Actualité Médicale 0 euro à payer : Comment prendre rendez-vous pour votre bilan de santé complet remboursé à 100% par la Sécurité sociale Par Régis Mayer | Publié le 17/12/2025 à 09:59 C’est une petite révolution dans le parcours de soin des seniors qui s'accélère en 2026. Si vous avez entre 60-65 ans ou 70-75 ans, vous avez désormais droit à un "Bilan de prévention" intégralement pris en charge par l'Assurance Maladie. Sans aucune avance de frais et sans ordonnance, ce rendez-vous de 45 minutes permet de faire le point sur votre santé, votre audition, votre vue mais aussi votre bien-être quotidien. Voici le guide pratique pour ne pas passer à côté de ce nouveau droit gratuit cette année. Partager : W f X in @

Mon Bilan Prévention 2026 : un nouveau droit pour les 60-75 ans Le système de santé français opère un virage historique en ce début d'année 2026 : passer du soin à la prévention active. Pour les seniors, l'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de détecter le plus tôt possible les fragilités qui pourraient altérer l'autonomie. Ce dispositif, baptisé "Mon Bilan Prévention", cible des tranches d'âge clés où les changements physiologiques s'accélèrent. Si vous fêtez votre anniversaire cette année et que vous entrez dans les tranches 60-65 ans ou 70-75 ans, vous faites partie des bénéficiaires prioritaires.



Contrairement aux examens classiques, ce bilan n'est pas déclenché par une maladie, mais par votre droit à la santé préventive. L'Assurance Maladie a sanctuarisé un budget spécifique pour 2026 afin que chaque retraité puisse bénéficier d'un temps d'échange long avec un professionnel de santé. L'objectif est de sortir du cadre de la consultation de 15 minutes pour aborder des sujets de fond : alimentation, activité physique, sommeil, mais aussi la prévention des chutes et l'isolement social. C'est un moment privilégié pour poser toutes les questions que vous n'osez d'ordinaire pas aborder avec votre médecin traitant par manque de temps.

Le contenu du bilan : 45 minutes pour tout passer en revue audit de votre capital santé. Le professionnel de santé (médecin, infirmier, pharmacien ou sage-femme) s'appuie sur une grille d'évaluation officielle pour balayer tous les aspects de votre vie quotidienne.



Les points clés abordés durant l'entretien sont les suivants :

Dépistages et rappels : Vérification de vos vaccins (notamment grippe et zona pour les plus de 65 ans) et mise à jour de vos dépistages organisés (cancers colorectaux, sein).

Vérification de vos vaccins (notamment grippe et zona pour les plus de 65 ans) et mise à jour de vos dépistages organisés (cancers colorectaux, sein). Autonomie et mobilité : Évaluation de l'équilibre et conseils pour sécuriser votre domicile afin d'éviter les chutes accidentelles.

Évaluation de l'équilibre et conseils pour sécuriser votre domicile afin d'éviter les chutes accidentelles. Santé sensorielle : Test rapide de l'audition et de la vue, deux facteurs majeurs de l'isolement social s'ils ne sont pas corrigés.

Test rapide de l'audition et de la vue, deux facteurs majeurs de l'isolement social s'ils ne sont pas corrigés. Bien-être mental : Échange sur la qualité du sommeil, le moral et l'entretien de la mémoire.

Échange sur la qualité du sommeil, le moral et l'entretien de la mémoire. Habitudes de vie : Analyse de l'alimentation et recommandations personnalisées sur l'activité physique adaptée à votre condition. À l'issue de cet entretien, vous repartez avec un plan personnalisé de prévention. Ce document écrit liste les actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour rester en forme, ainsi que les éventuels examens complémentaires ou consultations de spécialistes à prévoir. Ce rendez-vous de prévention 2026 est structuré autour d'une approche globale de la personne. Il ne s'agit pas seulement de prendre votre tension, mais de réaliser un véritable. Le professionnel de santé (médecin, infirmier, pharmacien ou sage-femme) s'appuie sur une grille d'évaluation officielle pour balayer tous les aspects de votre vie quotidienne.Les points clés abordés durant l'entretien sont les suivants :À l'issue de cet entretien, vous repartez avec un. Ce document écrit liste les actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour rester en forme, ainsi que les éventuels examens complémentaires ou consultations de spécialistes à prévoir.

Gratuité totale : comment bénéficier du 100% Santé sans avance de frais gratuité absolue. Pour favoriser l'accès de tous les retraités, même ceux ayant de petites pensions, l'Assurance Maladie prend en charge ce bilan à hauteur de 100 %. Il n'y a aucun reste à charge, et surtout, aucune avance de frais n'est requise. Vous présentez simplement votre carte Vitale à jour, et le professionnel de santé est rémunéré directement par la Sécurité sociale.



Pour un médecin généraliste, ce bilan est facturé sur une base forfaitaire spécifique, valorisant le temps passé avec vous. En tant que patient, vous n'avez pas besoin d'ordonnance préalable. C'est un acte de prévention dit "en accès direct". De plus, en 2026, la liste des professionnels habilités à réaliser ces bilans s'est élargie. Vous pouvez désormais effectuer ce rendez-vous :

Chez votre médecin traitant habituel.

habituel. Dans une pharmacie équipée d'un espace de confidentialité.

équipée d'un espace de confidentialité. Auprès d'une infirmière libérale.

libérale. Dans un centre de santé ou une maison de santé pluriprofessionnelle. Cette flexibilité permet de trouver un créneau rapidement, sans subir les délais parfois longs des cabinets médicaux surchargés. Si votre pharmacien de quartier propose ce service, c'est souvent la solution la plus rapide pour effectuer votre bilan entre deux courses. C'est l'argument massue de ce dispositif en 2026 : la. Pour favoriser l'accès de tous les retraités, même ceux ayant de petites pensions, l'Assurance Maladie prend en charge ce bilan à hauteur de 100 %. Il n'y a aucun reste à charge, et surtout,n'est requise. Vous présentez simplement votre carte Vitale à jour, et le professionnel de santé est rémunéré directement par la Sécurité sociale.Pour un médecin généraliste, ce bilan est facturé sur une base forfaitaire spécifique, valorisant le temps passé avec vous. En tant que patient, vous n'avez pas besoin d'ordonnance préalable. C'est un acte de prévention dit "en accès direct". De plus, en 2026, la liste des professionnels habilités à réaliser ces bilans s'est élargie. Vous pouvez désormais effectuer ce rendez-vous :Cette flexibilité permet de trouver un créneau rapidement, sans subir les délais parfois longs des cabinets médicaux surchargés. Si votre pharmacien de quartier propose ce service, c'est souvent la solution la plus rapide pour effectuer votre bilan entre deux courses.

La démarche pratique : prendre rendez-vous en quelques clics compte Ameli ou par courrier postal. Cependant, vous n'avez pas besoin d'attendre ce courrier pour agir si vous savez que vous appartenez aux tranches d'âge concernées (60-65 ans et 70-75 ans).



Voici la marche à suivre pour réserver votre créneau dès maintenant :

Connectez-vous sur le site ou l'application Ameli.fr pour vérifier si une notification "Mon Bilan Prévention" apparaît dans votre espace personnel. Utilisez la plateforme Sante.fr qui recense tous les professionnels de santé autour de chez vous proposant ces bilans gratuits. Une carte interactive vous permet de filtrer les médecins ou pharmacies équipés. Contactez directement votre pharmacien ou votre infirmier de référence. En 2026, la plupart des officines affichent une signalétique spécifique en vitrine pour indiquer qu'elles pratiquent les bilans de prévention.



Un conseil de la rédaction : avant votre rendez-vous, préparez une liste de vos traitements actuels et vos derniers résultats d'analyse de sang. Cela permettra au professionnel de santé d'avoir une vision claire et de vous donner des conseils encore plus précis. Ne négligez pas ce rendez-vous : en 45 minutes, vous pouvez gagner des années de vie en pleine santé et éviter des complications futures coûteuses et handicapantes. La prévention est votre meilleur atout pouvoir d'achat sur le long terme. Comment savoir si c'est votre tour en 2026 ? L'Assurance Maladie envoie progressivement des invitations via votreou par courrier postal. Cependant, vous n'avez pas besoin d'attendre ce courrier pour agir si vous savez que vous appartenez aux tranches d'âge concernées (60-65 ans et 70-75 ans).Voici la marche à suivre pour réserver votre créneau dès maintenant :Un conseil de la rédaction : avant votre rendez-vous, préparez une liste de vos traitements actuels et vos derniers résultats d'analyse de sang. Cela permettra au professionnel de santé d'avoir une vision claire et de vous donner des conseils encore plus précis. Ne négligez pas ce rendez-vous : en 45 minutes, vous pouvez gagner des années de vie en pleine santé et éviter des complications futures coûteuses et handicapantes. La prévention est votre meilleur atoutsur le long terme.

Sources :

- Assurance Maladie (Ameli.fr), Ministère de la Santé et de la Prévention (Sante.fr)

- Code de la Sécurité sociale, Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2026.

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