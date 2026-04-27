Tourisme et loisirs Aéroport : ce nouveau contrôle aux frontières qui va vous rendre dingue cet été Vous arrivez trois heures avant votre vol, comme on vous l'a recommandé. Vous croyez être tranquille parce que vous êtes Français. Sauf qu'à Roissy, à Orly et dans la plupart des aéroports d'Europe, un nouveau contrôle aux frontières vient de bouleverser les passages, et vous allez en subir les conséquences même sans y être soumis.

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EES : trois lettres qui font trembler les aéroports EES, pour Entry/Exit System, ou système d'entrée-sortie en français.



Derrière ce sigle se cache la plus grosse réforme des frontières européennes depuis Schengen. Depuis le 10 avril 2026, chaque voyageur non-européen qui entre ou sort de l'espace Schengen doit fournir ses empreintes digitales et une photo de son visage à la borne.



Fini le tampon manuel sur le passeport. Chaque passage est désormais enregistré dans une base de données européenne gérée à Strasbourg.



Le ministère des Affaires étrangères a publié un descriptif complet du dispositif



La Commission européenne assure que tout va bien : 52 millions d'entrées et de sorties ont déjà été enregistrées et le temps moyen de traitement annoncé est de 70 secondes par voyageur.



Sur le terrain, ces 70 secondes ressemblent à plusieurs minutes en heure de pointe. Et c'est là que vous, voyageur français, allez payer la note d'une réforme qui ne vous concerne pas. Le nom du dispositif n'a rien d'engageant., pour, ou système d'entrée-sortie en français.Derrière ce sigle se cache la plus grosse réforme des frontières européennes depuis Schengen. Depuis le, chaque voyageur non-européen qui entre ou sort de l'espace Schengen doit fournir ses empreintes digitales et une photo de son visage à la borne.Fini le tampon manuel sur le passeport. Chaque passage est désormais enregistré dans une base de données européenne gérée à Strasbourg.Le ministère des Affaires étrangères a publié un descriptif complet du dispositif sur le site de France Diplomatie La Commission européenne assure que tout va bien :ont déjà été enregistrées et le temps moyen de traitement annoncé est depar voyageur.Sur le terrain, ces 70 secondes ressemblent à plusieurs minutes en heure de pointe. Et c'est là que vous, voyageur français, allez payer la note d'une réforme qui ne vous concerne pas.

Milan, 12 avril 2026 : 122 passagers laissés sur le tarmac La famille Hume, originaire de Leeds, est arrivée à Milan-Linate le dimanche 12 avril, deux jours après l'entrée en vigueur complète de l'EES. Le père, professeur de 56 ans, sa femme et leur fils de 13 ans avaient prévu près de trois heures de marge avant leur vol easyJet pour Manchester.



Cela n'a pas suffi. Le contrôle aux frontières n'a ouvert qu'à 9h15.



Les bornes EES ont calé et la file s'est étirée sur des dizaines de mètres, dans une chaleur que les passagers ont décrite à la BBC comme étouffante. Certains se sont mis à vomir, d'autres se sont évanouis.



Le vol EJU5420 a finalement décollé avec 34 passagers sur les 156 initialement enregistrés. Cent vingt-deux personnes sont restées au sol.



La compagnie a invoqué une situation « hors de notre contrôle ». Pour rentrer chez eux, les Hume ont dû passer par le Luxembourg et reprendre un vol le lendemain, pour environ 1 600 livres sterling.



L'incident est l'un des plus visibles, mais il n'est pas isolé. À Lisbonne, Bruxelles, Douvres, des scènes comparables se répètent depuis le démarrage du dispositif.

Pourquoi vous, Français, allez quand même payer la note



L'EES vise les ressortissants de pays tiers : Britanniques, Américains, Canadiens, Suisses, Marocains, Tunisiens, Algériens.



Pas vous. Votre passeport français vous fait passer dans la file UE comme avant.



Sauf que les files communes existent. Quand la file non-UE déborde, elle envahit les zones voisines et bloque l'ensemble du flux.



À Roissy, les pannes des bornes biométriques durant le week-end de Pâques ont allongé l'attente de tous, jusque dans les terminaux Schengen.



Et puis il y a votre famille. Si vous voyagez avec un conjoint britannique depuis le Brexit ou un petit-enfant binational, la moitié de votre groupe passe par la borne biométrique.



Vous attendez avec eux. Si vous allez voir vos proches au Royaume-Uni, destination très prisée des seniors français, la règle s'applique au retour vers la France.



L'enregistrement initial dure cinq à dix minutes pour le premier passage selon les estimations des aéroports français.



Voici trois profils types et leur exposition au piège.

Profil 1 ✅ Exposition limitée 👥 Vous voyagez en couple, entre Français, vol Schengen direct File UE classique, mais files communes ralenties par les non-UE ⏱️ Marge à prévoir cet été 2h30 à 3h avant le vol au lieu des 2h habituelles Profil 2 ⚠️ Concerné indirectement 👥 Vous voyagez avec un proche non-UE ou allez au Royaume-Uni La moitié de votre groupe passe par la borne biométrique ⏱️ Marge à prévoir cet été 3h à 3h30 avant le vol, plus si premier enregistrement Profil 3 ⚠️ Risque maximal 📅 Départ en juillet ou août, en pleine pointe horaire Saturation cumulée vacances scolaires + tourisme international ⏱️ Marge à prévoir 3h30 à 4h, en privilégiant les vols tôt le matin ou tard le soir Voici le piège que tout le monde pense avoir compris, et que peu intègrent vraiment.L'EES vise les: Britanniques, Américains, Canadiens, Suisses, Marocains, Tunisiens, Algériens.Pas vous. Votre passeport français vous fait passer dans la file UE comme avant.Sauf que les files communes existent. Quand la file non-UE déborde, elle envahit les zones voisines et bloque l'ensemble du flux.À Roissy, les pannes des bornes biométriques durant le week-end de Pâques ont allongé l'attente de tous, jusque dans les terminaux Schengen.Et puis il y a votre famille. Si vous voyagez avec undepuis le Brexit ou un petit-enfant binational, la moitié de votre groupe passe par la borne biométrique.Vous attendez avec eux. Si vous allez voir vos proches au, destination très prisée des seniors français, la règle s'applique au retour vers la France.L'enregistrement initial dure cinq à dix minutes pour le premier passage selon les estimations des aéroports français.Voici trois profils types et leur exposition au piège.

ADP supplie Paris : les coulisses d'un bras de fer en silence Le groupe Aéroports de Paris, gestionnaire de Roissy et d'Orly, a sonné l'alarme dès février. Avec 107 millions de passagers traités en 2025, ADP redoute un effondrement opérationnel cet été.



Justine Coutard, directrice générale déléguée du groupe, a estimé publiquement qu'imposer le déploiement complet pendant la haute saison serait « extrêmement risqué ». Les tests menés jusqu'ici, a-t-elle précisé, sont restés « limités ».



La demande est claire : suspendre l'EES de juin à août, et reporter le déploiement strict à l'automne.



La Commission européenne a anticipé. Une clause de suspension de 90 jours activable après le 10 avril a été inscrite dans le texte, avec extension possible de 60 jours.



Encore faut-il que la France l'active. Or le ministère de l'Intérieur n'a publié aucune position officielle.



La décision est suspendue à un arbitrage entre l'Intérieur et le secteur du tourisme, qui attend plus de 100 millions de visiteurs internationaux sur le sol français cette année.



Selon les sources industrielles, l'arbitrage tombera fin mai 2026. Soit quelques semaines avant les départs en vacances.

Trois étapes pour comprendre ce qui se joue d'ici l'été Trois moments structurent les semaines à venir. Le premier est derrière nous : le déploiement total a eu lieu le 10 avril, et les premières scènes de chaos ont déjà été documentées.



Le deuxième se joue maintenant, dans un silence ministériel pour l'instant total. La décision française sur l'activation de la clause de suspension est attendue d'ici fin mai.



Le troisième arrivera vite. Juillet et août concentreront les départs en vacances scolaires, le tourisme international et la pression maximale sur les contrôles.



Voici la synthèse visuelle de ce qui vous attend, du déploiement jusqu'au scénario noir des aéroports parisiens.



Calendrier 2026 du déploiement EES en France, avec trois étapes clés : déploiement complet le 10 avril, décision politique attendue fin mai sur la suspension partielle, et pic estival juillet-août où les files d'attente pourraient atteindre six heures dans les aéroports parisiens. EES EN FRANCE : LE CALENDRIER 2026 Trois étapes clés — sources Commission UE, ADP, ministère de l'Intérieur 1 Déploiement complet 10 avril 2026 Empreintes et photo obligatoires aux 29 frontières Fini le tampon manuel 2 Arbitrage Paris Fin mai 2026 Décision attendue sur la clause de suspension Intérieur et tourisme s'opposent 3 Pic estival redouté Juillet-août 2026 90 millions de visiteurs attendus en France cet été Files jusqu'à 6h selon ADP Attente redoutée à Roissy en pic estival jusqu'à 6h si la clause de suspension n'est pas activée © SeniorActu.com

Trois réflexes simples pour limiter la casse cet été Premier geste, le plus efficace : ajouter une heure de marge à votre habitude pour tout vol au départ d'un aéroport français cet été. Si vous arriviez deux heures avant le départ, visez désormais trois heures à Roissy ou Orly entre juin et septembre, quatre heures pour les vols hors Schengen.



Deuxième geste, valable si vous voyagez avec un proche non-européen. Faites-lui télécharger l'application Travel to Europe, développée par Frontex pour la Commission européenne.



Elle permet le pré-enregistrement du passeport et de la photo faciale jusqu'à 72 heures avant l'arrivée. Quelques minutes gagnées au comptoir, parfois davantage.



Troisième geste, sur le choix du vol. Privilégiez les départs tôt le matin avant 7 heures, ou tard le soir après 21 heures, là où les pics de saturation à Roissy se concentrent entre 10h-14h et 17h-20h selon les données d'ACI Europe.



Reste à voir si Paris finira par activer la clause de suspension. La décision tombera dans les semaines qui viennent et pèsera, pour vous comme pour les plus de 100 millions de visiteurs internationaux attendus en France, bien plus que ne le laisse entendre le silence du ministère.

Sources :

- France Diplomatie, communiqué « EES : Le nouveau système européen de gestion des frontières entre en service le 10 avril 2026 »

- Commission européenne, communiqué de presse du 10 avril 2026 sur la pleine mise en service de l'EES

- Ministère de l'Intérieur, dossier « Tout savoir sur le système d'entrée-sortie EES »

- Groupe ADP, déclarations publiques de Justine Coutard (BFMTV, février 2026)

- BBC, LADbible, Travel Tomorrow, reportages sur l'incident easyJet EJU5420 du 12 avril 2026

- Air Journal, Connexion France, ACI Europe, données files d'attente avril 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 27/04/2026 à 09:51



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