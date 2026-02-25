2,2 millions de futurs retraités peuvent partir plus tôt dès septembre 2026 — mais ceux qui choisiront le mauvais mois perdront des centaines d'euros à vie

L'histoire de Didier n'a rien d'exceptionnel. Selon l'Assurance retraite, 1,2 million d'assurés devraient anticiper leur départ d'environ trois mois grâce à la suspension. Parmi eux, combien choisiront le bon mois ?



Si vous êtes né entre 1964 et 1968 et que vous envisagez un départ à compter du 1er septembre 2026, voici les trois vérifications à faire avant de signer votre demande :



1. Compter vos trimestres civils, pas vos revenus. L'année du départ, seuls les trimestres civils complets comptent. Partez le premier jour d'un trimestre (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre) pour ne pas en perdre un.



2. Vérifier si votre dernière année entre dans les 25 meilleures. Si elle est incomplète, elle est exclue du calcul de votre pension. Partir le 1er janvier permet de clore l'année précédente en entier — et d'y inclure votre salaire de fin de carrière.



3. Regarder l'impact de la prime de départ sur vos impôts. Si vous touchez une indemnité de départ à la retraite, un départ au 1er février permet de la rattacher à une année de revenus plus faibles — et de réduire la note fiscale de plusieurs centaines d'euros.



Pour simuler votre situation personnelle, le service « Mon estimation retraite » sur info-retraite.fr a été mis à jour avec les nouveaux paramètres de la suspension. Il permet de tester plusieurs dates de départ et de comparer les montants.



« Le formulaire ne fait que deux pages. Mais cette ligne-là, la date d'effet, c'est celle qui pèse le plus lourd », résume Didier en refermant le dossier. Sur le calendrier PTT accroché au-dessus de la table, le mois d'octobre est cerclé au feutre rouge.