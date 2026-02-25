2,2 millions de futurs retraités peuvent partir plus tôt dès septembre 2026 — mais ceux qui choisiront le mauvais mois perdront des centaines d'euros à vie

Ce qu'il faut retenir
- La suspension de la réforme ouvre une fenêtre de départ anticipé pour 2,2 millions de futurs retraités nés entre 1964 et 1968 — mais le mois choisi change tout
- Un mécanisme méconnu fait que l'année du départ, vos trimestres ne sont plus comptés comme d'habitude — et la plupart des futurs retraités l'ignorent
- Certains mois rapportent un trimestre, d'autres en font perdre un : la méthode de vérification et le calendrier précis sont détaillés dans le Bloc 3
- Un choix de date peut aussi réduire l'impôt sur le revenu de plusieurs centaines d'euros l'année du départ
Didier pensait partir en juillet — il a failli perdre 47 € par mois à vie
Didier, 62 ans, vit à Épinal avec sa femme Brigitte. Contremaître dans une menuiserie industrielle depuis trente-deux ans, il gagne 2 400 € net par mois en fin de carrière. Né en juin 1964, il a coché mentalement la date de son départ depuis des mois : juillet 2026. L'âge légal, les trimestres, tout semblait coller.
Un soir de janvier, il s'assoit devant l'ordinateur familial pour remplir sa demande sur le site de l'Assurance retraite. C'est là qu'il tombe sur une ligne qu'il n'avait jamais remarquée : la date d'effet de la pension.
« Je pensais que juillet ou octobre, c'était pareil. Mon salaire est le même, mes trimestres aussi. Je ne voyais pas ce que ça changeait », raconte-t-il.
Sauf que ça change tout. Avec la suspension de la réforme des retraites, Didier peut désormais partir à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres au lieu de 171. Mais le mois qu'il choisit pour son départ va déterminer combien il touchera chaque mois, jusqu'à la fin de sa vie.
Un soir de janvier, il s'assoit devant l'ordinateur familial pour remplir sa demande sur le site de l'Assurance retraite. C'est là qu'il tombe sur une ligne qu'il n'avait jamais remarquée : la date d'effet de la pension.
« Je pensais que juillet ou octobre, c'était pareil. Mon salaire est le même, mes trimestres aussi. Je ne voyais pas ce que ça changeait », raconte-t-il.
Sauf que ça change tout. Avec la suspension de la réforme des retraites, Didier peut désormais partir à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres au lieu de 171. Mais le mois qu'il choisit pour son départ va déterminer combien il touchera chaque mois, jusqu'à la fin de sa vie.
Le mécanisme invisible qui fait perdre un trimestre à des milliers de futurs retraités
Ce que Didier ignorait, c'est une règle que la plupart des futurs retraités découvrent trop tard : l'année du départ, les trimestres ne sont plus validés en fonction du salaire, mais du nombre de mois réellement travaillés.
En temps normal, il suffit de gagner 7 212 € brut dans l'année pour valider quatre trimestres — même en travaillant seulement quelques mois. Mais l'année où vous partez à la retraite, cette règle disparaît. L'Assurance retraite ne regarde plus le revenu annuel : elle compte les trimestres civils effectivement écoulés.
Concrètement, si Didier part au 1er juillet 2026, seuls deux trimestres civils sont écoulés (janvier-mars et avril-juin). Le troisième trimestre (juillet-septembre) n'est pas complet. Résultat : un trimestre de moins dans son décompte final.
S'il attend le 1er octobre 2026, trois trimestres civils complets sont validés. Ce trimestre supplémentaire peut soit lui éviter une « décote » (une réduction définitive de 1,25 % par trimestre manquant), soit lui ouvrir une « surcote » (un bonus de 1,25 % par trimestre au-delà du taux plein).
Dans le cas de Didier, ce trimestre en plus représente 47 € de moins par mois sur sa pension s'il part trop tôt — soit 564 € par an, à vie.
La suspension de la réforme a modifié les paramètres de départ pour les générations 1964 à 1968. Voici le tableau mis à jour :
En temps normal, il suffit de gagner 7 212 € brut dans l'année pour valider quatre trimestres — même en travaillant seulement quelques mois. Mais l'année où vous partez à la retraite, cette règle disparaît. L'Assurance retraite ne regarde plus le revenu annuel : elle compte les trimestres civils effectivement écoulés.
Concrètement, si Didier part au 1er juillet 2026, seuls deux trimestres civils sont écoulés (janvier-mars et avril-juin). Le troisième trimestre (juillet-septembre) n'est pas complet. Résultat : un trimestre de moins dans son décompte final.
S'il attend le 1er octobre 2026, trois trimestres civils complets sont validés. Ce trimestre supplémentaire peut soit lui éviter une « décote » (une réduction définitive de 1,25 % par trimestre manquant), soit lui ouvrir une « surcote » (un bonus de 1,25 % par trimestre au-delà du taux plein).
Dans le cas de Didier, ce trimestre en plus représente 47 € de moins par mois sur sa pension s'il part trop tôt — soit 564 € par an, à vie.
La suspension de la réforme a modifié les paramètres de départ pour les générations 1964 à 1968. Voici le tableau mis à jour :
1964 Grands gagnants
Âge légal de départ
62 ans et 9 mois (au lieu de 63 ans)
Trimestres requis (taux plein)
170 (au lieu de 171)
Premiers départs possibles
À partir d'octobre 2026
T1 1965 Janvier à mars 1965
Âge légal de départ
62 ans et 9 mois (au lieu de 63 ans et 3 mois)
Trimestres requis (taux plein)
170 (au lieu de 172)
Gain par rapport à la réforme
Jusqu'à 6 mois + 2 trimestres en moins
Avr.-Déc. 1965 Ajustement marginal
Âge légal de départ
63 ans (au lieu de 63 ans et 3 mois)
Trimestres requis (taux plein)
171 (au lieu de 172)
Gain par rapport à la réforme
3 mois + 1 trimestre en moins
Pourquoi le 1er janvier ou le 1er février peuvent valoir des centaines d'euros de plus
Le piège du trimestre n'est pas le seul. Un autre mécanisme, encore plus méconnu, joue sur le montant de la pension : le calcul sur les 25 meilleures années.
La retraite de base est calculée sur la moyenne de vos 25 meilleures années de salaire. Mais attention : si votre dernière année de travail est incomplète, elle est tout simplement exclue du calcul.
Or, en fin de carrière, les salaires sont généralement les plus élevés. Si Didier part en juillet 2026, son année 2026 est incomplète — elle sort du calcul. L'une de ses meilleures années de revenus disparaît, remplacée par une année plus ancienne et plus faible.
« Ma conseillère m'a dit : si vous partez le 1er janvier 2027, votre année 2026 complète entre dans le calcul. Si vous partez en juillet, elle saute. Ça peut faire 20 à 30 € de plus par mois sur la pension, à vie », explique Didier.
Et ce n'est pas tout. Pour ceux qui touchent une prime de départ (souvent appelée indemnité de départ à la retraite), le mois choisi change aussi la note fiscale. Cette prime est imposable. Si elle tombe la même année que les derniers salaires, elle s'ajoute à des revenus déjà élevés — et peut faire grimper la tranche d'imposition.
En revanche, si le départ est fixé au 1er février, la prime est rattachée à l'année de retraite : les revenus sont plus faibles (quelques semaines de salaire + onze mois de pension), la tranche d'imposition baisse, et l'économie peut atteindre plusieurs centaines d'euros.
Voici ce que change le choix du mois pour un profil comme celui de Didier :
Didier a finalement choisi de pousser jusqu'au 1er octobre 2026 — trois mois de plus que prévu, mais un trimestre de plus dans la balance. « Trois mois, c'est rien. Mais 47 € de moins par mois pendant vingt ou vingt-cinq ans, c'est plus de 11 000 € perdus », calcule-t-il en tapotant la table de la cuisine.
La retraite de base est calculée sur la moyenne de vos 25 meilleures années de salaire. Mais attention : si votre dernière année de travail est incomplète, elle est tout simplement exclue du calcul.
Or, en fin de carrière, les salaires sont généralement les plus élevés. Si Didier part en juillet 2026, son année 2026 est incomplète — elle sort du calcul. L'une de ses meilleures années de revenus disparaît, remplacée par une année plus ancienne et plus faible.
« Ma conseillère m'a dit : si vous partez le 1er janvier 2027, votre année 2026 complète entre dans le calcul. Si vous partez en juillet, elle saute. Ça peut faire 20 à 30 € de plus par mois sur la pension, à vie », explique Didier.
Et ce n'est pas tout. Pour ceux qui touchent une prime de départ (souvent appelée indemnité de départ à la retraite), le mois choisi change aussi la note fiscale. Cette prime est imposable. Si elle tombe la même année que les derniers salaires, elle s'ajoute à des revenus déjà élevés — et peut faire grimper la tranche d'imposition.
En revanche, si le départ est fixé au 1er février, la prime est rattachée à l'année de retraite : les revenus sont plus faibles (quelques semaines de salaire + onze mois de pension), la tranche d'imposition baisse, et l'économie peut atteindre plusieurs centaines d'euros.
Voici ce que change le choix du mois pour un profil comme celui de Didier :
Juillet ⚠️ Le piège
Trimestres validés l'année du départ
2 trimestres civils
Année 2026 dans les 25 meilleures
NON — incomplète, exclue du calcul
Impact fiscal prime de départ
Imposée avec les derniers salaires (tranche haute)
1er octobre ✅ Le bon choix
Trimestres validés l'année du départ
3 trimestres civils
Année 2026 dans les 25 meilleures
NON — mais 1 trimestre de plus = décote évitée ou surcote
Impact fiscal prime de départ
Imposée avec revenus mixtes (moyenne)
1er janvier / 1er février ⭐ L'optimum
Trimestres validés sur l'année précédente
4 trimestres complets (année pleine)
Année précédente dans les 25 meilleures
OUI — année complète, salaire de fin de carrière inclus
Impact fiscal prime de départ (1er février)
Imposée sur année de retraite = tranche plus basse
Didier a finalement choisi de pousser jusqu'au 1er octobre 2026 — trois mois de plus que prévu, mais un trimestre de plus dans la balance. « Trois mois, c'est rien. Mais 47 € de moins par mois pendant vingt ou vingt-cinq ans, c'est plus de 11 000 € perdus », calcule-t-il en tapotant la table de la cuisine.
Ce qu'il faut vérifier avant de signer votre demande de retraite
L'histoire de Didier n'a rien d'exceptionnel. Selon l'Assurance retraite, 1,2 million d'assurés devraient anticiper leur départ d'environ trois mois grâce à la suspension. Parmi eux, combien choisiront le bon mois ?
Si vous êtes né entre 1964 et 1968 et que vous envisagez un départ à compter du 1er septembre 2026, voici les trois vérifications à faire avant de signer votre demande :
1. Compter vos trimestres civils, pas vos revenus. L'année du départ, seuls les trimestres civils complets comptent. Partez le premier jour d'un trimestre (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre) pour ne pas en perdre un.
2. Vérifier si votre dernière année entre dans les 25 meilleures. Si elle est incomplète, elle est exclue du calcul de votre pension. Partir le 1er janvier permet de clore l'année précédente en entier — et d'y inclure votre salaire de fin de carrière.
3. Regarder l'impact de la prime de départ sur vos impôts. Si vous touchez une indemnité de départ à la retraite, un départ au 1er février permet de la rattacher à une année de revenus plus faibles — et de réduire la note fiscale de plusieurs centaines d'euros.
Pour simuler votre situation personnelle, le service « Mon estimation retraite » sur info-retraite.fr a été mis à jour avec les nouveaux paramètres de la suspension. Il permet de tester plusieurs dates de départ et de comparer les montants.
« Le formulaire ne fait que deux pages. Mais cette ligne-là, la date d'effet, c'est celle qui pèse le plus lourd », résume Didier en refermant le dossier. Sur le calendrier PTT accroché au-dessus de la table, le mois d'octobre est cerclé au feutre rouge.
Si vous êtes né entre 1964 et 1968 et que vous envisagez un départ à compter du 1er septembre 2026, voici les trois vérifications à faire avant de signer votre demande :
1. Compter vos trimestres civils, pas vos revenus. L'année du départ, seuls les trimestres civils complets comptent. Partez le premier jour d'un trimestre (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre) pour ne pas en perdre un.
2. Vérifier si votre dernière année entre dans les 25 meilleures. Si elle est incomplète, elle est exclue du calcul de votre pension. Partir le 1er janvier permet de clore l'année précédente en entier — et d'y inclure votre salaire de fin de carrière.
3. Regarder l'impact de la prime de départ sur vos impôts. Si vous touchez une indemnité de départ à la retraite, un départ au 1er février permet de la rattacher à une année de revenus plus faibles — et de réduire la note fiscale de plusieurs centaines d'euros.
Pour simuler votre situation personnelle, le service « Mon estimation retraite » sur info-retraite.fr a été mis à jour avec les nouveaux paramètres de la suspension. Il permet de tester plusieurs dates de départ et de comparer les montants.
« Le formulaire ne fait que deux pages. Mais cette ligne-là, la date d'effet, c'est celle qui pèse le plus lourd », résume Didier en refermant le dossier. Sur le calendrier PTT accroché au-dessus de la table, le mois d'octobre est cerclé au feutre rouge.
Sources :
- L'Assurance retraite — Loi de financement de la Sécurité sociale 2026 : principales mesures retraite, décembre 2025
- CNRACL — Suspension de la réforme des retraites : ce qui change au 1er septembre 2026, février 2026
- Ircantec — Suspension de la réforme des retraites : ce qui change au 1er septembre 2026, février 2026
- Caisse des Dépôts — Suspension de la réforme des retraites : ce qui change, janvier 2026
- Sapiendo — Comment choisir sa date de départ à la retraite, 2026
- L'Assurance retraite — Loi de financement de la Sécurité sociale 2026 : principales mesures retraite, décembre 2025
- CNRACL — Suspension de la réforme des retraites : ce qui change au 1er septembre 2026, février 2026
- Ircantec — Suspension de la réforme des retraites : ce qui change au 1er septembre 2026, février 2026
- Caisse des Dépôts — Suspension de la réforme des retraites : ce qui change, janvier 2026
- Sapiendo — Comment choisir sa date de départ à la retraite, 2026