Retraite

23 984 € à rembourser après une fraude aux retraites : la CNAV peut maintenant puiser dans 20 ans d'historique

| Publié le 26/02/2026 à 21:39

Le paiement arrive comme chaque mois sur le compte de ce retraité. Une pension de réversion qui tombe régulièrement depuis septembre 2006. Jusqu'à ce contrôle d'octobre 2014 où tout bascule. La CNAV découvre des revenus cachés : pension complémentaire, placements financiers. La facture ? Plus de 23 000 euros à rendre. Et depuis mai 2023, la Cour de cassation a tranché : les caisses peuvent désormais remonter jusqu'à 20 ans en arrière.



Ce qu'il faut retenir

La CNAV dispose de 5 ans pour détecter une fraude, mais peut récupérer 20 ans de versements indus Un arrêt de mai 2023 distingue désormais le délai d'action du délai de récupération des sommes 25,6 millions d'euros de fraude détectés en 2021 sur 7 927 contrôles anti-fraude Les pensions de réversion et les retraites personnelles sont particulièrement visées par ces contrôles

Un arrêt de cassation qui change la donne Le 17 mai 2023, la Cour de cassation a rendu un arrêt majeur qui bouleverse les règles du jeu entre les fraudeurs et la CNAV. Désormais, l'organisme peut récupérer jusqu'à 20 ans de prestations versées indûment, même si la découverte de la fraude est récente.



Cette décision met fin à une confusion juridique qui durait depuis des années. Avant cet arrêt, certains juges limitaient la récupération des indus à 5 ans seulement. La Haute juridiction a tranché : "le délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable". Une distinction cruciale qui coûte cher aux fraudeurs.



Concrètement, si la CNAV détecte aujourd'hui une fraude qui dure depuis 15 ans, elle peut exiger le remboursement intégral des 15 années. À condition d'agir dans les 5 ans suivant sa découverte.

L'affaire qui a tout déclenché Tout commence en septembre 2006. Un assuré devient bénéficiaire d'une pension de réversion versée par la CNAV. Huit années passent sans encombre.



En 2014, les contrôleurs frappent. Ils découvrent que cet homme a omis de déclarer une pension de retraite complémentaire et des placements financiers. Des revenus qui, cumulés, dépassent les plafonds autorisés pour continuer à percevoir sa pension de réversion.



La CNAV réclame le remboursement. Période concernée : du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2016. Soit près de 10 ans de versements indus. L'assuré refuse et saisit la justice.



La cour d'appel de Versailles lui donne partiellement raison en juillet 2020. Seulement 5 ans de remboursement, jugent les magistrats, en appliquant la prescription classique. La CNAV ne l'entend pas de cette oreille et se pourvoit en cassation.

Deux délais bien distincts selon le Code civil 5 ans le délai pour engager une action en justice, à compter de la découverte de la fraude. L'article 2232 pose lui une limite maximale de 20 ans pour récupérer des sommes dues.

Article 2224 Action ⏱️ Délai pour agir 5 ans maximum Article 2232 Récupération 💶 Période recouvrable 20 ans maximum La confusion venait de l'interprétation de deux articles du Code civil. L'article 2224 fixe àle délai pour engager une action en justice, à compter de la découverte de la fraude. L'article 2232 pose lui une limite maximale depour récupérer des sommes dues.La Cour de cassation l'a dit clairement : ces deux délais sont indépendants. La CNAV a 5 ans pour découvrir et agir, mais elle peut récupérer 20 ans de trop-perçu. Une interprétation qui s'appuie sur l'article 2232 du Code civil dans sa version actuelle.

Des chiffres qui donnent le vertige L'ampleur de la fraude aux prestations vieillesse interpelle. En 2021, la CNAV a mené 7 927 contrôles anti-fraude. Résultat : 25,6 millions d'euros de fraude détectés sur une seule année.



Mais ce montant ne reflète que la partie émergée de l'iceberg. En se basant sur l'espérance de vie des assurés, l'organisme estime que ces fraudes représentent un manque à gagner total de 153 millions d'euros sur la durée.



Les prestations versées à l'étranger posent un défi particulier. Entre 2020 et 2023, des expérimentations menées en Algérie et au Maroc révèlent qu'environ 40% des assurés convoqués ne se présentent pas dans les délais. Parmi eux, entre 3% et 22% étaient en réalité décédés, leurs proches continuant illégalement à percevoir les pensions.



Une opération ciblée à Alger sur les plus de 85 ans a révélé 588 décès non déclarés, dont la moitié était antérieure à la convocation. Des situations qui coûtent cher au système de retraite français.

Cas pratique : une facture de 23 984 euros Revenons au cas de notre retraité fraudeur. La Cour de cassation a calculé précisément ce qu'il doit rembourser.



Période à rembourser : du 1er mai 2009 au 30 septembre 2014. Soit plus de 5 ans de versements indus. Montant total : 23 984,91 euros, après déduction de certaines retenues déjà effectuées sur sa pension.



Ce retraité illustre parfaitement le nouveau pouvoir de la CNAV. Sans l'arrêt de mai 2023, il n'aurait remboursé qu'une partie de cette somme. Désormais, il paie l'intégralité de la fraude sur la période légalement récupérable.



L'affaire ne s'arrête pas là. En dehors du recours en révision devant la Cour de cassation - très rarement accordé -, il n'existe aucun recours possible contre cette décision. Le fraudeur doit s'acquitter de sa dette, point final.

Quelles infractions visées par ces contrôles

Pensions de réversion : omission de revenus dépassant les plafonds autorisés

: omission de revenus dépassant les plafonds autorisés Retraites personnelles : déclaration incomplète des ressources pour certaines majorations

: déclaration incomplète des ressources pour certaines majorations Minimum vieillesse : dissimulation de patrimoine ou de revenus

: dissimulation de patrimoine ou de revenus Décès non déclarés : continuation frauduleuse du versement des pensions Important à noter : cette jurisprudence ne s'applique qu'en cas de "fraude ou de fausse déclaration". Si l'erreur vient de la caisse elle-même et que l'assuré est de bonne foi,



Cette distinction entre erreur de la caisse et fraude de l'assuré reste déterminante pour l'issue des contentieux. La CNAV ne s'intéresse pas qu'aux gros montants. Plusieurs types de fraudes déclenchent ses contrôles rétroactifs.Important à noter : cette jurisprudence ne s'applique qu'en cas de. Si l'erreur vient de la caisse elle-même et que l'assuré est de bonne foi, l'article L355-3 du Code de la sécurité sociale protège le bénéficiaire. Aucun remboursement ne peut alors être exigé.Cette distinction entre erreur de la caisse et fraude de l'assuré reste déterminante pour l'issue des contentieux.

Les nouvelles armes de la lutte anti-fraude Le gouvernement ne s'arrête pas à cette jurisprudence. Le projet de loi sur la lutte contre la fraude sociale, examiné en octobre 2025, renforce les pouvoirs des caisses.



Les agents de la CNAV auront bientôt accès élargi aux données fiscales et sociales. Plus de cloisonnement entre administrations : CPAM, CARSAT, CNAM et CNAV pourront croiser leurs informations plus facilement.



Autre innovation : la suspension conservatoire des prestations en cas de doute sérieux de fraude. Fini le temps où il fallait attendre la fin de l'instruction pour stopper les versements indus.



Le Sénat souhaite aller plus loin. Les sénateurs proposent la suspension temporaire du tiers payant pour les assurés condamnés pour fraude à l'assurance maladie. Une sanction qui toucherait directement le portefeuille des fraudeurs récidivistes.

Sources :

- Cour de cassation, arrêt du 17 mai 2023

- Démarches Administratives, mai 2023

- Code de la sécurité sociale, article L355-3

Pour aller plus loin :



- 900 fraudeurs à la retraite épinglés : l'Aspa et les pensions versées à l'étranger dans le viseur des contrôleurs

- Le courrier que 400 000 retraités à l'étranger ne doivent surtout pas ignorer sous peine de coupure Agirc-Arrco