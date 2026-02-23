Argent et patrimoine

47% des fonds d'assurance vie étiquetés "durables" financent des énergies fossiles : l'illusion verte qui piège les épargnants

Le relevé arrive par courrier, imprimé sur papier recyclé. En couverture, une forêt, un logo vert, la mention "investissement responsable". À l'intérieur, des participations dans le pétrole, le gaz, le charbon. Vingt millions de Français détiennent une assurance vie — et la quasi-totalité ignore ce que financent réellement leurs placements.



Ce qu'il faut retenir

L'assurance vie, premier placement des Français avec 2 107 milliards d'euros d'encours, est massivement exposée aux énergies fossiles Même les fonds présentés comme "responsables" ou "durables" ne sont pas épargnés — près de la moitié contient des entreprises qui développent de nouveaux projets pétroliers ou gaziers Certains assureurs se démarquent, mais les poids lourds du marché restent largement exposés Il est possible de vérifier et de réorienter ses placements — la démarche est détaillée plus bas



L'assurance vie verte : une promesse, mais pas une réalité

Avec 2 107 milliards d'euros placés à fin 2025, l'assurance vie est le premier produit d'épargne des Français. Environ 20 millions de personnes en détiennent au moins un contrat, souvent présenté comme le socle de leur patrimoine.



Parmi les supports proposés, les "unités de compte" (UC) — ces placements en actions et obligations intégrés aux contrats — séduisent de plus en plus : elles représentent désormais près de 40 % de la collecte annuelle. Or c'est précisément dans ces UC que se cache le problème.



Un rapport publié le 5 février 2026 par l'ONG Reclaim Finance a passé au crible 7 500 fonds distribués par 27 assureurs-vie français. Le constat est brutal : 62 % de ces fonds contiennent au moins une entreprise qui développe de nouveaux projets de pétrole, de gaz ou de charbon.



Plus troublant encore : sur les 1 300 fonds dont le nom fait référence à la durabilité — ceux affichant des mentions comme "responsable", "vert" ou "durable" — 47 % sont exposés à au moins un développeur d'énergies fossiles. Autrement dit, un épargnant qui croit investir dans un placement respectueux du climat a presque une chance sur deux de financer, sans le savoir, des projets pétroliers ou gaziers.

Qui sont les assureurs les plus exposés — et les bons élèves Groupama, qui propose la plus grande proportion d'UC liées aux fossiles, et AG2R La Mondiale, qui détient le plus grand nombre de lignes concernées. Les géants Crédit Agricole Assurances, AXA et Allianz figurent également parmi les assureurs dont plus de la moitié de l'offre en UC reste exposée.



Côté gestion de fonds, deux noms reviennent en tête : Amundi (filiale du Crédit Agricole) et BlackRock, qui gèrent le plus grand nombre de fonds exposés à des développeurs d'énergies fossiles et n'ont pris, selon l'ONG, aucune mesure pour y mettre fin.



Mais tous les assureurs ne sont pas dans le même panier. Certains ont fait le choix d'exclure les entreprises fossiles :

⚠️ Assureurs les plus exposés 📊 Groupama Plus grande proportion d'UC fossiles 📊 AG2R La Mondiale Plus grand nombre de lignes exposées 📊 Crédit Agricole, AXA, Allianz, Covéa Plus de 50% d'UC exposées ✅ Assureurs les moins exposés 📊 Green-Got et Goodvest Offre 100% sans développeur fossile 📊 MAIF, Macif, SMA Vie Offre sans charbon thermique 📊 BPCE Assurances 1er assureur à étendre sa politique fossiles aux UC



L'exposition au charbon recule légèrement : 15 % des UC en 2025 contre 22 % en 2024. Mais l'exposition au pétrole et au gaz reste massive : plus de 60 % des fonds analysés. Le géant TotalEnergies, sixième entreprise mondiale en matière de développement de nouvelles ressources pétrolières et gazières, apparaît dans une UC sur cinq. Le rapport de Reclaim Finance épingle nommément les principaux acteurs du marché. Parmi les plus exposés :, qui propose la plus grande proportion d'UC liées aux fossiles, et, qui détient le plus grand nombre de lignes concernées. Les géantsetfigurent également parmi les assureurs dont plus de la moitié de l'offre en UC reste exposée.Côté gestion de fonds, deux noms reviennent en tête :(filiale du Crédit Agricole) et, qui gèrent le plus grand nombre de fonds exposés à des développeurs d'énergies fossiles et n'ont pris, selon l'ONG, aucune mesure pour y mettre fin.Mais tous les assureurs ne sont pas dans le même panier. Certains ont fait le choix d'exclure les entreprises fossiles :L'exposition au charbon recule légèrement :en 2025 contre. Mais l'exposition au pétrole et au gaz reste massive :. Le géant, sixième entreprise mondiale en matière de développement de nouvelles ressources pétrolières et gazières, apparaît dans

Combien cela vous coûte — et pourquoi le label ne vous protège pas Le piège est d'autant plus insidieux que les labels censés guider les épargnants ne fonctionnent pas comme prévu. Le label ISR (Investissement Socialement Responsable), que l'on retrouve affiché sur de nombreux contrats, n'exclut pas les entreprises du secteur fossile. Seul le label Greenfin, créé par l'État français, impose cette exclusion — mais il reste très peu distribué.



Conséquence : un épargnant qui choisit un fonds "ISR" dans son contrat d'assurance vie peut tout à fait financer TotalEnergies ou d'autres développeurs de pétrole et de gaz. Le nom du fonds ne suffit pas à garantir son contenu réel.



L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, le gendarme du secteur banque et assurance) exige désormais des assureurs qu'ils intègrent leur offre en UC dans leur stratégie d'alignement avec les objectifs de l'Accord de Paris. Mais cette exigence reste récente, et ses effets concrets tardent à se matérialiser.

Trois démarches pour vérifier et réorienter vos placements

1 Demander la composition de vos fonds 📝 Contactez votre assureur ou votre conseiller Demandez la liste détaillée des entreprises présentes dans vos unités de compte. Cette information est obligatoire. 2 Vérifier l'exposition aux fossiles 🔒 Consultez le rapport Reclaim Finance Le rapport complet est téléchargeable gratuitement . Il détaille assureur par assureur le niveau d'exposition. 3 Réorienter vers des fonds sans fossiles ⭐ Privilégiez les fonds labellisés Greenfin Le label Greenfin, contrairement au label ISR, exclut les entreprises du secteur fossile. Demandez un arbitrage vers ces supports.



Attention : un arbitrage (changement de support au sein d'un même contrat) est généralement possible sans frais ni pénalité fiscale. En revanche, un transfert vers un nouvel assureur peut entraîner des frais. Renseignez-vous auprès de votre conseiller avant toute opération.



Pour consulter les chiffres officiels de l'assurance vie en France, rendez-vous sur Si vous détenez une assurance vie et souhaitez savoir ce que financent réellement vos placements, voici les trois étapes à suivre :un arbitrage (changement de support au sein d'un même contrat) est généralement possible sans frais ni pénalité fiscale. En revanche, un transfert vers un nouvel assureur peut entraîner des frais. Renseignez-vous auprès de votre conseiller avant toute opération.Pour consulter les chiffres officiels de l'assurance vie en France, rendez-vous sur le site de France Assureurs

Sources :

- Reclaim Finance, rapport "L'assurance-vie à l'ère de l'urgence climatique", 5 février 2026

- France Assureurs, bilan assurance vie 2025, janvier 2026

- ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), recommandation 2024-R-03 sur le devoir de conseil, novembre 2024

Pour aller plus loin :



- Assurance vie après 70 ans en 2026 : fiscalité, abattements et stratégies pour mieux transmettre

- Vous avez un PER ? Les règles de 2026 changent tout après 70 ans