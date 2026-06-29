Alimentation et canicule : un repas sauté représente jusqu'à un tiers d'hydratation en moins

Pourquoi la moitié des seniors éteignent leur cuisine dès le troisième jour
Un four allumé trente minutes dans un appartement de 50 m² fait grimper la température intérieure de 2 à 3 °C. Quand les nuits ne descendent plus sous 25 °C, cette chaleur ne se dissipe plus.
La cuisine, pièce la plus petite et la moins ventilée, devient la plus chaude du logement. Les autorités sanitaires le confirment dans leurs recommandations : n'utilisez pas les appareils qui produisent de la chaleur, dont le four et le sèche-linge.
Pour un senior seul dans un logement mal isolé, ce conseil signe l'arrêt de la cuisine. Plaques, four, bouilloire restent éteints.
Le réflexe de remplacement est toujours le même : du pain, des biscuits, un yaourt. En quelques jours, le déficit nutritionnel s'installe sans que personne ne le voie.
L'entourage entend « j'ai mangé » et ne pose pas la question suivante : « mangé quoi ? »
La cuisine, pièce la plus petite et la moins ventilée, devient la plus chaude du logement. Les autorités sanitaires le confirment dans leurs recommandations : n'utilisez pas les appareils qui produisent de la chaleur, dont le four et le sèche-linge.
Pour un senior seul dans un logement mal isolé, ce conseil signe l'arrêt de la cuisine. Plaques, four, bouilloire restent éteints.
Le réflexe de remplacement est toujours le même : du pain, des biscuits, un yaourt. En quelques jours, le déficit nutritionnel s'installe sans que personne ne le voie.
L'entourage entend « j'ai mangé » et ne pose pas la question suivante : « mangé quoi ? »
Le repas que vous ne prenez plus vous déshydrate autant que la chaleur
Votre alimentation fournit entre 20 et 30 % de votre apport hydrique quotidien. Un concombre contient 96 % d'eau, une tomate 94 %, une pastèque 92 %, une pêche 89 %.
Un repas composé de ces aliments vous apporte autant d'eau qu'un grand verre, avec les minéraux en prime. Quand le repas disparaît, cette eau disparaît avec lui.
Vous ne le remarquez pas parce que vous buvez, et le message « buvez, buvez, buvez » tourne en boucle à la télévision. Sauf que le ministère de la Santé recommande aux personnes âgées de ne pas dépasser 1,5 litre d'eau par jour en complément d'aliments riches en eau.
Au-delà, le risque d'hyponatrémie augmente. L'hyponatrémie, c'est la chute du taux de sodium dans le sang en dessous de 135 mmol/L, un seuil à partir duquel le cerveau commence à dysfonctionner.
Le sodium, vous le trouvez dans votre assiette, pas dans votre bouteille. Quand l'assiette est vide, le sodium chute.
La transpiration évacue elle aussi du sodium. La combinaison repas sauté et chaleur intense produit une double perte que l'eau pure ne compense pas.
Les personnes qui suivent un régime pauvre en sel sur prescription médicale y sont encore plus exposées. Leur réserve de sodium est déjà basse avant que la chaleur ne s'installe.
Un deuxième nutriment critique disparaît avec les repas : les protéines. Les autorités sanitaires fixent le seuil minimal à 1 g par kilo de poids corporel par jour pour les personnes âgées, soit 65 g pour une personne de 65 kg.
Sous ce seuil, la masse musculaire fond. La sarcopénie, cette perte de muscle liée à l'âge, s'accélère brutalement quand les repas sautent pendant une semaine de canicule.
Les chutes qui suivent ne sont pas un hasard. La perte d'autonomie qui en découle peut devenir définitive.
Un troisième mécanisme joue contre vous : la thermogenèse alimentaire. Chaque repas oblige votre corps à produire de la chaleur pour digérer.
Un repas copieux élève la température interne de 0,5 à 1 °C pendant deux à trois heures. Un repas léger et fractionné en produit très peu, tout en apportant l'eau, le sel et les protéines dont votre corps a besoin.
Santé publique France surveille les passages aux urgences via un indicateur composite regroupant hyponatrémie, déshydratation et hyperthermie. Sur l'épisode actuel, entre 160 et 220 hospitalisations quotidiennes sont enregistrées après passage aux urgences, dont environ 60 % chez les plus de 75 ans.
Un repas composé de ces aliments vous apporte autant d'eau qu'un grand verre, avec les minéraux en prime. Quand le repas disparaît, cette eau disparaît avec lui.
Vous ne le remarquez pas parce que vous buvez, et le message « buvez, buvez, buvez » tourne en boucle à la télévision. Sauf que le ministère de la Santé recommande aux personnes âgées de ne pas dépasser 1,5 litre d'eau par jour en complément d'aliments riches en eau.
Au-delà, le risque d'hyponatrémie augmente. L'hyponatrémie, c'est la chute du taux de sodium dans le sang en dessous de 135 mmol/L, un seuil à partir duquel le cerveau commence à dysfonctionner.
Le sodium, vous le trouvez dans votre assiette, pas dans votre bouteille. Quand l'assiette est vide, le sodium chute.
La transpiration évacue elle aussi du sodium. La combinaison repas sauté et chaleur intense produit une double perte que l'eau pure ne compense pas.
Les personnes qui suivent un régime pauvre en sel sur prescription médicale y sont encore plus exposées. Leur réserve de sodium est déjà basse avant que la chaleur ne s'installe.
Un deuxième nutriment critique disparaît avec les repas : les protéines. Les autorités sanitaires fixent le seuil minimal à 1 g par kilo de poids corporel par jour pour les personnes âgées, soit 65 g pour une personne de 65 kg.
Sous ce seuil, la masse musculaire fond. La sarcopénie, cette perte de muscle liée à l'âge, s'accélère brutalement quand les repas sautent pendant une semaine de canicule.
Les chutes qui suivent ne sont pas un hasard. La perte d'autonomie qui en découle peut devenir définitive.
Un troisième mécanisme joue contre vous : la thermogenèse alimentaire. Chaque repas oblige votre corps à produire de la chaleur pour digérer.
Un repas copieux élève la température interne de 0,5 à 1 °C pendant deux à trois heures. Un repas léger et fractionné en produit très peu, tout en apportant l'eau, le sel et les protéines dont votre corps a besoin.
Santé publique France surveille les passages aux urgences via un indicateur composite regroupant hyponatrémie, déshydratation et hyperthermie. Sur l'épisode actuel, entre 160 et 220 hospitalisations quotidiennes sont enregistrées après passage aux urgences, dont environ 60 % chez les plus de 75 ans.
Le protocole fractionné qui remplace la cuisine
Le Haut Conseil de la santé publique recommande en période de forte chaleur 4 à 5 prises alimentaires par jour plutôt que deux gros repas. Des portions légères, réparties du matin au soir, qui ne surchauffent ni votre corps ni votre appartement. Chaque prise combine un aliment riche en eau et une source de protéines maigres.
Le bouillon tiède légèrement salé apporte le sodium que l'eau pure ne fournit pas. Sa chaleur modérée provoque une légère sudation qui aide le corps à se réguler.
Voici un exemple de journée type :
Si vous vivez seul, préparez vos portions du lendemain le soir, quand la température baisse. Deux œufs durs, un demi-concombre coupé, du fromage blanc et quelques tranches de jambon sous vide couvrent une journée sans recourir au fourneau.
- Concombre, tomate, pastèque, melon, pêche ou compote pour l'eau.
- Tranche de jambon blanc, œuf dur préparé la veille, fromage blanc, yaourt nature ou thon en conserve pour les protéines.
- Un filet d'huile d'olive et une pincée de sel complètent l'apport en sodium.
Le bouillon tiède légèrement salé apporte le sodium que l'eau pure ne fournit pas. Sa chaleur modérée provoque une légère sudation qui aide le corps à se réguler.
Voici un exemple de journée type :
- Le matin : un yaourt nature, des fruits rouges, une tranche de pain complet avec du fromage frais.
- Vers 10 h : un demi-melon et une tranche de jambon.
- À midi : une assiette de tomates, concombre et thon en conserve avec un filet d'huile d'olive.
- Vers 16 h : une compote et un morceau de comté.
- Le soir : un bouillon tiède réchauffé au micro-ondes, un œuf dur, une pêche.
Si vous vivez seul, préparez vos portions du lendemain le soir, quand la température baisse. Deux œufs durs, un demi-concombre coupé, du fromage blanc et quelques tranches de jambon sous vide couvrent une journée sans recourir au fourneau.
Trois signaux qui doivent déclencher un appel au 15
La confusion mentale, même passagère, est le premier signal d'alerte. L'absence d'urines pendant plus de cinq heures en est le deuxième.
La fatigue extrême accompagnée de nausées complète le tableau. Le Canicule Info Service (0800 06 66 66) reste accessible de 9 h à 19 h, appel gratuit.
Au moindre doute sur votre état, le 15 reste le seul réflexe qui compte.
La fatigue extrême accompagnée de nausées complète le tableau. Le Canicule Info Service (0800 06 66 66) reste accessible de 9 h à 19 h, appel gratuit.
Au moindre doute sur votre état, le 15 reste le seul réflexe qui compte.