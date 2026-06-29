Alimentation et canicule : un repas sauté représente jusqu'à un tiers d'hydratation en moins

Votre alimentation fournit entre 20 et 30 % de votre apport hydrique quotidien. Un concombre contient 96 % d'eau, une tomate 94 %, une pastèque 92 %, une pêche 89 %.



Un repas composé de ces aliments vous apporte autant d'eau qu'un grand verre, avec les minéraux en prime. Quand le repas disparaît, cette eau disparaît avec lui.



Vous ne le remarquez pas parce que vous buvez, et le message « buvez, buvez, buvez » tourne en boucle à la télévision. Sauf que le ministère de la Santé recommande aux personnes âgées de ne pas dépasser 1,5 litre d'eau par jour en complément d'aliments riches en eau.



Au-delà, le risque d'hyponatrémie augmente. L'hyponatrémie, c'est la chute du taux de sodium dans le sang en dessous de 135 mmol/L, un seuil à partir duquel le cerveau commence à dysfonctionner.



Le sodium, vous le trouvez dans votre assiette, pas dans votre bouteille. Quand l'assiette est vide, le sodium chute.



La transpiration évacue elle aussi du sodium. La combinaison repas sauté et chaleur intense produit une double perte que l'eau pure ne compense pas.



Les personnes qui suivent un régime pauvre en sel sur prescription médicale y sont encore plus exposées. Leur réserve de sodium est déjà basse avant que la chaleur ne s'installe.



Un deuxième nutriment critique disparaît avec les repas : les protéines. Les autorités sanitaires fixent le seuil minimal à 1 g par kilo de poids corporel par jour pour les personnes âgées, soit 65 g pour une personne de 65 kg.



Sous ce seuil, la masse musculaire fond. La sarcopénie, cette perte de muscle liée à l'âge, s'accélère brutalement quand les repas sautent pendant une semaine de canicule.



Les chutes qui suivent ne sont pas un hasard. La perte d'autonomie qui en découle peut devenir définitive.



Un troisième mécanisme joue contre vous : la thermogenèse alimentaire. Chaque repas oblige votre corps à produire de la chaleur pour digérer.



Un repas copieux élève la température interne de 0,5 à 1 °C pendant deux à trois heures. Un repas léger et fractionné en produit très peu, tout en apportant l'eau, le sel et les protéines dont votre corps a besoin.



Santé publique France surveille les passages aux urgences via un indicateur composite regroupant hyponatrémie, déshydratation et hyperthermie. Sur l'épisode actuel, entre 160 et 220 hospitalisations quotidiennes sont enregistrées après passage aux urgences, dont environ 60 % chez les plus de 75 ans.