:43



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