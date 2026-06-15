Retraite

Agirc-Arrco : le rappel de 8 700 € que des milliers de retraités ne toucheront pas sans agir

Début juin, 30 000 retraités du privé ont découvert un virement inhabituel sur leur compte. Le rattrapage tant annoncé de l'Agirc-Arrco a commencé. Sur près de 100 000 dossiers suspendus à tort, environ 70 000 restent en attente, et pour une partie d'entre eux, l'argent n'arrivera pas tout seul.



Un virement que personne n'attendait plus



Selon les informations de 30 000 retraités ont perçu ces arriérés en plus de leur pension habituelle. Une première vague. Pas la dernière. Début juin, des retraités du secteur privé ont constaté sur leur relevé bancaire un montant inhabituellement élevé, parfois de plusieurs milliers d'euros. Il ne s'agissait ni d'une erreur ni d'une revalorisation surprise. C'était le premier versement du rattrapage que l'Agirc-Arrco avait promis depuis mai, après avoir reconnu la suspension injustifiée de dizaines de milliers de pensions complémentaires.Selon les informations de Merci pour l'Info , citant une source interne au régime,ont perçu ces arriérés en plus de leur pension habituelle. Une première vague. Pas la dernière.

Comment 100 000 pensions ont sauté en janvier



Le système a détecté 100 000 dossiers présentant des « incohérences » et les a traités comme le ferait un algorithme sans nuance : suspension immédiate.



Deux catégories de retraités se sont retrouvées dans le piège.



D'abord, les retraités vivant à l'étranger, tenus de fournir chaque année un certificat de vie : des milliers n'ont jamais reçu le courrier de relance.



Ensuite, les veufs et veuves percevant une pension de réversion, à qui l'Agirc-Arrco demandait de confirmer qu'ils ne s'étaient pas remariés. Pas de réponse, pas de pension.



Et nous ne parlons pas d'un formulaire oublié par négligence : pour beaucoup, la lettre est arrivée à une ancienne adresse ou s'est perdue dans un déménagement.



Du jour au lendemain, la pension complémentaire a cessé d'arriver, sans avertissement. Pour un retraité qui dépend de ce complément pour payer son loyer ou ses soins, l'impact a bien évidemment été immédiat.

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Agirc-Arrco : 100 000 retraités privés de pension à tort, 850 millions de rappels Tout part d'une bascule informatique fin 2025. Pour la première fois, l'Agirc-Arrco a croisé ses bases de données avec celles de la Direction générale des finances publiques.Le système a détecté 100 000 dossiers présentant des « incohérences » et les a traités comme le ferait un algorithme sans nuance : suspension immédiate.Deux catégories de retraités se sont retrouvées dans le piège.D'abord, les, tenus de fournir chaque année un certificat de vie : des milliers n'ont jamais reçu le courrier de relance.Ensuite, les, à qui l'Agirc-Arrco demandait de confirmer qu'ils ne s'étaient pas remariés. Pas de réponse, pas de pension.Et nous ne parlons pas d'un formulaire oublié par négligence : pour beaucoup, la lettre est arrivée à une ancienne adresse ou s'est perdue dans un déménagement.Du jour au lendemain, la pension complémentaire a cessé d'arriver, sans avertissement. Pour un retraité qui dépend de ce complément pour payer son loyer ou ses soins, l'impact a bien évidemment été immédiat.

Trois catégories de dossiers, trois destins différents

Le premier : des erreurs d'information du régime, avec un rattrapage déjà en cours.

Le deuxième : des enquêtes à relancer.

Le troisième, le plus révélateur : des dossiers de personnes de plus de 110 ans dans les fichiers, ou décédées depuis des années. Environ 10 000 dossiers fantômes, jamais fermés, qui expliquent pourquoi l'enveloppe de 850 millions a été révisée à la baisse. Leurs héritiers seront contactés à partir de cet été, quand ce sera possible.



Sur le papier, la mécanique paraît ordonnée. En pratique, six semaines plus tard, la réalité est un peu plus compliquée...



Selon une source interne citée par MoneyVox le 11 juin, 30 000 dossiers ont ainsi été régularisés et les arriérés versés début juin par les caisses (AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, Klésia, Audiens).



30 000 autres sont en cours de vérification. L'Agirc-Arrco a besoin de confirmer des éléments d'information les concernant, dossier par dossier.



Reste un troisième groupe, le plus préoccupant. Des dizaines de milliers de retraités dont les données de contact sont incorrectes : adresse postale obsolète, email non mis à jour, téléphone changé...



L'Agirc-Arrco ne peut pas les joindre, et ne les contactera pas spontanément. C'est donc à eux de se manifester.



Je le redis parce que ça nous concerne tous : si votre pension a été coupée depuis janvier et que vous avez déménagé, le rappel de plusieurs mois de pension ne tombera pas tout seul sur votre compte ! Vous êtes dans l'angle mort du système. La direction de l'Agirc-Arrco, interrogée par France Inter le 7 mai, a découpé les 100 000 dossiers en trois tiers :Leurs héritiers seront contactés à partir de cet été, quand ce sera possible.Sur le papier, la mécanique paraît ordonnée. En pratique, six semaines plus tard, la réalité est un peu plus compliquée...Selon une source interne citée par MoneyVox le 11 juin,ont ainsi été régularisés et les arriérés versés début juin par les caisses (AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, Klésia, Audiens).sont en cours de vérification. L'Agirc-Arrco a besoin de confirmer des éléments d'information les concernant, dossier par dossier.Reste un troisième groupe, le plus préoccupant. Des dizaines de milliers de retraités dont les données de contact sont incorrectes : adresse postale obsolète, email non mis à jour, téléphone changé...L'Agirc-Arrco ne peut pas les joindre, et ne les contactera pas spontanément. C'est donc à eux de se manifester.Je le redis parce que ça nous concerne tous : si votre pension a été coupée depuis janvier et que vous avez déménagé, le rappel de plusieurs mois de pension ne tombera pas tout seul sur votre compte ! Vous êtes dans l'angle mort du système.

850 millions ou 300 millions : le chiffre qui change votre rappel Tous les titres reprennent le même montant : 8 700 € de rattrapage moyen. Ce chiffre, c'est 850 millions divisés par 98 000 dossiers. Sauf que les deux termes de la division ont bougé.



Le document interne de décembre 2025, révélé par Les Échos et consulté par France Inter, estimait l'enveloppe à 850 millions. La direction de l'Agirc-Arrco a précisé le 7 mai que ces chiffrages étaient « désormais obsolètes ».



Le montant réel ne devrait pas excéder 300 millions d'euros.



La raison : une partie des 98 000 dossiers correspondait à de vrais décès ou à des situations administratives régulières. Les 12 000 cas formellement identifiés comme des suspensions à tort représentent 69 millions d'euros, soit un rattrapage moyen de 5 750 € par dossier. Loin de 8 700 €.



En pratique, le montant de votre rappel dépend de la durée de la suspension. Trois mois de pension coupée, trois mensualités d'arriérés.

Ce que votre historique de paiements peut révéler dès ce soir

Connectez-vous à votre espace personnel Agirc-Arrco via FranceConnect, puis téléchargez l'historique de vos paiements depuis janvier 2026.

Comparez mois par mois. Si une période de suspension est suivie d'une ligne de rattrapage récente, votre dossier fait partie des 30 000 déjà régularisés. Si la suspension est visible mais qu'aucun rattrapage n'apparaît, contactez votre caisse de retraite complémentaire avec vos relevés bancaires à l'appui.



Dernier point, et il concerne aussi les familles : les héritiers d'un assuré décédé entre janvier et aujourd'hui sans avoir perçu ses arriérés peuvent réclamer les sommes dues dans un délai de cinq ans. Il suffit d'un acte de décès et de la preuve de la qualité d'héritier.



L'Agirc-Arrco ne prévient personne dans ce cas. C'est à la famille de frapper à la porte. La vérification tient en cinq minutes :Si la suspension est visible mais qu'aucun rattrapage n'apparaît, contactez votre caisse de retraite complémentaire avec vos relevés bancaires à l'appui.Dernier point, et il concerne aussi les familles : les héritiers d'un assuré décédé entre janvier et aujourd'hui sans avoir perçu ses arriérés peuvent réclamer les sommes dues dans un délai de cinq ans. Il suffit d'un acte de décès et de la preuve de la qualité d'héritier.L'Agirc-Arrco ne prévient personne dans ce cas. C'est à la famille de frapper à la porte.