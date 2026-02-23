47% des fonds d'assurance vie étiquetés "durables" financent des énergies fossiles : l'illusion verte qui piège les épargnants

Ce qu'il faut retenir
- L'assurance vie, premier placement des Français avec 2 107 milliards d'euros d'encours, est massivement exposée aux énergies fossiles
- Même les fonds présentés comme "responsables" ou "durables" ne sont pas épargnés — près de la moitié contient des entreprises qui développent de nouveaux projets pétroliers ou gaziers
- Certains assureurs se démarquent, mais les poids lourds du marché restent largement exposés
- Il est possible de vérifier et de réorienter ses placements — la démarche est détaillée plus bas